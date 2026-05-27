Nadeska Widausky confiesa que autoridades de Bélgica la deportaron y dejaron en libertad: “¿Por qué me regresaron?"

Nadeska Widausky afirmó que Bélgica la deportó al Perú y cuestionó por qué, si existían pruebas, no fue retenida. La exmodelo pidió poder defenderse desde Lima por su hijo y su madre, mientras la PNP sostuvo que se trata de una investigación seria. Latina

Nadeska Widausky afirmó que Bélgica la deportó al Perú y la dejó en libertad, y cuestionó públicamente el motivo por el cual, según su versión, las autoridades europeas no la retuvieron si existían pruebas en su contra.

La declaración ocurrió durante una audiencia virtual la mañana del 27 de mayo, ante el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, en medio del proceso que enfrenta tras su detención por un requerimiento internacional.

“Quiero empezar diciendo que Bélgica me deportó a Perú, número uno. Si hubiera habido alguna prueba (…) ¿por qué Bélgica no me retuvo? ¿Por qué me devolvió a Perú?”, dijo la exmodelo, quien insistió en que pasó una semana en un albergue de inmigrantes y que incluso tuvo contacto con la cónsul de Perú en ese país.

En paralelo, la Policía Nacional del Perú, a través de una jefatura de Inteligencia, sostuvo que el caso responde a una investigación seria y negó que se trate de una acusación fabricada por un conflicto personal.

Nadeska pide seguir el proceso en Perú

En su intervención, Widausky aseguró que la acusación es “muy fuerte” y pidió la oportunidad de enfrentar el proceso desde el Perú. “Le pido por favor que me dé la oportunidad de poder hacer el seguimiento desde aquí, desde Perú, porque tengo derechos”, declaró.

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La exmodelo también puso como argumento su situación familiar. “Tengo un hijo, el que depende totalmente de mí y mi madre. Si a mí me pasa algo, ¿qué va a ser de ellos?”, dijo, al solicitar que se tome en cuenta su entorno cercano.

En esa misma línea, remarcó que no tiene redes de apoyo en Bélgica. “Yo allí en Bélgica no tengo familia, no tengo a nadie”, sostuvo.

Nadeska Widausky, conmovida, se defiende de las acusaciones durante una audiencia, insistiendo en su inocencia por el bienestar de su familia.

“No están demostrando pruebas fehacientes”

Durante su exposición, la exmodelo insistió en que Bélgica “no está demostrando con pruebas fehacientes” lo que se le atribuye. Luego apuntó a una persona concreta como responsable de lo que considera un perjuicio: “Culpo a Jefferson Jordan Rubiños Olaya”, afirmó, y lo calificó como “un títere de su mujer”.

A partir de ahí, argumentó que en Bélgica sería “muy fácil” acusar a alguien para acceder a documentos migratorios. “Es muy fácil acusar a cualquiera y que te den papeles belgas (…) simplemente para que me den la tarjeta naranja”, sostuvo, y afirmó que esa sería la residencia temporal vinculada, según su versión, a la esposa del señalado, a quien identificó como Ivonne.

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Widausky también dijo que ella pudo intentar esa vía, pero que no lo hizo. “Yo también hubiera podido pedir asilo (…) sin embargo, yo he querido ir por la vía correcta”, declaró, al afirmar que buscó asesoría legal para regularizar documentación en Europa.

Nadeska Widausky, detenida en Perú, es acusada de integrar una red de trata de personas que operaba en Bélgica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su versión sobre procesos previos: “Solo me acusan de un robo de celular”

La exmodelo mencionó un antecedente específico en Bélgica y negó que se trate de otros delitos. “Yo solamente tuve un proceso en Bélgica donde me acusan de un robo de celular, mas no extorsión, mas no drogas, mas no de otra cosa. Y se me sentenció por eso”, afirmó.

Luego aseguró que colaboró con las autoridades y que fue ella quien llamó a la policía. “Yo presenté mis pruebas donde fui yo misma la que llamé a la policía (…) Dejé mis celulares a disposición porque yo siempre he sido bien colaborativa”, sostuvo.

En el tramo final de su declaración, Widausky insistió en que no tiene intención de huir. “Yo no tengo por qué huir. Yo tengo una vida pública y yo la comparto en las redes sociales. Hasta hace dos días que estaba activa en las redes sociales”, dijo.

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Y cerró con un pedido directo: “Déjeme, por favor, deme la oportunidad de yo poder defenderme desde aquí, por mi madre, por mi hijo, nada más”.

La modelo peruana se mostró firme en su inocencia y pidió defender su libertad desde Perú | Justicia TV

PNP rechaza que sea una “acusación falsa”

Mientras Nadeska sostiene que todo respondería a una denuncia sin sustento, desde la PNP se difundió una versión distinta. Víctor Rolando Morales, jefe de una división de Inteligencia, declaró a Latina que, en enero, Bélgica solicitó corroborar datos de una lista de personas y que en esa relación figuraba Widausky, información que se habría verificado y remitido.

El jefe policial también mencionó que, según la información manejada, habría víctimas captadas en Perú —con referencias a zonas como Tarapoto, en San Martín— y trasladadas a Bélgica con fines de explotación sexual.

En ese contexto, Morales rechazó la idea de una denuncia inventada: “Por los delitos y los hechos, exposición no es una falsa acusación. Esta es una investigación seria”, sostuvo, al descartar que se trate de un problema familiar o una represalia.

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Víctor Rolando Morales, jefe de una división de Inteligencia de la PNP aseguró que se trata de una investigación seria y negó que sea una “acusación falsa”. Latina