Janet Barboza no cree en Valery Revello: “Al parecer Sergio Peña sí habría sido adornado”

Janet Barboza considera que Valery Revello si fue infiel. (Foto: Instagram / Captura)

¡No le cree nada! Fiel a su estilo Janet Barboza no dudó en comentar sobre la reciente polémica que envuelve al jugador de la selección peruana Sergio Peña y su aún esposa Valery Revello desde el pasado 07 de febrero.

Como se ha visto en los últimos días, la modelo viene siendo protagonista de diferentes portadas tras ser ampayada con el tablista Sebastián Bernos Parodi en situaciones cariñosas y entrando a un hotel luego de asistir a una discoteca en el sur de Lima.

Dicha noticia no ha dejado de ser tema de conversación en los diferentes programas de espectáculos y América Hoy no fue la excepción. Tras leer el comunicado de Valery Revello, en donde niega haber sido infiel al padre de sus hijos y reafirma que estaban separados hace meses, la conductora de televisión aseguró que sus fechas no cuadran, por lo tanto sí lo habría “adornado”.

“No entiendo nada (...) En tiempo de redes sociales, cuando alguien termina (su relación sentimental), debemos anunciarlo, aunque sea en el Facebook, porque luego van diciendo que le pusieron los ‘cuernos’ así que mejor avisando”, comenzó diciendo la popular “Retoquitos”.

“Hay cosas que definitivamente me descuadran y seguramente que a muchas mujeres también y es que ella (Valery) sigue utilizando el anillo de matrimonio y dice que lo va a seguir haciendo porque ama a Sergio Peña”, añadió.

Ante ello, Ethel Pozo también se pronunció. “Cuando me dicen eso (de que el círculo cercano sabía de su separación) ya no creo nada (...) Si uno se se separa, lo hace de conocimiento público, siendo además que es un jugador de la selección (peruana)”.

Finalmente, Janet Barboza precisó que existen hombres que dicen estar separados porque no quieren quedar como “adornados” por sus parejas y dejó en claro que ella cree que Valery Revello sí fue infiel.

“A los hombres no les gusta que les digan que los han adornado. El hombre sale y pone el parche: ‘¡Ah no, ya estaba separado!’, porque estamos acostumbrados a que sea la mujer la que salga y denuncia que le pusieron los cuernos”, dijo en referencia al comunicado de Sergio Peña en donde asegura que se encuentra separado de la madre de sus hijos hace varios meses.

“Pero al parecer aquí Sergio Peña sí habría sido adornado, porque el comunicado de Valery que lo redacto ella misma -aunque debió pedir asesoría porque sus fechas no cuadran- dice una cosa, luego se desdice, luego quiere decir otra y al final hay un enredo de locos”, concluyó.

AMPAY DE VALERY REVELLO Y SEBASTIÁN BERNOS

Las cámaras de Amor y Fuego captaron a la modelo Valery Revello, pareja del futbolista Sergio Peña, junto a Sebastián Alonso Bernos Parodi en la puerta de una discoteca en la playa de punta negra hablando y riendo.

En horas de la madrugada, al rededor de las 5 de la mañana, se puede ver que los dos se retiran del lugar y llegan a una casa, pero minutos después salen en la camioneta de él.

Ese mismo día a las 6:00 a.m., el joven surfista llega con su automóvil hasta un hospedaje en donde baja él primero y media hora después ella. Tras una hora dentro, ambos salen y regresan a la playa. Finalmente, a las 7 de la mañana la modelo se regresa a su casa.

