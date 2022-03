Melissa Klug hace aclaración sobre sus fotos con Jesús Barco: “No las eliminé, las archivé. Fue una decisión precipitada”

Melissa Klug se refiere a sus fotos eliminadas en Instagram. (Foto: Instagram)

Melissa Klug apareció este lunes 28 de febrero en En Boca de Todos para hablar sobre su relación con Jesús Barco. La empresaria admitió que sufrió una crisis con el futbolista, pero que gracias a la comunicación está todo arreglado. Asimismo, se refirió a las fotos que borró de su cuenta de Instagram en este proceso, señalando que tomó una decisión precipitada.

Como se recuerda, Klug avivó las especulaciones sobre su ruptura con Jesús Barco cuando de pronto ya no se podían ver las fotos de ambos en su cuenta de Instagram. Sin embargo, más adelante publicó un comunicado señalando que estaba atravesando una situación difícil pero aún seguían en una relación.

Ante ello, la empresaria aclaró que las imágenes donde se le ve junto a Jesús Barco no fueron eliminadas, solo las ha archivado, y que las republicará cuando lo vea conveniente.

“Es que yo no las he eliminado (sus fotos de Instagram), están archivadas y en cualquier momento las vuelvo a subir, pero no las he eliminado (...)Ya es cosa mía. A veces uno tiene peleas y a veces tomas decisiones precipitadas y ya pasó”, explicó.

“Yo nunca terminé mi relación. Acá no hay traición ni terceras personas. Fue una decisión precipitada. Lo bueno es que pudimos conversar y solucionar todo”, agregó.

Melissa Klug descarta crisis en su relación con Jesús Barco y asegura que arreglaron sus problemas. VIDEO: América TV / En boca de todos

En otro momento, Melissa Klug afirmó que sus planes de matrimonio continúan, incluso están pensando en dónde irse de viaje. “Tenemos muchos planes y uno de ellos es casarnos. Hay bonitos lugares, México, Aruba...”.

Finalmente, la influencer señaló que como toda pareja, Jesús Barco y ella también tienen altibajos, pero “ya lo pasamos. Lo mejor de todo es que la comunicación nunca falta”.

MELISSA KLUG NO HABLABA DESDE QUE EMITIÓ SU COMUNICADO

Cabe señalar que es la primera vez que Melissa Klug habla de su relación tras saberse de la crisis que enfrentaron. A través de un comunicado, la figura de TV indicó que no se referiría al tema tras solucionar sus problemas.

“Hemos tomado la decisión de mantener en privado lo que a continuación suceda en nuestra relación de pareja. La presión mediática y los continuos juzgamientos que sufrimos como parte de nuestro rol público ha mellado nuestra relación”, se puede leer en su comunicado de aquel entonces.

“Jesús y yo creemos y haremos lo que sea necesario para que nuestro amor triunfe por sobre todo tipo de problema y obstáculo. No pretendemos ser ejemplo de nadie, somos seres humanos que sienten y que también toman decisiones precipitadas y estamos comprometidos en aprender de nuestros errores y seguir adelante con nuestro compromiso”, acotó.

No pasarían muchos días para que Jesús Barco se pronuncie sobre su relación con Melissa Klug. “Ser una pareja perfecta no significa no tener problemas sino, saberlo superar juntos. Te amo mi amor, Melissa Klug”, escribió el deportista en la descripción de una foto donde se le ve junto a la empresaria y su nieta, hija de Samahara Lobatón.

