Jota Benz responde si Angie Arizaga está embarazada y aclara por qué no está en Esto es Guerra

Jota Benz responde si Angie Arizaga está embarazada. (Foto: Composición)

Jota Benz se refirió a los rumores que rodean desde hace tiempo a su pareja Angie Arizaga, quien se cree que está embarazada y por ese motivo no ha formado parte de la temporada de aniversario de Esto es Guerra. El hermano de Gino Assereto decidió pronunciarse para poner un alto a las especulaciones.

En entrevista para América Espectáculos, el combatiente tomó con humor los rumores que aseguran que la popular ‘Negrita’ está en la dulce espera, ya ambos han salido en más de una oportunidad a desmentirlo. Sin embargo, estos volvieron a cobrar fuerza debido a la ausencia de Arizaga en el reality de competencia.

“Creo que tengo 5 o 6 hijos y con este que están anunciando es el séptimo. Ya me toca comprar cunas y ropita porque hasta yo me la estoy creyendo”, expresó con sarcasmo, dejando en claro que su pareja no está esperando un hijo.

Asimismo, Jota Benz aseguró que, en caso Angie salga embarazada, ellos serán los primeros en contar la noticia a sus seguidores. “Somos una pareja que nos proyectamos bastante, hablamos muchísimo sobre el futuro. El día que haya una noticia tan grande y bonita, lo primero que queremos hacer es compartirlo con toda la gente que nos apoya ”, dijo.

¿POR QUÉ ANGIE ARIZAGA NO ESTÁ EN ESTO ES GUERRA?

Michelle Soifer, Rafael Cardozo, Guty Carrera, entre otros, fueron algunos guerreros históricos que volvieron a Esto es Guerra para celebrar los 10 años del programa. Pero Angie Arizaga, quien formó parte del reality desde sus inicios, no se hizo presente.

Jota Benz explicó que la ausencia de Angie en Esto es Guerra se debe principalmente a motivos netamente laborales , ya que la modelo debía viajar a Estados Unidos, donde se encuentra justamente ahora.

“Ha sido un tema netamente de trabajo, se dio que no esté esta temporada y con ello se pudo quedar allá (Estados Unidos). Tiene un par de proyectos bonitos allá. Y como dijo el Tribunal, ella está en una terapia intensiva por sus hernias”, explicó.

Jota Benz niega embarazo de Angie Arizaga y aclara por qué no está en Esto es Guerra. (VIDEO: América TV / América Espectáculos)

Como se recuerda, en octubre de 2020, Arizaga informó que padece de fuertes dolores lumbares debido a la presencia de dos hernias . Por esa razón, se perdió la semifinal de Esto es Guerra, siendo reemplazada por Tepha Loza.

Aunque se puso en duda su regreso en la temporada 2021, la ‘Negrita’ regresó al reality de competencia. Sin embargo, en abril rompió en llanto al confesar que no estaba al 100% debido a su lesión. Desde entonces, solo participaba en juegos que no implicaran mucho esfuerzo físico.

En medio de las críticas por seguir en Esto es Guerra sin competir como sus demás compañeros, el Tribunal del programa aseguró que ella no fue eliminada ni retirada por una decisión propia de la producción. Por ese motivo, mucho se rumoreaba que ella era la “protegida” del programa, algo que no llegó a confirmar Rosángela Espinoza.

Angie Arizaga no participó más en las pruebas físicas de EEG debido a su problema de salud. (Foto: América TV)

OTRAS GRANDES AUSENCIAS EN ESTO ES GUERRA

Angie Arizaga no es la única competidora que no ha vuelto a Esto es Guerra, puesto que Alejandra Baigorria, Mario Hart, Mario Irivarren, entre otros, no fueron llamados para estar en la nueva temporada del reality.

Alejandra Baigorria sin duda es una de las integrantes de Esto es Guerra más queridas por su entrega en las competencias. Su ausencia en el reality obedece únicamente a la fuerte lesión que tuvo en su pie izquierdo.

Por el lado de Mario Hart, se presume que el exchico reality no habría aceptado formar parte del programa tras anunciar que Korina Rivadeneira se encuentra embarazada de su segundo bebé, por lo que estaría al lado de su pareja en todo momento.

Mario Irivarren no fue considerado por la producción para regresar. Él mismo declaró para las cámaras de Amor y Fuego que no recibió ninguna llamada para volver al reality, pero aún mantiene las esperanzas de ser convocado más adelante.

