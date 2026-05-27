Los nombres de Julio César Uribe, Gustavo Zevallos e Iván Bulos suenan como parte de una reforma en la directiva del club 'celeste'. (Video: Fútbol Satélite)

El presente de Sporting Cristal ha encendido las alarmas entre los hinchas y la directiva. Hace pocos días trascendió que el club analiza su estructura deportiva, en medio de un momento adverso en la Liga 1 2026, que lo ha dejado cerca de la zona de descenso y fuera de la pelea por los títulos nacionales, algo impensado para una institución acostumbrada a otras metas.

La situación lleva a movimientos internos de alto impacto. El periodista Julio Peña informó en Fútbol Satélite que Gustavo Zevallos, actual gerente deportivo, dejará de ser determinante en las decisiones futbolísticas, aunque finalizará el año en su cargo. El club ya prepara una reingeniería profunda para intentar revertir la crisis deportiva.

De la misma manera, Peña y Kevin Pacheco compartieron información que adelanta que Iván Bulos asumirá el cargo de secretario técnico, rol que en Universitario de Deportes ocupó Manuel Barreto. La ‘Moto’, quien hasta hace poco dirigió interinamente al primer equipo y comandó la reserva y la Liga 3, pasará a tener peso en la mesa chica junto a Julio César Uribe, quien tomará más protagonismo como director deportivo.

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En palabras de Peña, “hoy en Cristal las decisiones las van a tomar Julio César Uribe e Iván Bulos”. La salida de Zevallos se atribuye, entre otros factores, a la elección de Zé Ricardo como entrenador, una decisión que generó controversia por los resultados y el rendimiento físico del plantel.

“Julio César Uribe e Iván Bulos van a tomar las decisiones en Sporting Cristal”: los cambios drásticos que causarían la salida de Zé Ricardo

Peña señaló también que, si bien Gustavo Zevallos y Remo Gambetta culminarán el año en sus puestos, sus voces perderán influencia en la toma de decisiones. “Tengo entendido que Gustavo Zevallos sabe que a fin de año ya no va a seguir, no se va a ir antes”, remarcó el periodista. El descontento interno es fuerte y se extiende a la gestión de bajas y contrataciones.

El futuro de Zé Ricardo tras los cambios dirigenciales en Sporting Cristal

La transición deportiva tiene nombres propios. La información recopilada indica que Julio César Uribe quiere involucrarse de lleno en la definición del entrenador y el armado del plantel, luego de que, según Pacheco, “se le responsabiliza de muchas cosas por el cargo y por el nombre, pero ha tenido que ver muy poco en la decisión de los entrenadores”.

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El cargo de secretario técnico estará en manos de Iván Bulos, mientras que el club ‘rimense’ planea sumar otro gerente deportivo, cuya función sería más logística, similar a la que cumple Antonio García Pye en Universitario. Entre los nombres que surgieron para ese puesto figura Víctor Villavicencio, exdirectivo de ADT y de la Liga 1.

La continuidad de Zé Ricardo como entrenador está en duda para el Torneo Clausura. De acuerdo con Peña, “hoy no está seguro Zé Ricardo. Lo que va a cambiar son las personas que toman las decisiones”. El futuro del técnico dependerá en gran medida del desenlace del Torneo Apertura, pero la directiva ya evalúa alternativas, incluso en Argentina, donde también buscan el fichaje de un extremo extranjero.

Zé Ricardo no la pasa bien en Sporting Cristal y dejaría el club al final del Torneo Apertura. - créditos: REUTERS/Jorge Silva

Incomodidad en Sporting Cristal con Gustavo Zevallos y otras salidas del equipo

El ciclo de Gustavo Zevallos ha sido blanco de críticas por dos decisiones puntuales. Primero, la llegada de Zé Ricardo al banquillo, que fue impulsada por el preparador físico del club y terminó siendo adjudicada a Zevallos. Segundo, la salida como jugador libre del arquero Matías Córdova, quien hoy destaca en Comerciantes Unidos y es candidato a una convocatoria a la selección peruana, lo que ha generado malestar entre los hinchas y la dirigencia.

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Asimismo, Julio César Uribe, según Pacheco, es uno de los principales impulsores de la llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal, aunque no hay confirmación oficial sobre su arribo.

En paralelo, la entidad ‘cervecera’ planea prestar a Alejandro Pósito y Diego Otoya, y evalúa la llegada de un defensor central, movimientos que responden a la urgencia de mejorar el rendimiento colectivo y equilibrar el plantel tras un semestre irregular.

De cara a la próxima temporada, las versiones periodísticas apuntan a que podría haber incluso cambio de presidente, con Carlos Gonzales como posible sucesor de Joel Raffo. No obstante, la prioridad actual pasa por estabilizar el funcionamiento deportivo y evitar que la crisis institucional termine por comprometer la permanencia del club en la máxima categoría.