Perú

Tumbes rompe su propio récord: Ola de calor lleva la temperatura a 37.6 °C y enciende alarmas climáticas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú reporta la temperatura más alta en la historia de la región norteña, con registros que superan marcas previas y revelan el impacto de El Niño costero en la zona

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Temperaturas superan ampliamente los promedios históricos en la costa norte durante mayo.
Temperaturas superan ampliamente los promedios históricos en la costa norte durante mayo.

La costa norte del Perú experimenta una situación inusual: Tumbes alcanzó una temperatura máxima histórica de 37.6 °C, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El registro se obtuvo en la estación Papayal el 12 de mayo, superando el promedio climatológico por más de seis grados y estableciendo un nuevo hito para la zona costera. Este valor deja atrás el récord anterior, registrado en mayo de 2024, cuando el termómetro marcó 37.0 °C.

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Otros puntos de la región reportaron cifras casi equiparables. En la estación Rica Playa, la temperatura también trepó hasta los 37.5 °C, lo que representa una anomalía de 6.5 °C respecto al valor normal para la temporada.

Según detalló el Senamhi, es la tercera vez en el año que se llega a este umbral en Tumbes, fenómeno poco habitual para el otoño peruano. La situación se replica en estaciones como El Salto, donde se contabilizan 17 días consecutivos con máximas sobre los 35.5 °C.

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El organismo meteorológico atribuye este comportamiento extremo a la influencia del Fenómeno El Niño Costero, que mantiene al litoral bajo una ola de calor persistente. El último comunicado de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantiene el estado de alerta y advierte que la anomalía térmica podría sostenerse hasta enero de 2027, con posibilidades de intensificarse a magnitud moderada entre junio y julio.

Primer plano de un hombre asiático secándose el sudor de la frente bajo el sol con una toalla verde, con un termómetro marcando más de 40 grados Celsius
Un hombre se seca el sudor bajo el sol, con un termómetro marcando altas temperaturas, mientras la costa peruana enfrenta una alerta roja de Senamhi por una intensa ola de calor. (Composición: Infobae Perú)

El monitoreo de la estación Miraflores, citado por Norte Sostenible, muestra que Piura enfrenta un “otoño caliente”, con temperaturas superiores a los 35 °C, fenómeno atribuido a las ondas Kelvin y al calentamiento del mar en la zona Niño 1+2.

El vocero del EnfenLuis Vásquez, detalló que la llegada de varias ondas Kelvin cálidas durante mayo y junio elevará la temperatura superficial del Pacífico, intensificando las condiciones asociadas a El Niño Costero.

Esta situación afecta sectores productivos como la pesca y la agricultura. Vásquez informó que la anchoveta, especie clave para la industria pesquera, ha modificado su patrón de desplazamiento y ahora se ubica más cerca de la costa, junto a especies de aguas cálidas que alteran la biodiversidad y las capturas.

En el ámbito agrícola, los cultivos pueden sufrir cambios en sus ciclos debido a la mayor evaporación y a la persistencia de altas temperaturas.

Fenómeno se extiende a otras regiones

El aumento de la temperatura no se limita a Tumbes. Según la directora del SenamhiGrinia Ávalos, otras regiones como Piura y Lambayeque también presentan olas de calor, aunque con menor duración e intensidad.

Ávalos explicó a Canal N que en la última semana, localidades de Lima experimentaron valores inusuales para la estación, con máximas de hasta 30 °C y amaneceres que alcanzaron los 22 °C, muy por encima del rango tradicional de 16 a 17 °C.

El Senamhi y el Enfen mantienen un monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas y oceánicas. De acuerdo con el comunicado oficial, la anomalía térmica del mar oscila entre 1 y 1,5 °C por encima del valor normal y podría superar los 2 °C durante el invierno. Las autoridades descartan lluvias intensas o huaicos en el corto plazo, aunque recomiendan a la población y a las autoridades locales mantenerse informados y adoptar medidas preventivas ante la continuidad del fenómeno.

El pronóstico oficial prevé que el evento de El Niño Costero permanezca con intensidad débil, aunque existen posibilidades de una transición a fase moderada en los próximos meses. Los modelos científicos, tanto nacionales como internacionales, coinciden en que la evolución del fenómeno depende de la dinámica oceánica y atmosférica, por lo que el escenario climático seguirá en constante revisión.

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