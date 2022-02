Yahaira Plasencia y la verdadera razón por la que no está en Esto es Guerra: ¿No aceptó por Rosángela Espinoza?

Yahaira Plasencia reveló porqué no está en la nueva temporada de Esto es Guerra. ¿No quiso ver a Rosángela Espinoza? (Foto: América TV)

Esto es Guerra ya presentó a sus 21 participantes oficiales y ninguno de ellos es Yahaira Plasencia, pese a los fuertes rumores de que sería presentada en el reality de competencia. La salsera decidió explicar la verdadera razón por la cual no usará la camiseta de guerrera en la temporada de aniversario.

Durante su participación en América Hoy, de este jueves 24 de febrero, la intérprete de “Dime” recibió una inusual pregunta de Anthony Aranda, el nuevo jale de América Televisión. “¿Es verdad que no aceptaste volver a Esto es Guerra porque Rosángela Espinoza decidió volver?”.

Plasencia indicó que la producción nunca la llamó y tampoco hubiera aceptado porque está enfocada en su carrera artística, ya que muy pronto viajará a Europa para una gira musical.

Asimismo, Yahaira aseguró no entender porqué Peter Fajardo, productor de Esto es Guerra, dejó entrever que ella estaría en la temporada, ya que nunca se contactaron y él sabía bien que tenía otros compromisos.

“No, te juro que no sé (porqué dijo eso). Yo a Peter lo adoro, él sabe que puede contar conmigo para lo que sea, pero él sabe que yo no sirvo para Esto es Guerra”, indicó.

Por otro lado, descartó haber rechazado su ingreso a Esto es Guerra por una supuesto enfrentamiento con Rosángela Espinoza. Sobre su actual relación con la ‘Chica selfie’, la cantante nacional dijo lo siguiente: “Con ella súper bien. El año pasado hemos estado en la misma temporada juntas y todo bien. Todo súper bien” .

Yahaira Plasencia revela la verdadera razón por la que no está en Esto es Guerra. (VIDEO: América TV / América Hoy)

Es importante recordar que, en el 2017, ambas protagonizaron una fuerte pelea en plena transmisión en vivo de EEG. Aunque ya habían discutido verbalmente en varias oportunidades en el programa, Yahaira y Rosángela llegaron a los golpes por un tortazo.

Sucede que a Espinoza no le gustó la fuerza con la que Yahaira le tiró el tortazo, por lo que quiso vengarse tirándole la crema encima. Sin embargo, la salsera reaccionó rápido y le tiró una patada en la pierna. Ambas tuvieron que ser separadas por la producción y en ese mismo momento fueron eliminadas.

Con el tiempo, las chicas demostraron ser lo suficientemente maduras para amistarse y dejar sus problemas en el pasado. En la temporada 2021 de Esto es Guerra, ambas celebraron su reconciliación.

“Yo vivo el presente, el pasado no importa. Por hoy me llevo bien con Yahaira y conversamos, antes eso no era posible, pero el día de hoy es diferente. Si hay oportunidad de grabar TikTok con Yaharia, no tengo problema”, comentó Rosángela Espinoza. La expareja de Jefferson Farfán agregó que esperar tener una linda amistad.

Ambas 'guerreras' fueron expulsadas definitivamente del reality de competencia por llegar a los golpes. (VIDEO: América TV / Esto es Guerra)

NO QUISO HABLAR SOBRE PANCHO RODRÍGUEZ

Durante su participación en América Hoy, Yahaira Plasencia evitó referirse a Pancho Rodríguez, señalando únicamente que se encontraba soltera y feliz por los nuevos retos de su carrera artística. No obstante, la popular ‘Rulitos’ no se quedó contenta con su respuesta y volvió a tocar el tema.

“Lo que pasa es que mi papá Armando (productor de América Hoy) me adora, y sabe que si me pregunta eso, no vengo más”, respondió Yahaira, aclarando así que no pensaba hablar sobre Pancho, quien se encuentra en Chile tras ser impedido de ingresar al país por un problema migratorio.

Debido a la insistencia de los presentadores, la salsera solo llegó a admitir que no se seguían más en Instagram. “No nos seguimos… pero igual yo siempre he dicho que mi discurso es el mismo de siempre, que le deseo lo mejor y que le vaya bien en todo”, sostuvo.

Yahaira Plasencia habló sobre Pancho Rodríguez luego que este confesaron que sí se besaron porque "confundieron su amistad". (VIDEO: América Hoy / América Hoy)

