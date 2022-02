Melissa Klug descarta crisis en su relación con Jesús Barco y asegura que arreglaron sus problemas

Melissa Klug asegura que ya arregló sus problemas con Jesús Barco. (Foto: Captura TV /Instagram)

Melissa Klug apareció en televisión para hablar sobre el estado de su relación con Jesús Barco tras la polémica que se desató por los rumores del fin de su romance. Recordemos que ambos dejaron de seguirse en Instagram y borraron sus fotografías. Sin embargo, emitieron un comunicado para dejar en claro que no han terminado su relación sentimental.

Es por ello que la popular ‘Blanca de Chucuito’ estuvo como invitada en el set de En boca de todos para participar en una secuencia de preguntas y respuestas. Fue Tula Rodríguez quien comenzó con las interrogantes y no dudó en consultarle si actualmente está pasando una crisis con el futbolista.

La dinámica se trataba de dar un paso adelante si la respuesta era “Sí” o quedarse en su mismo lugar si era “No”. La empresaria no dio ningún paso y aclaró que hoy en día, los dos han superado sus problemas.

“Creo que todas las parejas tienen problemas con altos y bajos, pero ya lo pasamos. Lo mejor de todo es que la comunicación nunca falta”, dijo Melissa Klug.

Asimismo, reveló que no había borrado sus fotos con el deportista de su cuenta de Instagram. “Es que yo no las he eliminado (sus fotos de Instagram), están archivadas y en cualquier momento las vuelvo a subir, pero no las he eliminado (...)Ya es cosa mía. A veces uno tiene peleas y a veces tomas decisiones precipitadas y ya pasó”.

“Yo nunca terminé mi relación. Acá no hay traición ni terceras personas. Fue una decisión precipitada. Lo bueno es que pudimos conversar y solucionar todo”, agregó.

CONTINÚAN LOS PLANES DE MATRIMONIO

Durante su participación en el programa, otra de las preguntas que le hicieron a la ex de Jefferson Farfán fue sobre los planes de su matrimonio. Como se recuerda, en septiembre del 2021 la pareja se comprometió tras cumplir un año de relación.

“¿Es verdad que estás ahorrando para casarte en el Caribe?”, consultó Maju Mantilla y a lo que Melissa respondió: “Estamos pensando, tenemos muchos planes y uno de ellos es casarnos. Hay bonitos lugares, México, Aruba...”.

Cabe resaltar que Melissa Klug mencionó en una oportunidad que le gustaría celebrar su boda en el extranjero y que no contaría con la presencia de toda su familia.

Melissa Klug descarta crisis en su relación con Jesús Barco y asegura que arreglaron sus problemas. VIDEO: América TV / En boca de todos

¿QUÉ DICE EL COMUNICADO DE MELISSA KLUG?

Melissa Klug rompió su silencio la tarde del 17 de febrero. La empresaria utilizó las historias de su cuenta de Instagram para publicar un extenso comunicado en donde deja en claro que no está separada de Jesús Barco, pero que sí están pasando por una situación difícil.

“Agradecemos su interés y preocupación, pero es importante comunicarles que hemos tomado la decisión de mantener en privado lo que a continuación suceda en nuestra relación de pareja. La presión mediática y los continuos juzgamientos que sufrimos como parte de nuestro rol público ha mellado nuestra relación”, se lee en las primera líneas del texto.

“Jesús y yo creemos y haremos lo que sea necesario para que nuestro amor triunfe por sobre todo tipo de problema y obstáculo. No pretendemos ser ejemplo de nadie, somos seres humanos que sienten y que también toman decisiones precipitadas y estamos comprometidos en aprender de nuestros errores y seguir adelante con nuestro compromiso”, se continúa leyendo.

Comunicado de Melissa Klug y Jesús Barco. (Foto: Instagram)

