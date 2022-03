Karen Dejo pide disculpas tras polémico comentario sobre las mujeres en su show: “Todo se ha malinterpretado”

Karen Dejo asegura que se ha malinterpretado su comentario. (Foto: Instagram)

Karen Dejo no se quedó callada ante las imágenes que difundió el programa de Magaly Medina en donde se le veía animando una discoteca en Tarapoto y tuvo un desatinado comentario sobre las mujeres que ha causado indignación entre muchas, especialmente porque se dieron a pocos días de celebrar el Día Internacional de la Mujer.

Como sabemos, la bailarina se encuentra alejada de la televisión tras no ser convocada para la nueva temporada de Esto es Guerra desde que fue suspendida en el 2021. Ahora, ha comenzado a animar algunos eventos en vivo, pero todo parece indicar que no mide sus palabras a la hora de conversar con los asistentes.

“Las mujeres las complacen ¿sí o no? (...) Ah, se hacen las difíciles. Oye, chicas, no sean tóxicas. Las mujeres, si no se dejan levantar, que se vayan pa’ su casa, que se vayan pa’ su cocina...”, fue lo que dijo la exchica reality causando una ola de críticas.

KAREN DEJO PIDE DISCULPAS

Horas después de emitirse el informe en Magaly TV La Firme, un medio local se comunicó con la actriz para preguntarle sobre el tema y pedir una explicación. La conductora aseguró que se malinterpretaron sus palabras.

“Recién hoy día me he enterado, se ha malinterpretado totalmente las palabras que he dicho, totalmente, estoy tranquila, obviamente Magaly no me conoce, las personas que me conocen saben perfectamente cómo conduzco y cómo opino”, comenzó diciendo a El Popular.

Asimismo, aclaró que como parte de su show y para divertir al público, ella hace que los hombres se enfrenten a las mujeres.

“Ese video sí está totalmente para malinterpretarse (…) Estuve media hora en la discoteca, siempre hago el enfrentamiento entre hombres y mujeres, entonces cuando yo me voy a las mujeres, digo a los chicos que las mujeres ‘lo que no les sirve, lo botan a la basura’, ahí fue donde digo: ‘chicos, ¿ustedes las complacen?’ y los chicos dicen: ‘son complicadas’”, añadió.

Finalmente, no dudó en disculparse y afirmó que todo lo que dijo fue sin intención de ofender a alguien. “Se ha malinterpretado, en la vida, yo nunca he sido de conducirme de esa manera y cuando yo estuve con el chico de la discoteca nos jugábamos con los chistes de “le dicen””.

“Si sonó de otra manera, es porque no se vio el anticipo de y si sonó de una manera distinta, yo no tengo ningún problema de pedir disculpas, porque no ha sido mi intención, no ha sido como lo han querido mostrar en el programa de Magaly”, concluyó.

Karen Dejo y su polémico comentario sobre las mujeres en su show. VIDEO: YouTube

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE KAREN DEJO?

Tras emitir su informe y escuchar los comentarios de Karen Dejo, la conductora de espectáculos desaprobó lo dicho por la chica reality y resaltó que

“Solamente deberían llamarlos para bailar, no saben hablar. Karen Dejo y la suerte de la serie de pachotadas que comienza a decir. ¿Cómo va a decir eso de las mujeres que no se dejan levantar, que se vayan a la cocina? ¿Cómo puede decir algo así una mujer?“, comenzó diciendo el último 07 de marzo.

“Que cosa más machistas y arcaica viniendo de una mujer. Esta dónde pensaba que estaba, en un corral o con sus amigas las chicas reality (...) No le den el micrófono“, añadió.

