Hermanas de Patricio Parodi ningunean a Luciana Fuster: “Ahora preferimos que esté soltero”

Las hermanas de Patricio Parodi no estarían contentas con la nueva relación del chico reality. (Foto: Instagram)

Parodi Parodi ha dejado en claro que tiene dos engreídas en su vida: sus hermanas Mafer y Majo Parodi, quienes no dudan en demostrarle cuánto lo quieren a través de redes sociales. Sin embargo, todo parece indicar que las gemelas no están contentas con Luciana Fuster, el nuevo interés amoroso del chico reality.

Como se sabe, las hermanas de ‘Pato’ Parodi todavía mantienen una excelente relación con Flavia Laos, ex pareja del guerrero. Incluso, la rubia modelo se ha dejado ver en casa de los Parodi en múltiples oportunidades, dejando en claro que es bien recibida por la familia pese a la ruptura.

Debido a esta cercanía entre Flavia y las hermanas de Patricio, se rumorea que capitán de los Guerreros todavía no invita a Luciana a su casa, puesto que las gemelas no estarían listas para aceptar en sus vidas a una nueva cuñada.

En medio de estos rumores, Majo y Mafer fueron invitadas a un programa digital conducido por Kiara Trigoso, en donde admitieron que prefieren a su hermano soltero y no con pareja. ¿Acaso no quieren que formalice a Luciana Fuster?

“¿Qué prefieren hermano soltero o hermano con novia?”, fue la pregunta que les hicieron. De inmediato, Mafer respondió “Depende, pero ahorita soltero”. Esto provocó las risas de su hermana gemela, quien no hizo más que sonreír ante la evidente indirecta.

Mafer y Majo Parodi prefieren que su hermano esté soltero. (VIDEO: Youtube / Kiara Trigoso)

Recordemos que hasta la fecha, Patricio Parodi no ha presentado a Luciana Fuster oficialmente como su enamorada, pese a que ambos han sido captados en salidas y ya se besaron frente a cámaras. ¿Por qué aún no lo hace? Cuando un reportero de América Espectáculos le hizo la misma interrogante, él prefirió quedarse callado.

“ No tengo porqué salir a decir algo que el otro quiere que yo diga, ni cuando él quiere, ni cómo, ni dónde. Los que están llevando esta relación son Luciana y yo. Si nosotros decidimos mantenerlo al margen porque no queremos exponerlo mucho más allá de lo que nosotros queramos, se tiene que respetar y punto. Somos figuras públicas y mostramos lo que queremos mostrar”, expresó la expareja de Flavia Laos.

¿QUÉ OPINAN LAS HERMANAS DE PATRICIO PARODI SOBRE LOS CÓDIGOS DE AMISTAD?

Luego de que Magaly Medina difundiera un ampay de Patricio Parodi y Luciana Fuster besándose, las gemelas no perdieron la oportunidad para recordarle a la modelo mediante indirectas que no respetó los códigos de amistad que, supuestamente, tenía con Flavia Laos.

“Si sientes algo por el ex de tu amigo, ¿qué harías?”, le preguntaron a través de la plataforma que comparten ambas, a lo que respondieron: “Jamás me metería con el ex de una amiga. Siento que eso es malísimo. Yo valoro demasiado las amistades que tengo y las adoro. Además, hay tantas personas en el mundo”.

“¿Qué opinan de las amigas que no tienen códigos? ¿Qué consejo darías?”, fue otra de las interrogantes. Las hermanas gemelas replicaron: “Si no hay códigos, no hay nada. Chau chau esas amistades”.

Hermanas de Patricio Parodi rompen su silencio. (Foto: Instagram)

Hermanas de Patricio Parodi rompen su silencio. (Foto: Instagram)

Cabe resaltar que ‘Pato’ Parodi ha defendido a Luciana Fuster de las críticas que recibe, asegurando que ella no era amiga de Flavia Laos como para que ella se sintiera “traicionado”. “Desde que yo salía con Flavia no eran amigas, eso fue hace años. Trabajaron juntas, obviamente. La relación era laboral”, expresó el también influencer.

SEGUIR LEYENDO: