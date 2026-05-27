Caso Nadeska Widausky: modelo habría captado a jóvenes de la Amazonía para una red de explotación sexual en Bélgica

La modelo peruana Nadeska Widausky fue detenida por la Interpol a solicitud de las autoridades de Bélgica. Se le acusa de ser una pieza clave en una red internacional de trata de personas y podría enfrentar hasta 20 años de prisión.| ATV

La modelo peruana Nadeska Widausky pasó de la exposición en redes sociales a ser detenida en Lima por requerimiento de la justicia de Bélgica, que la identifica como presunta integrante de una red internacional de trata de personas con fines de explotación sexual. La investigación apunta a víctimas originarias de la Amazonía peruana, quienes habrían sido captadas mediante engaños y trasladadas a Europa.

Alerta roja de Interpol y proceso de extradición

La alerta roja de Interpol fue emitida el 21 de mayo por las autoridades belgas, que consideran a Widausky una figura clave en la estructura operativa de la organización. El documento difundido incluye sus huellas dactilares y otros datos, y describe su presunta participación en la captación de mujeres jóvenes en Perú, aprovechando su situación de vulnerabilidad. Estas víctimas, según la investigación, eran trasladadas al barrio rojo de Bruselas, en Bélgica, donde se las obligaba a ejercer la prostitución y entregar el dinero obtenido bajo amenazas.

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Widausky fue detenida en el distrito limeño de Jesús María. En sus primeras declaraciones, atribuyó la denuncia a un conflicto familiar, señalando a un primo como responsable de la acusación. El coronel Víctor Rolando Morales, jefe de la División de Inteligencia contra el Crimen Transnacional, confirmó que la detenida manifestó esa versión al momento de su captura. No obstante, las autoridades peruanas indicaron que la investigación se originó en Bélgica y que la solicitud de alerta roja responde a una solicitud formal de cooperación internacional iniciada en enero del presente año.

El proceso judicial en marcha investiga la posible participación de la exmodelo en una estructura dedicada a captar víctimas de la Amazonía peruana, trasladarlas a Bruselas y obligarlas a ejercer la prostitución| Composición Infobae

Según la policía peruana, la investigación en torno a Widausky y la red internacional de trata de personas se desarrolla en Bélgica, aunque las coordinaciones entre ambos países han sido constantes desde comienzos de año.

El coronel Morales detalló que Bélgica maneja este tipo de delitos desde una perspectiva multisectorial, con la intervención de la policía federal, inspectores laborales y sociales, y refugios para víctimas. Hasta el momento, la investigación apunta a que las víctimas serían peruanas, principalmente jóvenes de la región amazónica, especialmente de ciudades como San Martín y Tarapoto.

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Respecto a la modalidad de captación, las autoridades mencionaron la posible existencia de catálogos virtuales con perfiles de las víctimas una vez se encuentran en Europa, aunque no se confirmó el uso de estos mecanismos para la selección inicial en Perú.

La imagen compara dos momentos de Nadeska Widausky: a la izquierda, posando con un vestido ceñido en un balcón con vista al mar, y a la derecha, detenida por la Interpol en Perú, vistiendo ropa casual y un chaleco identificativo.

Estado del proceso y delitos imputados

Widausky afronta cargos por trata de personas, explotación sexual y proxenetismo, delitos que forman parte del pedido de extradición presentado por Bélgica. No existe, según la información proporcionada por la policía, evidencia de que esté vinculada formalmente a denuncias por robo con violencia o asalto a mano armada, aunque estos aspectos podrían ser materia de investigación en el país europeo.

El proceso de extradición se encuentra en curso y los plazos pueden variar según la rapidez de la cooperación internacional y la evaluación de la prisión preventiva en la audiencia judicial programada. Las autoridades esperan que, una vez culminados los procedimientos, Widausky sea enviada a Bélgica para responder ante la justicia por los delitos imputados.

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Nadeska Widausky ha tenido presencia pública en redes sociales mostrando un estilo de vida en Europa, con estadías frecuentes en España y Bélgica. Su nombre había sido ligado a hechos delictivos y personas vinculadas a la criminalidad en Perú.