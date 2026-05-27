Dos rutas, un mismo objetivo: Así se redefinen las campañas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez antes de la segunda vuelta del 7 de junio

Este video es una cobertura de noticias sobre las próximas elecciones en Perú en 2026. Presenta a presentadoras en un estudio con gráficos de "2026" y el Palacio de Gobierno. Incluye reportajes en vivo con un periodista cubriendo una gira política de Roberto Sánchez en Ventanilla. Se observa a Sánchez dando declaraciones y la detención de un hombre armado durante un mitin. La secuencia muestra el formato de un programa noticioso.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez modificaron sus recorridos de campaña en la carrera hacia la segunda vuelta, optando por territorios diferentes para captar votos y afianzar sus posiciones. La candidata de Fuerza Popular se enfocó en regiones donde obtuvo respaldo en la primera vuelta, mientras el postulante de Juntos por el Perú apostó por zonas de la costa y distritos limeños dominados por su rival.

La campaña oficial por la segunda vuelta comenzó el 17 de mayo, una vez que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó los resultados. A partir de ese momento, ambos candidatos intensificaron sus actividades proselitistas, priorizando visitas fuera de Lima Metropolitana. Cerca del 70% de los desplazamientos se realizaron en el interior del país.

Los símbolos "K" de Fuerza Popular y "Jp" de Juntos por el Perú, que representan a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, respectivamente, se exhiben en el escenario de un debate técnico presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias en la selección territorial y despliegue

Keiko Fujimori visitó casi el doble de distritos del interior que Roberto Sánchez. Hasta el 25 de mayo, la candidata de Fuerza Popular recorrió ocho regiones fuera de Lima, con especial énfasis en departamentos del norte y del oriente. En todos los destinos, salvo Ayacucho, ya había sido la opción más votada en la primera vuelta, lo que sugiere un intento por consolidar apoyos donde su base electoral mostró fortaleza.

PUBLICIDAD

El video presenta una cobertura de noticias con una presentadora en un estudio. Se muestran imágenes de un mitin político nocturno en Huancayo con una gran audiencia y banderas. También se observa a Keiko Fujimori interactuando con grupos de personas al aire libre, incluyendo una visita a unas instalaciones con estanques de agua. El metraje incluye gráficos con la inscripción "PERÚ 20 DECIDE 26" y "FALTAN 12 DÍAS", indicando un contexto electoral.

En contraste, Sánchez Palomino priorizó cinco regiones fuera de la capital: Lambayeque, La Libertad, Ica, Cajamarca y Huancavelica. Solo en Cajamarca y Huancavelica había obtenido la mayor cantidad de sufragios en la ronda inicial. Esta selección indica una estrategia centrada en ganar terreno en plazas urbanas donde su desempeño fue menor.

El número de distritos recorridos también marca una diferencia clave. Fujimori Higuchi visitó un 50% más de distritos que su contendiente, tanto en Lima como en el interior. Este despliegue territorial responde a la pregunta sobre quién logró mayor presencia física durante la campaña, un dato relevante para medir el esfuerzo de movilización y contacto directo con los electores.

Una ilustración acuarelada representa a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez flanqueando a votantes rurales en los Andes peruanos, depositando su sufragio en urnas con los logos de sus respectivos partidos, simbolizando la importancia del voto en áreas andinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primeras actividades y reacciones del electorado

La etapa de recorridos inició con episodios contrastantes para ambos aspirantes. Sánchez abrió la campaña en el mercado Ciudad de Dios, en San Juan de Miraflores. La actividad terminó con incidentes: vecinos lo agredieron arrojándole huevos y agua. Por su parte, Fujimori visitó Independencia, donde mantuvo encuentros con dirigentes de comedores populares y clubes de madres, buscando fortalecer su vínculo con sectores sociales organizados.

PUBLICIDAD

A tres semanas del balotaje de 2026, los planes de gobierno de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez revelan visiones antagónicas para seguridad, salud, educación y economía peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos primeros movimientos reflejaron los desafíos y la polarización que caracteriza al balotaje. La reacción de la ciudadanía ante la presencia de los candidatos mostró una campaña cargada de tensiones, con manifestaciones de apoyo y rechazo visibles en cada distrito.

Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se miden en el balotaje presidencial de 2026, con campañas que apelan a legados y geografías políticas opuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias urbanas y rurales en la campaña

En Lima Metropolitana, todos los distritos seleccionados por Fujimori correspondieron a zonas donde había alcanzado el primer o el segundo lugar en la primera vuelta. Su estrategia en la capital se centró en reforzar espacios donde ya posee una base significativa. En cambio, Sánchez eligió distritos limeños donde su votación no superó el 8% y, en el global de Lima, solo alcanzó el 2,8%.

La composición territorial de las visitas muestra matices en la apuesta de cada candidato. Ambos privilegiaron zonas urbanas, aunque en proporciones dispares. En el caso de Fujimori, más de un tercio de los distritos recorridos fueron rurales, lo que indica un intento por mejorar su desempeño en este segmento, tradicionalmente adverso para Fuerza Popular.

PUBLICIDAD

Un electorado mayoritario que respaldó a candidatos eliminados podría inclinar la balanza en favor de Keiko Fujimori o Roberto Sánchez en una elección marcada por la fragmentación geográfica y la dispersión del voto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cifras y prioridades en los recorridos

Roberto Sánchez había logrado un respaldo importante en áreas rurales en la primera vuelta, pero en la campaña hacia el balotaje focalizó el 78% de sus visitas en distritos urbanos. Por su parte, el 64% de los distritos visitados por Fujimori correspondió a ciudades o centros urbanos.

Antauro Humala respalda a Roberto Sánchez y anticipa su triunfo electoral

El énfasis en zonas urbanas responde a la concentración demográfica y al peso electoral de estos territorios. Sin embargo, la apuesta de Fujimori por incrementar su presencia en áreas rurales busca compensar una de las debilidades que evidenció en la primera vuelta.

18/05/2026 May 18, 2026, Lima, PerA: Lima 18 de mayo 2026.Visita al mercado de PROFAM en el distrito de Santa Rosa de la candidata a la presidencia de la república por el partido Fuerza Popular; Keiko Fujimori la cual fue recibida por simpatizantes al partido naranja en cara a la segunda vuleta electoral...Fotos: Julio Reaño/GEC POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio

Consolidación y desafíos de cara a la segunda vuelta

A menos de dos semanas del balotaje, la campaña de Keiko Fujimori se caracteriza por fortalecer apoyos en regiones donde ya cuenta con antecedentes favorables, mientras que Roberto Sánchez intenta revertir tendencias en plazas urbanas adversas. El despliegue territorial, la selección de distritos y la reacción del electorado configuran una recta final marcada por la competencia intensa y la búsqueda de nuevos respaldos.

PUBLICIDAD

La manera en que cada candidato ajustó su itinerario y prioridades revela las líneas de acción adoptadas por Fuerza Popular y Juntos por el Perú en el tramo decisivo de la campaña. Las próximas jornadas definirán si la consolidación de apoyos o la conquista de nuevos espacios inclinarán la balanza en la elección.