Papá de Ethel Pozo recuerda a Gisela Valcárcel: “Fue mi gran amor y tuvimos una bonita relación”

Jorge Pozo no guarda resentimiento a Gisela Valcárcel. (Foto: Captura TV / Instagram)

El padre de Ethel Pozo se presentó en el set de Amor y Fuego la tarde de este jueves 03 de marzo para seguir contando más detalles sobre su historia en la vida de Gisela Valcárcel y en la de su hija, fruto de su relación hace más de 30 años.

Durante su entrevista, fue Rodrigo González quien le consultó sobre la popular ‘Señito’. El conductor le preguntó si le hubiera gustado quedarse como su pareja luego de ver la gran popularidad y fama que ha ganado en los últimos años.

Recordemos que el hombre de 66 años reapareció para pedir ayuda económica a la conductora de América Hoy y reveló que se empezó a distanciar de su hija y la rubia conductora de televisión cuando ella hizo su ingreso a la pantalla chica, pues ellas se mudaron de La Victoria a Surquillo.

Jorge Pozo aseguró que nunca a pensado en retomar su relación sentimental con la productora de GV Producciones. “No lo he pensado. Yo solamente la veo como una mujer exitosa, me da mucho gusto. Ella a mi me verá por Facebook”.

Por su lado, Gigi Mitre no se quedó callada y quiso saber si él le guardaba algún resentimiento a Gisela. “No, para nada, al contrario”, dijo mientras revelaba como la lleva en su memoria: “Siempre será recordada como un gran amor, una relación muy bonita (...) Fue un gran amor, sí. Ahí están las consecuencias, una hija maravillosa”.

Como se recuerda, ambos iniciaron su romance en los años ochenta, cuando ella aún no aparecía en la televisión peruana. A pesar de que la conductora televisiva era menor de edad, pues quedó embarazada a los 17 años, no fue impedimento para que los dos comiencen un romance teniendo él 24 años de edad.

Su relación duró aproximadamente dos años y fue al año y medio que la ‘reina del mediodía’ le confesó que estaba esperando una hija. Sin embargo, cuando su primogénita tenía 8 años, él decidió viajar a los Estados Unidos y al pasar el tiempo se alejó de su familia.

“¿Usted le sigue la carrera a Ethel Pozo?”, preguntó Gigi cambiando de tema y a lo que el contestó: “Muy poco, solo la sigo en el Facebook. Sí sé (con quién se casó), pero no me quiero meter en su intimidad y su vida. Sí estoy al tanto con lo que pasó, que se separó y ahora está con otro compromiso”.

Papá de Ethel Pozo recuerda a Gisela Valcárcel. VIDEO: Willax TV / Amor y Fuego

¿POR QUÉ DECIÓ ALEJARSE DE ETHEL POZO?

El padre biológico de Ethel Pozo dio a conocer que decidió alejarse de su hija al darse cuenta que no sumaba en su vida y que veía como ella y Gisela Valcárcel cada vez tenían una mejor posición económica.

“A veces me decía papá. A mí me dijeron que yo no le sumaba, por intermedio de otra persona me dijeron que de un paso al costado porque Ethel tenía una vida mejor. Qué podía hacer si yo estaba sin oficio ni beneficio, pero siempre la tuve en mi corazón”, precisó.

Al ver que la ‘Señito’ iba escalando en el mundo de la televisión, Jorge Pozo decidió dejar el país para buscar un mejor futuro en Estados Unidos. Desde el país norteamericano, Jorge Pozo intentó tener comunicación con su hija, el cual finalmente decidió dejar de lado.

