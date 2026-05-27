Funcionaria denuncia por chantaje sexual a gerente municipal de Tarapoto: Municipalidad lo separa del cargo

Una funcionaria de la Municipalidad Provincial de San Martín, en Tarapoto, denuncia a su jefe por hacerle proposiciones de índole sexual a cambio de concederle un nuevo módulo para mejorar sus condiciones de trabajo. Conoce los detalles de este grave caso.| ATV Noticias

Una funcionaria municipal de Tarapoto denunció a su jefe, el gerente de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de San Martín, por haberle realizado propuestas sexuales a cambio de beneficios laborales. De acuerdo con lo difundido por el programa Ocurre Ahora, el caso involucra a Carina López, quien afirma haber recibido mensajes de contenido sexual de Juan Cavero Rojas tras solicitar mejoras en su espacio de trabajo.

Testimonio de la denunciante y detalles de la acusación

López relató que el hecho comenzó en abril, cuando pidió por WhatsApp un nuevo módulo para atender al público. La respuesta de Juan Cavero Rojas habría incluido una propuesta explícita para iniciar una relación sentimental a cambio de “ayudarla en todo”, incluyendo apoyo económico y facilidades laborales.

“Nunca te he dado la confianza, nunca hemos sido amigos, nunca hemos tenido ningún tipo de relación más que laboral como para que me envíes ese tipo de mensajes”, declaró López.

Municipalidad de Tarapoto bajo investigación: funcionaria acusa a su jefe de chantaje sexual| ATV

La funcionaria explicó que los mensajes solo podían leerse una vez, por lo que decidió fotografiarlos como respaldo para la denuncia presentada ante la policía. Entre las evidencias, se incluyen mensajes fechados el 29 de abril y el 20 de mayo, en los que Cavero Rojas habría insistido en reunirse en privado para cumplir sus peticiones laborales.

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Gerente fue separado de manera preventiva

Tras la denuncia pública, Juan Cavero Rojas fue separado del cargo de manera preventiva mientras avanzan las investigaciones. A pesar de los intentos por contactar al funcionario, no se obtuvo respuesta oficial de su parte.

El gerente de Planificación y Presupuesto, Juan Cavero Rojas, fue separado de su cargo mientras avanzan las investigaciones por acoso sexual.| MPSM

El caso ha generado repercusión en la ciudad de Tarapoto y ha sido respaldado por diversas voces que reconocen el valor de la denunciante.

Entre 2021 y 2025, se han registrado 720 denuncias de hostigamiento sexual laboral contra funcionarios públicos en Perú, según los datos del citado medio. El caso de Carina López se suma a una serie de procesos que evidencian la persistencia de este tipo de conductas en el ámbito estatal.

En un comunicado difundido tras su salida de la Municipalidad Provincial de San Martín, Juan Carlos Cavero Rojas, exgerente de Planeamiento y Presupuesto, manifestó que ha sido acusado “sin ser oído”. Cavero calificó las imputaciones como infundadas y expresó su disposición a someterse a las investigaciones administrativas y fiscales en curso.

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Canales de ayuda

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ofrece la Línea 100, un servicio telefónico gratuito y confidencial para brindar orientación y apoyo a víctimas de violencia sexual, psicológica o física. El canal funciona las 24 horas y conecta a las personas con profesionales que pueden derivarlas a servicios legales, psicológicos y de protección inmediata.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) cuenta con la plataforma virtual “Denuncia el hostigamiento sexual laboral”, donde los trabajadores pueden ingresar denuncias formales sobre situaciones de acoso en sus centros laborales públicos y privados. El sistema permite acompañamiento durante el proceso, garantizando la protección de la identidad de la persona denunciante y el seguimiento del caso hasta su resolución.