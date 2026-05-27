Audiencia contra Roberto Sánchez termina sin ningún avance: Sesión fue reprogramada para el 4 de junio

Roberto Sánchez en la audiencia judicial del proceso por presunta falsa declaración.

La audiencia donde se tenía que emitir un nuevo auto de enjuiciamiento contra el candidato presidencial Roberto Sánchez por presuntos delitos como presidente de Juntos por el Perú terminó sin ningún avance sustancial. El juez reprogramó la sesión para el 4 de junio tras no poder instalar formalmente la audiencia, por la concurrencia de una solicitud de nulidad sin resolver y la presión de tener que llevar a cabo la audiencia de pedido de detención contra Nadeska Widausky.

En la sesión se evidenció que el juez Adolfo Farfán no tenía un dominio claro del expediente. A lo largo de la audiencia, desconocía quién había presentado el pedido de nulidad y fue la propia fiscal, Gladys Manuela Huete Gutiérrez, quien le explicó el estado procesal del caso punto por punto. El magistrado tampoco tenía presente que la situación jurídica de William Ricardo Sánchez Palomino, hermano de Roberto Sánchez, ya había quedado resuelta de forma definitiva por la Quinta Sala Penal de Apelaciones de Lima.

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La Sala de Apelaciones había declarado fundada la excepción de improcedencia de acción por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas a favor de Roberto Sánchez Palomino y su hermano William, con lo que ordenó el sobreseimiento definitivo en ese extremo. Al ser ese el único cargo que pesaba sobre William, su causa quedó archivada por completo. Para Roberto Sánchez, en cambio, el proceso continúa por dos delitos: falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas (artículo 359-B), ambos en agravio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La fiscal precisó que no se trata de un nuevo control de acusación ni de un debate sobre admisión de las pruebas desde cero, sino de una corrección al auto de enjuiciamiento, en cumplimiento de lo ordenado por la sala superior.

FOTO DE ARCHIVO: Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por Perú, habla durante una entrevista con Reuters antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, 10 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce/Archivo

Pedido de nulidad

Sin embargo, otro elemento frenó por completo la audiencia. La defensa de uno de los coacusados de Roberto Sánchez planteó un pedido de nulidad parcial de la resolución con la que se notificó la nueva acusación. Se alegó que no se había adjuntado los 160 elementos de convicción que lo sustentan. La pretensión es que se declare fundada la nulidad, se notifiquen todos los elementos de convicción y se reponga el plazo de diez días para ejercer el derecho de defensa. Esto conllevaría a que se dilate más la eventual emisión del nuevo auto de enjuiciamiento.

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Por su parte, la fiscal respondió que no se incorporó ningún elemento de convicción nuevo respecto del requerimiento original y que la defensa había presentado escritos de observación, lo que implicaría conocimiento de los actuados. El juez no resolvió de inmediato el pedido.

El magistrado explicó que la audiencia debía interrumpirse porque a las 10 de la mañana tenía programada la audiencia de detención con fines de extradición de Nadeska Widausky, lo que impedía continuar.

La próxima audiencia quedó fijada para el jueves 4 de junio de 2026 a las 15:30 horas, tres días antes de la segunda vuelta donde compite Roberto Sánchez. En esa sesión, el juez resolverá primero el pedido de nulidad.