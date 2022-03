Melissa Loza llora desconsoladamente en vivo al recordar a su fallecido abuelo y Tula Rodríguez la consuela

Melissa Loza rompe en llanto al ver recuadro de su abuelo fallecido. (Foto: Captura)

Melissa Loza estuvo como invitada especial en el set de En boca de todos este 08 de marzo para participar de una secuencia donde recordó a diferentes personas de su vida así como episodios que vivió tanto de niña como de adulta.

Un emotivo momento se vivió en el set luego de que la chica reality fuera sorprendida con una fotografía de su fallecido abuelo y no pudiera evitar derramar algunas lágrimas. Según contó la modelo, él fue como su padre luego de que su papá biológico muriera cuando ella tenía 12 años de edad.

“Perdónenme, soy un ser humano . Sé que en la televisión todo es rápido, pero tengo sentimientos. Me mataron con esto. Él es mi papá Alberto, fue mi abuelo y mi padre, mi papá biológico falleció cuando yo era muy niña y mi abuelo que fue mi padre siempre estuvo ahí”, expresó con la voz entrecortada.

Asimismo, contó una pequeña anécdota que conmovió a los conductores del set y señaló que lo extraña mucho, pues falleció hace ya varios años, no sin antes darle grandes lecciones de vida y educarla como si fuera su hija.

Para continuar con las sorpresas, se transmitió un video en donde Don Alberto le enviaba un mensaje a Melissa Loza enviándole sus mejores deseos años atrás. Esto ocasionó que Melissa Loza siga llorando. “Sus consejos eran maravillosos. Aprendí tantas cosas y extraño las conversaciones con él”, agregó.

Asimismo, la producción decidió regalarle un recuadro donde aparecía su abuelo como un ángel en el cielo y ella saludándolo. Tras verlo, Melissa Loza rompió en llanto y rápidamente Tula Rodríguez la abrazó para consolarla derramando también algunas lágrimas.

“Cuando pasa esto y nos salimos del guion, ni siquiera sé que decir en este momento ni como calmarte”, agregó la conductora. “Él me decía en sus últimos días, cuídate mucho de las envidias, de la gente, ama mucho. Es el mejor”, dijo Melissa para concluir el momento.

Melissa Loza llora desconsoladamente en vivo al recordar a su abuelo fallecido y Tula Rodríguez la consuela. VIDEO: América TV / En boca de todos

MELISSA LOZA ENVIA MENSAJE POR EL DÍA DE LA MUJER

En el marco por el Día Internacional de la Mujer este 08 de marzo, Melissa Loza aprovechó para enviar un mensaje a todas las mujeres a través de las cámaras de En boca de todos.

“Que nadie les diga que no pueden alcanzar sus sueños. Luchen hasta el final por lo que quieren siempre y bien paradas y firmes de la mano del más grande, de Dios. ¡Arriba mujeres!”, dijo recibiendo el aplauso de los demás presentes en el set.

“Cuídense mujeres, cuiden a sus hijos y a sus familias. Que no hayan envidias ni malos sentimientos Que no existan esos rencores, salgan, boten todo eso y entréguenselo a Dios y salgan adelante. Pónganse más fuerte porque lo que no mata, te hace más fuerte. Y si van a voltear, volteen para tomar impulso y salir adelante con todo”, agregó.

Cabe resaltar que, en dicha fecha no solo se trata de felicitar a las mujeres sino que, también, se conmemora los años de lucha de miles de mujeres para que se respeten sus derechos.

