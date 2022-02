Patricio Parodi revela desde cuándo sale con Luciana Fuster: “Convivimos mucho tiempo”

Patricio Parodi y Luciana Fuster se encuentran saliendo. (Foto: Instagram)

Patricio Parodi y Luciana Fuster son una de las parejas del momento, aunque han recibido duras críticas por no querer oficializar su relación sentimental para el público que los sigue.

Muchos piensan que ellos no han querido decir nada al respecto por temor al qué dirán, pues muchos saben que en el pasado la modelo era amiga de Flavia Laos, expareja del chico reality.

En una entrevista para Estás en Todas, Patricio Parodi salió en defensa de Luciana Fuster y dejó en claro que ella nunca fue amiga de la rubia, por lo que desconocía los motivos para que ataquen a su actual saliente.

De otro lado, el modelo contó desde qué fecha empezaron a salir de manera oficial. De acuerdo al popular ‘Pato’, ellos decidieron darse una oportunidad mientras grababan diferentes escenas para la serie La Academia, el cual se emitía por Esto es Guerra.

“ No vamos a entrar en detalles de cuándo se dio, pero fue por ahí (desde las grabaciones de La Academia). El compartir mucho tiempo en el trabajo, grabar escenas con Lu, entonces obviamente convivimos mucho tiempo, pasamos mucho tiempo grabando, ensayando, entonces pasó”, dijo.

NO SE ESCONDEN

Patricio Parodi también dejó en claro que ellos no han ocultado su relación como se ha querido dejar ver en Magaly Tv: La firme luego de captarlos caminando de la mano en un centro comercial, lugar al que acudieron para ver una película en el cine.

“Esta semana han vendido un ampay a escondidas una salida de Luciana y yo cuando nosotros dijimos que estamos saliendo, todo bien cuál es el problema. Nosotros no nos estamos escociendo. Si vamos a un centro comercial que es super concurrido o al cine no me estaba escondiendo de nadie ”, expresó.

VUELVE A CONFIRMAR QUE ESTÁN SALIENDO

En otro momento, el exintegrante de Esto es Guerra precisó que si ellos salieron a decir que estaban saliendo fue por que quisieron y no porque se sintieran presionados por diferentes programa de televisión.

“Antes era cuándo vas a decir que estás saliendo con Luciana, bueno ahora que lo decimos no por la presión sino porque lo decidimos después del viaje, dijimos: ‘hay que decirlo’”, añadió.

Patricio Parodi defendió a Luciana Fuster de las críticas por los "códigos de amistad" y reveló cuándo se sintió atraído por ella. (VIDEO: América TV / Estás en Todas)

SIGUEN PARA ADELANTE

Luego de conocerse durante varias semanas, Patricio Parodi contó que se dieron cuenta que una relación entre ambos podía funcionar, por lo que se animaron a seguir frecuentándose.

“Pasamos un tiempo en el que nos estábamos conociendo y luego dijimos: ‘Esto puede funcionar, vamos para adelante’. Sí estamos saliendo. Hoy en día digo: ‘no tengo por qué seguir perdiendo cosas o dejar de hacer cosas por el qué dirán o porque la gente saqué de contexto’”, sentenció el modelo.

SEGUIR LEYENDO: