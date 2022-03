Andy V y cómo ganó popularidad gracias a Susy Díaz antes de ser denunciado por abuso sexual

Andy V ganó gran popularidad al unirse en matrimonio con Susy Díaz.

Andy V ya no hace noticia por su tormentosa relación amorosa con Susy Díaz, con quien se casó en el 2011 y se divorció una década más tarde. Ahora, el exchico reality se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser acusado del presunto delito de abuso sexual en contra de una mujer con trastorno del desarrollo intelectual y epilepsia.

Este martes 1 de marzo, el programa Magaly TV La Firme dio a conocer que el Ministerio Público abrió una investigación en contra Miguel Olano Castro, mejor conocido como Andy V, por la denuncia que interpuso la familia de la víctima, una mujer de 30 años llamada Julia (pseudónimo falso para proteger su identidad).

Es así que Andy V pasó de ser una figura mediática a ser un acusado por violación sexual. En caso de ser encontrado culpable, el exesposo de Susy Díaz podría ir a la cárcel y cumplir una condena entre 14 a 26 años, según señaló un abogado para el programa de Magaly Medina.

En medio de este complicado panorama, la exvedette fue entrevistada por el programa Magaly TV La Firme para que recuerde su romance con Andy V, el mismo que lo catapultó a la fama y lo ayudó a mantenerse vigente en la televisión peruana por largos años.

LOS INICIOS DE ANDY V

Aunque Andy V ya había aparecido en la pantalla chica siendo extra de un programa cómico, su momento de fama llegó cuando se casó con Susy Díaz en el 2011. Su relación fue bastante comentada en su momento debido a la diferencia de edad de 21 años; además porque poco o nada se sabía sobre este personaje.

¿Pero cómo fue que conoció a Susy Díaz? Según relató la rubia, ambos se vieron por primera vez cuando la exvedette se acercó junto al Merco Loco, su pareja en esa época, a los estudios de Panamericana para recoger a su hija Flor Polo Díaz, quien trabajaba con Andy V en el mismo programa humorista.

“Era bien flaquito, pelucón. Me persiguió para pedirme mi teléfono. El Mero, al ver que me lo estaba pidiendo, me dijo que subiera al carro. Me dijo ‘¿qué haces hablando con ese piraña?’. Pasaron años y me lo encontré en ATV, estaba cantando y recibió mi telefono porque me dijo un contrato para una orquesta”, manifestó Díaz.

UN ROMANCE LLENO DE ESCÁNDALOS

Susy Díaz contó que su relación con Andy V no empezó de la mejor manera, ya que solo aceptó salir con él porque el Mero Loco paraba siendo ampayado por las cámaras de Magaly Medina con otras mujeres.

“Se quedaba en mi casa sabiendo que yo estaba con Mero Loco. Como al Mero siempre lo ampayaban, yo dije ‘ay, bueno ya’. Entonces lo acepté a él”, contó la popular ‘reina de las dietas’ en entrevista para el programa de Magaly.

Con el tiempo, Andy V pasó a ser el acompañante de Susy Díaz en todos sus eventos. Su relación amorosa terminó siendo confirmada cuando fueron ampayados saliendo de un hotel juntos de madrugada. Al poco tiempo, se casaron y el resto es historia: se le acusó de serle infiel a Susy y en varias oportunidades fue captado en actitudes violentas. El divorcio culminó en el 2021.

Andy V se casó con Susy Díaz en una boda televisada. Así fue cómo inició su romance. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

¿ANDY LE PAGÓ 3 MIL SOLES A SUSY DÍAZ PARA QUE LO HICIERA CONOCIDO?

En el podcast del canal B&H, el recordado capitán del Pelotón, de Bienvenida la Tarde, afirmó que le pagó 3 mil soles a Susy Díaz para casarse con ella y así hacerse conocido en el medio artístico.

“Al mundo de la farándula llegué obviamente porque me caso con Susy Díaz, ya cuando te casas con Susy Díaz quien no te va a conocer, yo me casé a los 24 o 25 años […], me casé con ella y mi nombre se hizo más famoso, pero no como quería, porque yo a ella le pagué tres mil lucas para que me haga famoso, donde salen los famosos ampay”, mencionó.

Sin embargo, la exvedette ha negado esta versión, asegurando que sí hubo un pago de 3 mil soles, pero para amadrinar su grupo musical que recién estaba lanzando. “No fue para hacerlo conocido, fue para trabajar en la orquesta”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: