Korina Rivadeneira cuenta detalles de su segundo embarazo: “Fue una gran sorpresa y me enteré recién”

Korina Rivadeneira tiene 13 meses de embarazo. (Foto: Captura TV / Instagram)

El último martes 14 de febrero, Korina Rivadeneira sorprendió a sus más de 3 millones de seguidores en instagram al publicar una serie de fotografías anunciando su segundo embarazo, fruto de su amor con Mario Hart.

Es por ello que, esta tarde se enlazó con el programa En Boca de Todos para contar más detalles de cómo se habría enterado de la noticia. La chica reality señaló que fue una sorpresa, pues por diferentes motivos consideraba que no podía quedar embarazada todavía.

“Tengo 13 semanas, me enteré hace muy poco que estaba embarazada y fue una sorpresota. Yo estaba dando de lactar y se supone que no podía salir embarazada y salió de la nada (...) Me encantaba la idea (de tener otro hijo pronto) pero la oportunidad no se había dado porque estaba dando de lactar y había salido de la cesárea, pero sucedió y estamos felices“, dijo la venezolana desde Miami, Estados Unidos.

Asimismo, Mario Hart señaló que están muy emocionados por la llegada de su segundo hijo. “Todavía no sabemos el sexo, estamos muy contentos, felices e ilusionados con la llegada de este nuevo integrante a la familia. Ansiosos por saber si va a ser hombre o mujer”.

Durante la entrevista, la actriz contó que había pasado por diferentes pruebas que le habrían confirmado que era una niña. Sin embargo, señaló que ya faltaba pocas semanas para saber realmente que sexo será.

“A la semana 16 ya se puede saber. En un par de semanas o tres esperemos que ya pueda estar claro (...) Mi intuición de padre me dice que va a ser hombre”, dijo Mario Hart. Por su lado, Korina volvió a resaltar que no sabía nada de su estado. “Primero yo ni siquiera me había dado cuenta que estaba embarazada, con Lara me enteré antes y de una supe que era niña. Ahorita no tengo idea”.

Finalmente, Ricardo Rondón les preguntó qué le dirían a las personas que en su momento pensaron que su relación no iba a durar. “Que la verdad es que nos amamos, ya estaríamos cumpliendo 5 años de casados. Increíblemente hay gente o autoridades que cree que nos casamos por los papeles”, dijo el piloto de autos en referencia a la ciudadanía de su pareja y a la anulación de su matrimonio.

Korina Rivadeneira cuenta detalles de su segundo embarazo con Mario Hart.

KORINA RIVADENEIRA FUE ACUSADA DE DISCRIMINACIÓN

A principios de febrero, un joven que participó en el fenecido programa Esto es Habacilar acusó a Korina Rivadeneira de discriminarlo cuando hizo un gesto despectivo al recibir su polo. Tras ello, la venezolana recibió el rechazo de muchos usuarios en redes sociales por la actitud que mostró a diferencia de las otras modelos.

El equipo de Amor y Fuego se topó con Korina Rivadeneira cuando iban en busca de Macarena Vélez para saber un poco más sobre su ruptura con Vituco tras ser captado siéndole infiel durante una fiesta. Los reporteros del programa no desaprovecharon la oportunidad para consultarle sobre la denuncia que hizo el joven en su contra. “¿Korina cómo tomas esa denuncia de ese joven que se ha sentido discriminado por tu persona?”

La reacción de la modelo venezolana no se hizo esperar, ella pese a escuchar la pregunta señaló que no podía declarar a ningún otro medio. “Te he dicho que no puedo declarar. Discúlpame, la verdad”, expresó bastante incomoda.

SEGUIR LEYENDO