Papá de Ethel Pozo afirma que estuvo con ella hasta los 8 años y revela por qué luego decidió abandonarla

Jorge Pozo hizo su aparición en el programa Amor y Fuego, donde se animó a contar detalles desconocidos sobre su relación con Gisela Valcárcel. El papá de Ethel Pozo reconoció que no le pasaba una pensión de alimentos a la ‘Señito’, pero señaló que nunca la abandonó cuando ella salió embarazada.

“Ethel nació en Antonio Bazo, ahí nació ella, si mal no recuerdo fue en la noche o la madrugada. A mí me pasaron la voz a los 8 de la mañana y fui corriendo para estar ahí con ellas”, comentó.

Asimismo, el hombre de 66 años indicó que decidió regresar al Perú para romper su silencio ya que durante varios años se dio información incorrecta sobre su persona. “ Yo estoy apareciendo aquí en escena porque ya estoy harto que siempre me pinten como el malo de la película y quiero decir mi verdad ”.

En otro momento, Jorge Pozo indicó que siempre visitaba a su hija, incluso recordó que cuando le compraron una bicicleta, él se encargó de enseñarle a manejar sin importar que estuviera detrás de ella 15 cuadras.

“Tuvimos una relación de enamorados, pero luego ella vivía en su casa y yo en la mía. Las visitas con Ethel llegaron hasta los 8 años, cuando ya estaba en Surquillo yo la iba a visitar los días domingo”, dijo.

El papá de Ethel Pozo también recalcó que los días que iba a ver a Ethel, que eran los domingos, llegaba temprano y se quedaba al lado de ella todo el día. “ ¿Cómo puede decir que abandoné a mi hija? Si yo iba y la visitaba, yo me quedaba desde las 9 y media de la mañana hasta las 7 de la noche, un papá. Yo bohemio, dos horitas y me salgo, yo me quedaba hasta tarde ”, señaló.

“Yo iba y entraba, paseaba, la señora (la mamá de Gisela) me daba a mi hija, ella dormía en mis brazos. La señora decía que la sangre llama porque cuando yo llegaba la encontraba a ella haciendo un show y ella descansaba bien en mis brazos”, sostuvo.

De otro lado, Jorge Pozo señaló que habían días que iba en las noches a ver a Ethel, pero que no tiene prueba de ello y tampoco sabe si la conductora de América Hoy recuerda sus visitas.

“ Yo los fines de semana iba en las noches y la saludaba silenciosamente, esto que estoy hablando solo lo sabe Dios y la empleada . En los momento que yo he podido en esos tiempos yo me he acercado”, sostuvo.

¿POR QUÉ DECIÓ ALEJARSE DE ETHEL POZO?

El padre biológico de Ethel Pozo dio a conocer que decidió alejarse de su hija al darse cuenta que no sumaba en su vida y que veía como ella y Gisela Valcárcel cada vez tenían una mejor posición económica.

“A veces me decía papá. A mí me dijeron que yo no le sumaba, por intermedio de otra persona me dijeron que de un paso al costado porque Ethel tenía una vida mejor . Qué podía hacer si yo estaba sin oficio ni beneficio, pero siempre la tuve en mi corazón”, precisó.

Al ver que la ‘Señito’ iba escalando en el mundo de la televisión, Jorge Pozo decidió dejar el país para buscar un mejor futuro en Estados Unidos. Desde el país norteamericano, Jorge Pozo intentó tener comunicación con su hija, el cual finalmente decidió dejar de lado.

“Yo iba a visitar a mi hija, le llevaba sus tamales los domingo, pero yo veía que realmente había un progreso y yo veía que ellas subían y yo estaba abajo, entonces yo vi mi realidad y decidí irme a los Estados Unidos a buscar mi vida”, señaló.

“ Ella me contestaba apenas, le decía a su mamá qué pasa y me decía que no le podía exigir más. Fue ahí que yo pierdo el contacto de seguirla llamando . Además también le mandé una carta poder para que Gisela pueda viajar con mi hija”, indicó.

PIDE PENSIÓN

Jorge Pozo no negó que haya venido al Perú para pedirle a Ethel Pozo que le conceda una pensión de alimentos, pues considera que ella se encuentra en una buena posición económica. “ Una pensión mensual que sería lo más humano que se le puede dar a un papá si es que la hija tiene una buena posición ”.

De otro lado, el papá de Ethel Pozo no reconoció que se equivocó al momento de abandonar a su hija cuando solo tenía 8 años. “Yo me siento con la conciencia tranquila”, sentenció.

