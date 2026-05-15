Fixture de Sporting Cristal en Copa de la Liga peruana 2026: calendario de partidos de los ‘celestes’ en la competencia

Fixture de Sporting Cristal en la Copa de la Liga peruana 2026. Crédito: X Sporting Cristal.

Sporting Cristal ya conoce su camino en la Copa de la Liga peruana 2026. Para el cuadro del Rímac, este certamen representa una oportunidad inmejorable de revalidar su jerarquía histórica en este tipo de formatos, siendo uno de los dos únicos equipos que lograron coronarse en la extinta Copa Bicentenario, el torneo predecesor que marcó el antecedente directo de este evento. El cuadro ’bajopontino’ buscará apelar a ese mística ganadora en llaves de eliminación rápida para meterse desde el inicio en la pelea por un nuevo trofeo para sus vitrinas.

En el plano estratégico, el incentivo para los ‘cerveceros’ es doble y sumamente atractivo. Por un lado, la directiva ve con muy buenos ojos el importante premio económico que repartirán los organizadores, un ingreso financiero clave para potenciar los proyectos institucionales del club. Por el otro, el plantel es consciente del enorme valor deportivo que significaría quedarse con el título, ya que el campeón se adjudicará dos puntos de bonificación para la tabla acumulada de la siguiente temporada, una ventaja que podría inclinar la balanza en la lucha por el campeonato nacional en el futuro cercano.

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Fixture de Sporting Cristal en Copa de la Liga peruana 2026

Sporting Cristal encabeza el Grupo J de la Copa de la Liga peruana 2026. Los ’rimenses’ competirán con Unión Comercio, Comerciantes FC y Estudiantil CNI, equipos de la zona selva del país y procedentes de la segunda división.

Fecha 1 Estudiantil CNI vs. Unión Comercio / Comerciantes FC vs. Sporting Cristal (del 11 al 15 de junio

Fecha 2: Unión Comercio vs. Comerciantes FC / Estudiantil CNI vs. Sporting Cristal (del 18 al 22 de junio)

Fecha 3: Comerciantes FC vs. Estudiantil CNI / Sporting Cristal vs. Unión Comercio (del 25 al 29 de junio)

El video inicia con el logo de la Copa de la Liga Caliente.pe. Luego, jugadores de fútbol uniformados caminan por el campo junto a niños en un estadio iluminado de noche, con una gran audiencia. Se observa una multitud de aficionados en las gradas, muchos con brazos levantados. Un jugador con camiseta roja corre en el césped de un estadio. El video finaliza con el logo de transmisión por Bicolor .

Formato de la Copa de la Liga 2026

Fase de grupos: En los grupos integrados por cuatro equipos, accederán a la siguiente fase los dos primeros lugares de forma directa . Por su parte, en las series de tres clubes, solo el líder asegurará su cupo , mientras que los dos mejores segundos de entre todos los grupos de tres completarán el cuadro de los 16 mejores del certamen.

Octavos y Cuartos de Final: Se disputarán en llaves predefinidas a partido único . La localía en octavos será para el club con mejor ubicación en su grupo; en cuartos, para quien haya sido local menos veces en las fases previas.

Semifinales: Esta instancia será la única que se juegue en partidos de ida y vuelta .

Final: El título se definirá en un partido único organizado íntegramente por la LFPP.

En total, se disputarán 17 partidos de alta tensión —en la fase de los ’play-offs— donde los ingresos y gastos operativos de cada encuentro corresponderán al club que ejerza la condición de local, salvo en la final definitiva.

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Formato de la Copa de la Liga 2026. Crédito: X Copa de la Liga.

Grupos de la Copa de la Liga 2026

Grupo A: Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos A. Mannucci.

Grupo B: Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA Jaén.

Grupo C: UTC, Cajamarca FC y Llacuabamba.

Grupo D: Universitario, Atlético Grau y Pirata FC.

Grupo E: Sport Huancayo, ADT, Alianza UDH y Unión Minas.

Grupo F: Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Binacional.

Grupo G: Los Chankas, Santos FC y Ayacucho FC.

Grupo H: FBC Melgar, Moquegua FC y Bentín Tacna Heroica.

Grupo I: Sport Boys, Academia Cantolao y Universidad San Martín.

Grupo J: Sporting Cristal, Unión Comercio, Comerciantes FC y Estudiantil CNI.

¿Qué canal transmitirá la Copa de la Liga peruana?

La Copa de la Liga peruana será transmitida por la señal de ’streaming’ de ’Bicolor +’, la plataforma de YouTube oficial de la Federación Peruana de Fútbol. Esta opción permitirá llevar los partidos a una audiencia masiva en todo el país y facilitará el acceso a través de dispositivos móviles y computadoras, ampliando el alcance del torneo.

Copa de la Liga ya tendría señal confirmada. Crédito: X Daniel Rodríguez.

El presente de Sporting Cristal en la Liga 1

La presente temporada del fútbol peruano muestra una situación inédita para Sporting Cristal. Bajo la dirección del brasileño Zé Ricardo, el equipo del Rímac ocupa la duodécima posición en el Torneo Apertura, una realidad impensada para una institución acostumbrada a pelear siempre arriba.

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Actualmente, el cuadro ’celeste’ se encuentra más cerca de la zona de descenso que de la disputa por el título. Este momento deportivo contrasta drásticamente con la hegemonía mostrada en años anteriores.

Entre 2012 y 2020, Sporting Cristal sumó cinco títulos nacionales y fue protagonista habitual en la recta final de la Liga 1. Sin embargo, el panorama actual evidencia un cambio de paradigma debido a la irregularidad y la falta de resultados en el torneo local.

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Este bajón ha coincidido con el crecimiento sostenido de Alianza Lima y Universitario de Deportes. Ambos equipos se repartieron los últimos cinco campeonatos, desplazando a Cristal del centro de la escena competitiva.