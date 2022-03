Señora Perú Universo 2019 y su consejo a Kyara Villanella tras clasificar en el Miss Perú La Pre: “Pregúntate, cuál es tu objetivo”

Pierangeli Dodero fue reina de belleza y conductora de TV. (Foto: composición)

Aunque la conducción de TV llegó de manera inesperada, Pierangeli Dodero señaló que en cuanto le hicieron la propuesta, no dudó en decir que sí. Tenía muy claro su objetivo, al igual que cuando fue elegida Señora Perú Universo 2019. La reina de belleza ha dejado muy claro que estos certámenes no se basan en mostrar glamour, es mucho más que eso. Es dejar un mensaje y hacer algo por nuestro país.

Es por ello que, en conversación con Infobae, no dudó en dar un mensaje a Kyara Villanella y más jovencitas que recientemente han clasificado al Miss Perú La Pre, escuela que tiene como principal función forjar una generación de señoritas cuyo deseo es ser la futura Miss Perú. Pierangeli Dodero también nos dio detalles de su reciente programa familiar, Niños Extrordinarios, el cual se emitirá desde el sábado 5 de marzo a las 18:00 horas, por Willax Televisión.

Pierangeli regresas a la TV, esta vez con un proyecto para niños...

Es un gran reto con los más pequeños de la casa. Definitivamente es el público más exigente de la audiencia televisiva. Estoy feliz porque cada momento me permite conocerlos más. Mi compromiso es entretener, divertir y aportar en la educación con un programa de competencia de conocimientos de niños entre 4 y 9 años. Queremos que sea una bonita experiencia la primera aparición en la televisión. Estamos cuidando todos los detalles para cumplir nuestros primeros objetivos.

Vas a trabajar no solo con las emociones de los niños, sino también con las frustraciones al no poder lograr su objetivo. ¿Cómo lo vas a manejar?

Siempre será con un mensaje positivo. A veces se gana y otras veces se pierde, pero todos son niños extraordinarios. Debemos inculcarles el compañerismo y la sana competencia. Al final de cada gala, un niño alzará la copa como premio a su esfuerzo y dedicación.

De Señora Perú Universo 2019 a conductora de TV, ¿cómo ha sido este camino y cuál es el compromiso que asumes?

Ha sido un camino hermoso lleno de oportunidades y crecimiento personal. He recorrido el Perú realizando obras sociales a favor de mujeres y niños, comunidades alejadas de Puno y Arequipa. Conozco la realidad de nuestro país y quiero seguir apoyando gracias a las empresas privadas y personas solidarias. La televisión es un medio que permite llegar a más personas y tengo el mismo compromiso desde el primer día, presentar contenidos familiares que aporten.

Se cuestiona mucho los reinamos por, supuestamente, vender solo glamour, ¿qué hay más allá de eso?

A los que piensan eso les diría que no es verdad. He visto muchas Misses alrededor del mundo realizando acciones solidarias en sus países. Somos mujeres con metas y sueños, y si tenemos la oportunidad de apoyar y aportar siempre vamos a estar presente.

Recientemente se eligió a las 40 clasificadas para el Miss Perú La Pre, donde destacó Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori. ¿Qué consejo le puedes dar para emprender esta carrera?

Deseo que tanto ella como las demás jovencitas tengan mucha suerte. Es una linda experiencia participar en el Miss Perú, pero es importante la preparación. Desde oratoria hasta los últimos detalles de imagen. Es experiencia de crecimiento y quizás nuevas oportunidades. La pregunta que deben hacerse todas es ¿qué les motiva participar en el Miss Perú, la pre? ¿Cuál es su objetivo? Eso es fundamental tenerlo claro, mi deseo para usar esta plataforma como ayuda y después ser la representante de nuestro país en el certamen internacional.

¿Qué es lo más difícil que puede enfrentar una reina de belleza y cómo afrontarlo?

Las redes sociales hoy en día pueden ser de mucha ayuda, pero vemos que también pueden ser de destrucción hacia una persona. Nos falta mucho como sociedad, debemos ser más empáticos. Más amor menos odio. Todos somos seres humanos. Y eso, las personas que están detrás de una pantalla lamentablemente no miden lo mucho que sus palabras pueden afectar.

¿Tu meta siempre fue la conducción?

Víctor Sánchez, mi productor, confió en mí desde el primer día. Después de mi participación en el Señora Universo 2020 en China, volvimos a Lima y me preguntó si quería conducir un programa de televisión y le dije que sí, a la primera. Así empezamos el magazine Pierangeli en casa, que va los domingos a las 10 a.m. por Willax Televisión. Me siento feliz, porque sigo aprendiendo. Ahora estoy en clases de teatro y clown. Para mí es un crecimiento continuo. Cuando las cosas se hacen con pasión y amor todo sale bien.

Ya vas por tu segundo programa desde aquella ocasión...

Sí, realmente estoy muy agradecida con las oportunidades que me ha dado la vida. Están invitados todos este sábado 5 de marzo a las 6 p.m. al estreno de Niños Extraordinarios por Willax Televisión. Queremos conocer a todos los niños del Perú. Pueden participar a través de nuestras cuentas oficiales en Instagram @pierangelidodero y @ninosextraordinariostv. De verdad, muchas gracias a todos por su cariño.

