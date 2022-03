Karol G en Perú: Así era la vida de la cantante colombiana antes de ser famosa

La cantante colombiana Karol G confirmó su llegada a nuestro país. (Foto: Instagram)

Este lunes 28 de febrero, la cantante colombiana Karol G confirmó que El Bichota Tour llegará a Latinoamérica. En nuestro país, su esperado concierto se realizará el próximo sábado 4 junio en el escenario del Arena 1 de la Costa Verde, donde se reencontrará con su público y cantará sus canciones más sonadas de su carrera musical.

La promotora Veltrac Music informó que las entradas para el concierto estarán disponibles desde el 3 de marzo a modo de preventa, mientras que la venta regular será el 4 de marzo a través de la plataforma Joinnus . El precio de las entradas serán confirmadas en las próximas horas.

La promotora encargada, Veltrac Music, confirmó que los fanáticos peruanos tendrán la garantía de disfrutar de un show completo, en donde podrán escuchar hits como “Bichota”, “Culpables”, “Secreto”, “Tusa”, “El makinon”, “Mami”, “¡Ay, Dios Mío!”, entre otras.

Así se anunció el concierto (Foto: Instagram/@superboletosmx)

En tanto, los fans peruanos esperan con ansias la llegada de Karol G a nuestro país, ya que actualmente es una de las artistas urbanas más populares e influyentes del medio gracias al mensaje de empoderamiento que transmite en cada una de sus canciones, siendo la más importante de todas “Bichota”.

Entre sus logros se encuentran el premio Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo que ganó en el 2018. Gracias a la “Tusa”, otro de sus grandes éxitos, también conquistó los American Music Awards, Latin American Music Awards, Billboard Latin Music Awards. Además, ha sumado innumerables Premios Juventud.

LOS INICIOS DE KAROL G

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida en la industria musical como Karol G–un nombre artístico que resulta una fusión de su apodo y la primera letra de su apellido–, nació en Medellín, en Colombia 1991. Actualmente, la cantante colombiana tiene 31 años. Tiene tres hermanas: Jessica, Verónica y Katherin Giraldo.

Estudió en el colegio Calasanz femenino y destacó por su gusto por la música. Desde los 5 años estuvo asistiendo a cursos de música junto a su hermana Jessica. A partir de ese momento se dio cuenta que su gran pasión era cantar y componer.

Karol G es una de las cantantes colombianas más exitosas en la actualidad.

Con tan solo 15 años, se presentó en el reality show Factor X en el año 2006 para empezar a ser reconocida en el mundo musical. A pesar de que no ganó fue contactada por Flamingo Récords Colombia y firmó un contrato discográfico por un año. Fue así que nació Karol G.

Ese año lanzó su primer sencillo llamado “En la playa”. Otras de sus canciones más conocidas son “Amor de dos” en dueto con Nicky Jam, “Ricos besos”, “Casi nada”, “Hello” junto con Ozuna, “Lo que siento por ti” con Sebastián Yatra, “Código de amor” con Daddy Yankee, entre otros temas.

Karol G se dio a conocer en su país participando en el programa de televisión Factor X.

ETAPA COMO YOUTUBER

No muchos saben que Karol G incursionó como youtuber en el 2010, publicando sus primeros videos caseros haciendo covers de las canciones “Try Sleeping With a Broken Heart”, “Killing Me Softly” y “Can’t Take My Eyes Off Of You”. Tenía 19 años en aquel entonces.

En los tres videos que todavía se mantiene en la plataforma, se la puede ver con su cabello de color original y una filmación de baja calidad. Aunque hoy en día luce bastante diferente, Karol G todavía mantiene esa entrega que, precisamente, la llevó a la fama.

Karol G solía subir videos en Youtube cantando covers de canciones pop en inglés.

SALTO A LA FAMA

Luego de trabajar como corista de Reykon, cantante colombiano de reguetón, lanzó junto a él un tema titulado “301″, en el 2012. Esto la ayudó a posicionar en varias estaciones de radios y canales de televisión, haciendo que su nombre sea sonado no solo en Colombia, sino también en Ecuador y Estados Unidos.

Esta notoriedad internacional hizo que sacara dos colaboraciones con Nicky Jam, siendo “Bajo control” y “Amor de dos”. A partir del 2015, sus canciones empezaron a alcanzar el top en Colombia e incluso recibió una nominación a los Premios ‘Heat Latin Music Awards’ en 2016.

En el 2017, Karol G lanzó el tema “Ahora Me Llama” junto a Bad Bunny. Esta canción fue todo un éxito gracias a su letra y a la colaboración de Bad Bunny, consiguieron el número 1 en varios tops mundiales.

