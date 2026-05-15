Ola de calor azotará Lima: Senamhi activa alerta naranja por incremento de temperatura en 14 regiones del país

Residentes caminan bajo el intenso sol y los rayos directos en una calle céntrica de Lima, evidenciando el agotamiento provocado por las altas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta naranja ante el incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra del país, fenómeno que alcanzará niveles de intensidad moderada a fuerte y que tendrá impacto directo en Lima y otras 13 regiones. De acuerdo con el aviso meteorológico, el evento se asocia a condiciones atmosféricas que favorecerán un aumento sostenido del calor durante el día.

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente precisó que esta situación se presentará entre el viernes 15 y el domingo 17 de mayo, con una duración aproximada de 61 horas, periodo en el que se espera una persistencia de altas temperaturas en distintas zonas del territorio nacional.

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La gente camina por una calle concurrida bajo un intenso sol que crea largas sombras, mientras algunos usan sombrillas para protegerse del calor en este día soleado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regiones afectadas por alta temperatura

La alerta naranja comprende un total de 14 departamentos, distribuidos entre la costa y la sierra del país. Entre las regiones incluidas se encuentran:

Lima

Callao

Áncash

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Huancavelica

Ica

La Libertad

Lambayeque

Moquegua

Piura

Tacna

Tumbes

Según el Senamhi, el fenómeno estará acompañado de escasa nubosidad, lo que permitirá una mayor incidencia de radiación solar directa. Además, se prevén ráfagas de viento de hasta 35 km/h, especialmente durante las tardes, lo que podría incrementar la sensación térmica en diversas zonas del país.

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Senamhi emite alerta naranja por incremento de temperatura diurna en costa y sierra de 14 regiones del país. (Foto composición: Infobae Perú/Senamhi)

Pronóstico de temperaturas en costa y sierra

El reporte oficial detalla variaciones en las temperaturas máximas según región:

Costa norte: entre 27 °C y 36 °C

Costa centro: entre 24 °C y 31 °C

Costa sur: entre 24 °C y 28 °C

Sierra norte y centro: entre 20 °C y 30 °C

Sierra sur: entre 16 °C y 30 °C

Para el caso específico de la costa interior de Ica, se estiman valores de hasta 33 °C hacia el domingo 17 de mayo, lo que representa uno de los registros más altos del periodo.

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Peatones caminan visiblemente afectados por el intenso calor en una calle de Lima, con el sol radiante en el cielo y sus rayos cayendo directamente sobre ellos, mostrando el agotamiento en sus rostros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Advertencias del Senamhi

El incremento de temperatura diurna estará acompañado por un aumento en los niveles de radiación ultravioleta (UV) debido a la escasa presencia de nubosidad en horas cercanas al mediodía. Estas condiciones podrían intensificarse durante los tres días del evento meteorológico.

El organismo también recordó que estas variaciones térmicas forman parte de un comportamiento atmosférico estacional, por lo que recomendó a la población mantenerse informada sobre los reportes oficiales y las actualizaciones del pronóstico diario.

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Senamhi. (Foto: Agencia Andina)

El Niño provoca aumento de temperatura

Durante las últimas semanas, el fenómeno conocido como Niño costero ha generado un incremento de las temperaturas en la costa norte del Perú. Según la directora del Senamhi, Grinia Ávalos, se han registrado aumentos de entre dos y seis grados centígrados por encima de los valores habituales, especialmente en zonas como la norte de Lima y Tumbes. En La Molina, por ejemplo, se reportaron temperaturas próximas a los 30 grados, niveles que solo se presentan bajo la influencia de este fenómeno climático.

A pesar de que se han observado picos elevados, el organismo considera que el fenómeno atmosférico se mantiene en condición débil, ya que la tendencia promedio de las anomalías térmicas no ha superado el umbral necesario para clasificarse como un evento de intensidad moderada. No obstante, las máximas y mínimas en diversas regiones costeras continúan por encima del promedio. En Lima, los amaneceres han llegado a marcar entre 21 °C y 22 °C, cuando lo normal para esta época del año suele oscilar entre 16 °C y 17 °C.

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Alerta por El Niño Costero continúa en Perú con riesgo de lluvias intensas en la costa norte. (Foto: Agencia Andina)

El impacto del Niño costero no solo se refleja en los registros térmicos, sino también en sectores como la agricultura, la pesca y la salud pública. El aumento de la temperatura favorece la evaporación y puede alterar los ciclos de cultivo, además de propiciar la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores. Ante esta situación, el Senamhi recomienda a la población y a las autoridades locales mantenerse informados y adoptar medidas preventivas ante la continuidad del fenómeno, que sigue bajo constante monitoreo en función de la evolución de las condiciones del océano Pacífico.