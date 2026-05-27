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Roberto Sánchez dice que renunciaría y convocaría a nuevas elecciones si el Congreso amenaza con vacarlo: “¡Atrévanse!”

Candidato de Juntos por el Perú retó al próximo Parlamento ya que, dice, están “listos como pueblo para una gran medida democrática”

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Candidato de Juntos por el Perú se dirige a las que denomina 'fuerzas golpistas', retándolas a continuar con sus amenazas. Video: Facebook Roberto Sánchez

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró que, en un eventual Gobierno, renunciaría y convocaría a nuevas elecciones generales si es que el próximo Congreso amenaza con vacarlo.

En su presentación desde Pachacutec, Sánchez indicó que la primera gran medida que tomaría en su gestión sería derogar las denominadas leyes procrimen. “Así es, hermanos. Ahí está una gran determinación, una gran necesidad de cambio urgente. Y para ello estamos dando paso seguro de esa mayoría política con el pueblo movilizado que va a exigir esa primera medida”, dijo.

La segunda medida, afirma, tendría como objetivo notificar a “estas fuerzas golpistas que acá nadie arruga” ante eventuales amenazas de vacancia presidencial. “Sigan nomás, porque el pueblo, en unidad del movimiento popular, con las fuerzas democráticas vamos a ser capaces. A ver, atrévanse, porque estamos listos como pueblo para una gran medida democrática, para una gran medida de lealtad. Si es que nos vamos a ir, si no van a respetar la democracia, no van a respetar la voluntad de nuestro pueblo; perfecto, estoy en condiciones de renunciar y llamar a nuevas elecciones generales”, aseveró.

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Durante su exposición, Roberto Sánchez también volvió a referirse sobre la declaración del fujimorista Miguel Torres respecto a que la salida de Pedro Castillo es “una suma de esfuerzos”.

“Dicen que somos terroristas. Dicen que les vamos a quitar sus propiedades, sus ahorros. Dicen que nosotros somos golpistas. Cuando ya se sabe que fueron ellos. Sí, Fuerza Popular, juntamente con la Fiscalía de la Nación, algunos medios de comunicación. Sí, ellos fueron los que decidieron despreciar la democracia. Por criterio criterio racista, ese pacto mafioso decidió echarlo a nuestro presidente. Pero hoy, a confesión de parte, relevo de pruebas. Por fuerza moral, por solidaridad, por imperio de la justicia que nosotros anhelamos, ellos han sido denunciados penalmente”, apuntó.

Detienen a hombre armado

Horas antes, durante un mitin del candidato presidencial Roberto Sánchez en Huaral, la Policía intervino a un hombre que se encontraba entre los asistentes en actitud sospechosa. Los agentes le encontraron un arma de fuego y procedieron a trasladarlo a la comisaría local. Medios locales difundieron imágenes del momento en que el hombre fue conducido por los efectivos, aunque no se han dado detalles sobre su identidad ni sobre si contaba con permiso para portar el arma.

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Un hombre fue intervenido por personal de seguridad durante un mitin de Roberto Sánchez en Huaral, luego de que se le encontrara un arma de fuego. Posteriormente fue trasladado a la comisaría del sector. Fuente Facebook / Huaralenlinea

Según el informe policial, el detenido, identificado como C. A. B. L., de 61 años, tenía en su poder una pistola Glock con 12 municiones y una botella de ron. La PNP confirmó que el intervenido poseía licencia vigente para portar armas, pero mostraba signos de presunto estado de ebriedad, motivo por el cual fue sometido a pruebas de alcoholemia. Posteriormente, fue detenido bajo la presunta comisión del delito contra la seguridad pública por portar armas bajo efectos de alcohol o drogas.

El incidente ocurrió poco antes de que Roberto Sánchez continuara su agenda electoral en Ventanilla. Hasta el momento, no se ha precisado si el hecho se investiga como un posible atentado o como un incidente de seguridad personal. El propio intervenido declaró que acudió al evento para “cuidar la actividad”, aunque otras versiones señalan que habría buscado resguardar el mitin.

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