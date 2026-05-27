Nadeska Widausky y la vida de lujos que presumía en redes antes de ser capturada por la Interpol por presunto proxenetismo

La exmodelo usaba sus redes sociales para mostrar sus egocéntricos viajes y compras, lo que generaba diversos comentarios sobre sus ingresos económicos | Magaly TV La Firme

La vida pública de Nadeska Widausky adquirió notoriedad por sus constantes exhibiciones de lujo en redes sociales. La exmodelo peruana, actualmente requerida por la justicia de Bélgica bajo una notificación roja de Interpol, compartía en sus plataformas imágenes de viajes ostentosos y compras de alto valor, lo que generó interrogantes sobre el origen de sus recursos.

La situación judicial de Widausky se conoció luego de que las autoridades belgas la señalaran por presunto proxenetismo, episodio que culminó con su detención y el inicio de un proceso de extradición. El caso despertó interés tanto en Perú como en Europa, ya que la influencer proyectaba una imagen de éxito económico y acceso a entornos exclusivos en distintos países del continente.

Desde Bruselas, la joven documentaba su día a día a través de publicaciones en TikTok y otras redes. Entre las imágenes más comentadas se encuentran las de su cumpleaños, celebrado en una limusina con champagne, y las estancias en hoteles de lujo, como el Kameha Grand Bonn en Alemania, donde la tarifa por noche bordea los 300 euros.

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La modelo Nadeska Widausky es vista en momentos de lujo, como los que exhibía antes de su reciente captura por presunto proxenetismo por la Interpol.

Las marcas que mencionaba —Versace, Louis Vuitton, Gucci, Christian Dior— ilustraban un consumo de accesorios cuyo valor puede alcanzar los 36 mil dólares, según estimaciones recogidas en medios de espectáculos.

El programa de Magaly Medina reconstruyó la trayectoria de Nadeska Widausky, desde sus orígenes en Barrios Altos hasta su incursión en el circuito mediático limeño. De acuerdo con el reportaje, la joven llevaba una vida convencional hasta el 30 de diciembre de 2021, fecha en la que un viaje hacia Bélgica —con escala en Holanda— marcó un punto de inflexión. Desde entonces, su actividad digital se orientó a mostrar rutinas vinculadas al lujo y el glamour alejadas del entorno local.

Entre Alemania y España, la influencer visitaba boutiques reconocidas y publicaba reseñas de sus adquisiciones, consolidando una audiencia atenta a cada movimiento.

Nadeska Widausky en una tienda de lujo en Europa, presumiendo su estilo de vida antes de ser capturada por la Interpol por presunto proxenetismo. (Magaly TV La Firme)

“Más madura, más fuerte, mucho más centrada, más feliz y, sobre todo, orgullosa de mí misma. A ti que estás trabajando, sigue así, vas bien, no mires relojes ajenos, tu tiempo es perfecto”, escribió en sus redes, reflejando el mensaje motivacional que solía transmitir a sus seguidores.

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En otra de sus publicaciones, Widausky enfatizaba el interés por la independencia financiera, acompañando videos con frases como: “Ahora no quiero amor, ahora quiero billete, plata, efectivo, dinero”, mientras exhibía billetes de euro. Este tipo de contenido alimentó el debate en torno a sus ingresos y las verdaderas actividades detrás de su estilo de vida.

Nadeska Widausky disfrutando de viajes y lujos en Europa, como se muestra en estas imágenes, antes de su detención por Interpol bajo sospecha de proxenetismo. (Magaly TV La Firme)

Nadeska Widausky pide no ser encarcelada

Durante la última audiencia virtual, la defensa legal de Nadeska Widausky solicitó que se le permita permanecer en Perú en lugar de ser trasladada a Bélgica, alegando su arraigo familiar y la inexistencia de antecedentes penales en el país. En su declaración ante el tribunal, la influencer rechazó categóricamente las acusaciones.

“A mí no se me prueba nada de lo que me está acusando. Con mi vida puedo hacer lo que quiera, nunca he puesto en riesgo la vida de mi madre y de mi hijo”, manifestó Widausky durante la sesión. La joven admitió haber cometido errores personales, aunque subrayó que nunca involucró a su familia ni incurrió en delitos contra el Estado.

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El argumento central de la defensa giró en torno a la dependencia que tienen su madre y su hijo de ella. “Lo único que le pido es que me dé la oportunidad de poder defenderme desde aquí. Yo no tengo por qué huir, yo tengo una vida pública y la comparto en las redes sociales. Si le debo algo a Bélgica yo lo asumo, deme la oportunidad de defenderme desde aquí por mi madre y por mi hijo, tengo esas dos personas que dependen completamente de mí”, expuso la investigada ante el juez.

La exmodelo aseguró que ha cometido errores personales, pero nunca un delito contra la justicia | Justicia TV

Negó cualquier relación con organizaciones delictivas o actividades vinculadas al proxenetismo. “Yo no tengo miedo, porque yo no debo nada, nunca me he metido en una red criminal. Jamás he captado personas para prostitución o proxenetismo”, aseveró Widausky.

La audiencia continuará este 27 de mayo a las 4:00 p.m., cuando se prevé que el tribunal emita una decisión sobre su situación. El caso mantiene la atención pública en Perú y Bélgica, donde se espera una resolución que defina el futuro judicial de la influencer.

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