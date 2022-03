Valery Revello arremete contra Rodrigo González: “No hace bien su trabajo investigando”

Valery Revello afirma que dejó de ver programas de espectáculos. (Foto: Instagram)

Valery Revello sigue recordando su ampay con Sebastián Bernos Parodi. La exesposa de Sergio Peña utilizó sus redes sociales para dejar en claro que se encuentra más tranquila desde que se desató la polémica tras ser captada ingresando a un hotel con el joven tablista.

Las imágenes fueron difundidas por el programa de Willax, Amor y Fuego, a inicios de febrero y posteriormente, otros magazines no dudaron en comentar sobre el tema. Recordemos que el futbolista de la Selección Peruana aclaró que ellos ya están separados desde hace meses, por lo que se descartó una supuesta infidelidad.

Sin embargo, todo parece indicar que algunos cibernautas no dejan que se olvide de su escándalo mediático. A través de una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram, la modelo confesó que ya no ve programas de espectáculo peruano.

Además, dejó entrever que Rodrigo González y su producción no estarían haciendo un buen trabajo periodístico. Esto después de que varios usuarios comenzaran a escribir en los comentarios que opinaba sobre el periodista.

“¿Qué le diría a Magaly?”, consultó en un primer momento un internauta y a lo que ella contestó: “Nada”. Rápidamente, otros seguidores comenzaron a mencionarle al popular ‘Peluchín’. “Ya no veo esos programas (de espectáculos). Antes lo seguía pero ya no, me ha decepcionado (Rodrigo González). Me parece que no hacen bien su trabajo investigando”.

En otro momento, dejó en claro que ya no le afectan las cosas que puedan decir sobre ella. Asimismo, afirmó que muy pronto contará su versión de la historia. Cabe resaltar que, en aquel entonces aseguró durante un comunicado que no tiene sentimientos negativos hacia el futbolista y señaló que todavía lo sigue amando.

“Cuando uno está en paz consigo mismo, no se preocupa por nada. Yo no me he metido con nadie, relájense, por favor. Espero que todo lo que me dicen, nunca se lo digan a ustedes”, mencionó la influencer.

“Díganme lo que quieran. No es que me bañe en aceite, pero uno está en paz no hay nada que te pueda derrumbar (...) Tengo que contar mi verdad en algún momento, pero ahorita no, gracias”, agregó.

Valery Revello, ex de Sergio Peña, se molesta durante transmisión en vivo al percatarse de comentarios sobre su ampay con tablista. (VIDEO: Instagram / @valeryrevello)

¿CON QUIÉN FUE AMPAYADA VALERY REVELLO?

Sebastián Alonso Bernos Parodi ha estado involucrado en una denuncia por violación a una joven en una vivienda en San Isidro. En el año 2015, el tablista de 23 años fue acusado junto a su amigo Rodrigo Sánchez Isasi de 26 años de abusar sexualmente a una joven estudiante de 20 años.

Según declaraciones de la víctima, Sebastián le habría dado una bebida que segundos después la hizo sentir mareada y fue en ese momento que la llevó a una vivienda en el distrito de San Isidro. En aquel entonces, el joven universitario era un reconocido tablista.

Esto sucedió luego de que la agraviada asistiera a una fiesta en Mamacona con una amiga que reconoció en dicho momento al deportista y decidió subir a su camioneta. Los acusados les dijeron que las podían llevar a Lima y tras dejar a una de ellas, los jóvenes no dejaron que la otra jovencita bajara del automóvil.

Tras exponer el caso a los medios de comunicación en octubre y hacer las respectivas denuncias, el Noveno Juzgado de Lima ordenó nueve meses de prisión preventiva para los dos universitarios que se encontraban ya detenidos. Sin embargo, cumplieron algunos meses en prisión y luego se cambió a la medida de medida a comparecencia simple dejándolos en libertad.

Valery Revello: Tablista ampayado Sebastián Bernos Parodi fue acusado de abusar de una mujer

SEGUIR LEYENDO