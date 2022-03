Ethel Pozo: ¿Quién es su papá y por qué apareció en Amor y Fuego pidiendo ayuda?

Conoce quién es Jorge Pozo, el papá de Ethel Pozo. (Foto: Captura de Willax)

El papá biológico de Ethel Pozo, Jorge Pozo, se animó a brindar una entrevista para el programa Amor y Fuego, donde reveló que durante años intentó contactarse con la conductora de América Hoy para reconciliarse por haberla abandonado durante su niñez.

Este hombre de 66 años en un primer momento declaró para el diario El Bono para revelar que en estos momentos atraviesa por una delicada situación de salud, pues tiene un tumor en la cabeza y necesita ser tratado de emergencia.

De otro lado, en la promoción que ofreció el magazine de Willax Tv, Jorge Pozo recordó el tiempo que conoció a Gisela Valcárcel y que durante todo el embarazo de la popular ‘Señito’ siempre estuvo pendiente de ella.

“ A Gisela qué le diría, que la recuerdo siempre. La recuerdo como una niña dulce que conocí, buena y linda ”, expresó el papá de Ethel Pozo, quien ahora aparentemente se encuentra arrepentido de las malas decisiones que tomó en el pasado.

¿QUÉ DIJO GISELA VALCÁRCEL SOBRE JORGE POZO?

Hasta la fecha se sabe que Gisela Valcárcel y Ethel Pozo cortaron todo tipo de comunicación con Jorge Pozo hace años. Según la misma ‘Señito’, cuando tenía 17 años, ella se enamoró de una persona mayor que luego la abandonaría cuando se enteró que se encontraba en la dulce espera.

Desde ese momento, de acuerdo a la rubia conductora de televisión, tuvo que criar sola a su primogénita, por lo que tuvo diferentes trabajos. Asimismo, Ethel señaló que recordó que junto a su madre vivió momentos duros, incluso Augusto Polo Campos les tuvo que regalar leche para poder alimentarse.

Jorge Pozo, expareja de Gisela Valcárcel, regresó a su barrio de La Victoria tras vivir durante varios años en Ecuador.

ETHEL POZO LLORÓ EN AMÉRICA HOY AL RECORDAR QUE SU PAPÁ NO ESTUVO PARA ELLA

La presentadora de televisión Ethel Pozo siempre se muestra orgullosa de su madre Gisela Valcárcel y dejan ver que tienen una muy buena relación, algo que no ocurre con su padre, pues no estuvo para ella en su niñez.

Es así que cuando recibió en América Hoy a Yaco Eskenazi para hablar sobre la paternidad no pudo evitar romper en llanto. Como sabemos, la infancia de la única hija de Gisela no fue fácil pues su padre no estuvo para ella, ya que abandonó a su madre cuando estaba embarazada.

BETO ORTIZ RETIRÓ ENTREVISTA A JORGE POZO

Es conocido que Beto Ortiz en algún momento realizó un reportaje sobre la vida secreta de Gisela Valcárcel, para ello, el periodista se puso en contacto con Jorge Pozo y le realizó una entrevista.

La ‘Señito’ al enterarse sobre este material, se comunicó con Ortiz para pedirle que elimine esa parte de la nota que estaba preparando. Sorprendentemente este accedió a hacerlo y nunca apareció.

“ Es una persona que no está en nuestras vidas y Beto tuvo el gesto de retirar sus declaraciones ”, dijo Gisela Valcárcel en agradecimiento al periodista por haber respetado su vida privada.

