Korina Rivadeneira sobre el ingreso de Mario Hart a Esto es Guerra: “No creo que tome la decisión de volver”

Korina Rivadeneira asegura que Mario Hart está concentrado en sus negocios. (Foto: Instagram/Captura)

Korina Rivadeneira aseguró que a Mario Hart le está yendo bien en sus negocios, por lo que no estaría evaluando regresar a Esto es Guerra. Como se recuerda, el piloto estuvo participando en el quipo de los “combatientes” el su última temporada. Sin embargo, por la celebración de sus 10 años de transmisión no fue convocado.

Tras ello, la venezolana señaló que el padre de su hija no pensaría en retomar su faceta como chicho reality. Además, reveló que le gustaría incursionar en la conducción televisiva, puesto que se considera buena y con ganas de aprender.

“No lo sé, porque está concentrado en los negocios y gracias a Dios nos está yendo bien. No creo que tome la decisión de volver y en cuanto a mí, me gustaría incursionar en la conducción. Sé que soy buena, pero me hace falta aprender más en ese terreno”, dijo para Trome.

Por otro lado, resaltó el amor que le tiene a Mario Hart. La también actriz contó que ambos se apoyan cuando pasan por momentos difíciles. Incluso, lo calificó como el hombre perfecto.

“Mario es el hombre de mi vida, el que Dios escogió para mí, es tan paciente, es mi contraparte, compartimos todo. Siempre cuando él está mal, yo estoy ahí apoyándolo y cuando yo estoy mal, él es mi soporte. Siempre habla conmigo, me ayuda, me hace entender que lo que está pasando es por mi embarazo”, expresó.

“Sí (es mi complemento) Mario para mí es el hombre perfecto, pienso que no me pudo tocar mejor hombre y te juro que si hubiera hombres como él en el mundo, las relaciones serían distintas (...) Me sabe escuchar, es mi mejor amigo, tenemos muy buena comunicación y siempre me aconseja”, agregó.

“CON DOS HIJOS ES SUFICIENTE”

Asimismo, al ser consultada sobre si piensa en seguir aumentando la familia, la chica reality respondió: “Antes pensaba que más, pero ahora pienso que con dos es suficiente”. Recordemos que actualmente se encuentra embarazada de su segundo bebé.

Asimismo, contó que se casará por la iglesia después de que nazca su hijo. “Ya nos vamos a casar por la iglesia, pero con calma. Ahorita estamos con todo esto del bebé que estamos esperando, viviendo etapas diferentes, primero salimos de una cosa para entrar en otra”.

Korina Rivadeneira y Mario Hart esperan a su segundo bebé. (Foto: Instagram)

KORINA RIVADENEIRA EXPLICA POR QUÉ LUCIANA FUSTER NO DEJA EEG

Durante una entrevista para América Hoy, Korina Rivadeneira señaló que no es tan sencillo que Luciana Fuster decida retirarse de Esto es Guerra, ya que tiene varias razones que la mantienen en el programa pese a no sentirse bien emocionalmente.

“Luciana Fuster es una chica que se encarga de su familia y este es su trabajo. Esto es Guerra es su principal fuente. No puedes decir ‘si no te gusta, no entres’, no. Es su trabajo y lo tiene que hacer. Tiene que seguir adelante y seguir con su vida. Qué fácil es criticar”, expresó la pareja de Mario Hart.

“Todas las chicas de 23 años están pensando en cualquier cosa, yéndose de juerga y viven su vida como quieren. Pero ella es una chica con millones de responsabilidades que está asumiendo y, además, está viviendo su vida. ¿Y le hacen esto?”, añadió.

Además, la modelo venezolana reveló que Fuster mantiene un contrato con América TV desde hace meses, por lo que debe respetarlo sí o sí. “Este contrato ya lo había firmado antes de firmar Habacilar. Ella no puede decir que no va a ir, tiene que cumplir”.

Korina Rivaneira explica los motivos por los que Luciana Fuster no puede renunciar a Esto es Guerra pese a no sentirse bien emocionalmente.

