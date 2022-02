Flavia Laos se incomoda al ser consultada sobre Patricio Parodi y Luciana Fuster: “No quiero hablar de ellos”

Flavia Laos ya no quiere hablar sobre Patricio Parodi y Flavia Laos. (Foto: Captura tv / Instagram)

Flavia Laos ya no quiere hablar más de Patricio Parodi y Luciana Fuster. Así lo dejó claro el pasado 07 de febrero cuando fue abordada por las cámaras de Magaly TV La Firme para ser consultada sobre la reciente salida de los chicos reality al cine.

Todo comenzó cuando Magaly Medina presentó en su programa un informe en donde se veía a los modelos agarrados de la mano ingresando el pasado viernes 04 de febrero al cine. Ante ello, el reportero fue en busca de Flavia Laos para saber qué opinaba.

En el vídeo se puede ver que la actriz estaba saliendo de un automóvil cuando le quisieron mostrar dichas imágenes. Sin embargo, grande fue la sorpresa al ver su reacción, puesto que en anteriores oportunidades no ha tenido problemas en responder preguntas sobre su expareja.

“No voy hablar nada de Patricio ni de Luciana de verdad. No quiero hablar de ellos, de verdad que ya pasó y no tengo por qué comentar al respecto”, dijo la influencer.

Al escuchar su respuesta, el reportero no se quedó tranquilo y volvió a preguntarle sobre los exintegrantes de Esto es Guerra. “¿Qué crees que no lo motiva a oficializar?”, dijo en referencia a Patricio Parodi. Recordemos que hace unas semanas señaló que no hablaría más de su relación con Luciana Fuster, pese a que ella ha confirmado que están en saliditas y comentado algunos detalles de su romance.

“No tengo idea y ya no quiero hablar de ellos. Pregúntame de mi vida, de cómo me va. Me va súper bien chicos, acabo de regresar de Miami”, concluyó Flavia Laos.

Cabe resaltar que, Flavia Laos se ha encargado de mostrar que ya se olvidó de Patricio Parodi llenando de elogios a Austin Palao, con quien empezaron a vincularlo semanas atrás cuando el modelo publicó en su cuenta de Instagram un vídeo en donde se muestra bastante cercano a la influencer.

Flavia Laos incómoda al ser consultada sobre Patricio Parodi y Luciana Fuster. (Video: Magaly TV, La Firme/ ATV)

A FLAVIA LAOS LE GUSTA AUSTIN PALAO

Flavia Laos se presentó en el set de América Hoy y aunque se mostró incómoda cuando le preguntaron sobre los códigos y temas relacionados a Patricio Parodi y Luciana Fuster, no dudó en confesar que le gusta Austin Palao y hasta de nombrar sus cualidades.

La actriz llegó al programa con el claro objetivo de no hablar de su expareja, es por ello que no dudó en mostrarse incómoda cada vez que le preguntaban, incluso, fue tajante al decir que no responderá al respecto.

Sin embargo, en la ronda de preguntas, la también actriz fue un poco más accesible, pues cuando fue consultada por cuál sería el puntaje que le pondría a Austin Palao, en referencia a si considera que sería una buena pareja, Flavia no dudó en ponerle 9, resaltando así sus cualidades.

En otro momento le pidieron que escriba la inicial del chico de la farándula que le gusta. De inmediato, la cantante respondió: “¿Quieren saber? Lo van a saber”. Es así como no dudó en escribir una gran A, causando emoción en las conductoras.

“No es que tengamos una relación amorosa, ya lo he aclarado, nos estamos conociendo y somos amigos, pero él es el chico de la farándula que actualmente me parece más guapo”, aclaró Flavia.

Flavia Laos no habla de Patricio Parodi pero sí halaga a Austin Palao. (Video: América Hoy/ América TV)

SEGUIR LEYENDO