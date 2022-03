Gisela Valcárcel agradece apoyo de Magaly Medina: “Nunca estaremos solas, Dios hace maravillas”

Gisela Valcárcel agradeció el apoyo que viene recibiendo desde que su expareja reapareció. (Foto: Instagram)

Gisela Valcárcel decidió usar sus redes sociales para agradecer los mensajes de apoyo que está recibiendo desde que el padre de Ethel Pozo fue entrevistado por Amor y Fuego para contar detalles inéditos de su vida privada; además de pedir ayuda económica debido a que se le ha detectado un tumor en la cabeza.

Recordemos que Magaly Medina ha criticado al programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre por darle pantalla al hombre que abandonó a la rubia conductora cuando estaba embarazada. Esto ha causado gran sorpresa entre sus seguidores, ya que es bien conocido la enemistad que hay entre ambas desde hace años.

“Creo que Gisela Valcárcel tiene un mérito al haber criado a su hija sola, yo no soy quién para criticárselo, no soy quién para enlodar eso. Yo reconozco que tenemos grandes diferencias, nunca será mi amiga. Sin embargo, respeto lo que hizo por su hija. La sacó adelante y es una chica de bien, que no me guste cómo anima es otra cosa”, expresó la ‘Urraca’ en su programa.

Magaly Medina confiesa que el padre de Ethel Pozo se comunicó primero con su producción, pero ella terminó rechazándolo. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

Asimismo, los usuarios han salido a favor de la popular ‘Señito’. En redes sociales, Jorge Pozo Lama ha sido blanco de críticas por aparecer en la vida de Gisela y Ethel ahora que ellas gozan de una buena posición económica.

GISELA VALCÁRCEL SE MUESTRA AGRADECIDA

Debido a los mensajes a favor de ella que ha recibido en sus plataformas, Gisela Valcárcel decidió pronunciarse por primera vez sobre el tema. Sin embargo, evitó referirse a su expareja y tampoco explicó si tomará medidas legales en su contra.

“Empiezo pensando en lo agradecida que estoy. Mil gracias a cada persona por el apoyo que siento que me dan. Como cada día, levántate, pelea tus batallas, todos las tenemos. Recuerda que nunca estuvimos, estamos, ni estaremos solas. Dios hace maravillas, y nos ama. Por eso lo amamos” , fue el mensaje de Valcárcel en su Instagram.

Gisela Valcárcel agradeció las muestras de apoyo que ha recibido. (Foto: Instagram/@giselavalcarcelperu)

Cabe destacar que hasta el momento Ethel Pozo no se ha pronunciado sobre las declaraciones de su padre, quien reveló que sí la firmó como su hija, pero terminó desapareciendo de su vida porque se dio cuenta que Gisela había alcanzado el éxito y él “ya no le sumaba”.

¿CÓMO FUE EL ROMANCE ENTRE GISELA VALCÁRCEL Y JORGE POZO?

Según detallo Jorge Pozo en entrevista para Amor y Fuego, su relación con Gisela Valcárcel comenzó a inicios de los años ochenta, cuando ella aún no aparecía en la televisión peruana .

A pesar de que la conductora era menor de edad, pues cuando quedó embarazada a los 17 años, no fue impedimento para que los dos comiencen un romance teniendo él 24 años de edad. Cabe resaltar que en aquel momento, Pozo se había separado y ya tenía dos hijos.

“Ella ya iba para los 17 años, y yo tenía una relación con ella amorosa muy bonita, cerca de dos años (…) Yo la conozco fuera de la televisión, antes de surja, ella no tenía nada con la televisión”, indicó mientras resaltaba que fue una relación consensuada.

“Los dos estuvimos de acuerdo, nos amamos, nos quisimos y sucedió lo que sucedió (...) Era una chica maravillosa, muy inteligente, muy alegre y carismática. Me llamaba la atención no solo a mí, todo el barrio la quería”, agregó.

Su romance duró aproximadamente dos años y fue al año y medio que la ‘reina del mediodía’ le confesó que estaba esperando una hija. Aunque visitaba esporádicamente a Ethel, terminó por desaparecer de su vida cuando tenía 8 años de edad porque “ya no le sumaba”.

