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Se conoció que Hernán Barcos fichará por Sporting Cristal pese a negativa de los jugadores

Julio Peña aseguró que la llegada del ‘Pirata’ al Rímac está garantizada, y reveló que el plantel no está de acuerdo con esa opción. Además, precisó que Pablo Lavandeira no arribará para el Torneo Clausura 2026

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Julio Peña confirmó llegada del 'Pirata' al Rímac para el Torneo Clausura 2026. (Fútbol Satélite)

El arribo de Hernán Barcos a Sporting Cristal ya es un hecho, según se confirmó recientemente. El experimentado delantero argentino vestirá la camiseta celeste en la próxima etapa de la temporada, pese a que parte del plantel no comparte del todo la decisión de la dirigencia.

“Lo de Hernán Barcos es casi un hecho; es más, ha ido más de la mano del jugador y su entorno el acercamiento a Cristal que al revés. Yo sé que el jugador está hablando con otros equipos o ha hablado con otro equipo, pero ya hay un preacuerdo. No se ha dicho nada porque obviamente la Apertura todavía no acaba, pero creería que, de no pasar algo demasiado raro, Barcos va a jugar en Cristal”, informó Julio Peña en el programa ‘Fútbol Satélite’.

Además, el comentarista deportivo confesó que Pablo Lavandeira no es una opción en La Florida y también apuntó que la permanencia de Zé Ricardo no está al cien por ciento, la directiva está analizando si el DT terminará la temporada.

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El 'Pirata' dejaría FC Cajamarca y regresaría a Lima. Créditos: Tele Deportes / X.

“Los jugadores calladitos de boca”

Diego Rebagliati fue enfático en mostrar su postura sobre la negativa de los jugadores de Sporting Cristal tras la llegada de Hernán Barcos para el Torneo Clausura 2026. El comentarista resaltó que la interna de los ‘cerveceros’ no está bien por la crisis futbolística que viven y puso como ejemplo las declaraciones de Luis Iberico y Miguel Araujo cuando criticaron al equipo.

“Imaginemos por un ratito que Barcos es un jugador complicado para un grupo, para usar una palabra suave. Pero un jugador complicado para un grupo me preocuparía que llegue a un grupo que está bien. Pero las declaraciones de Luis Iberico y de Miguel Araujo, que son personas muy cercanas a la administración de Cristal, porque son Agref, claramente hablan de que el vestuario no está bien, de que hay jugadores que, que la percepción es que no están dejando todo. Tanto Luis Ibérico como Miguel Araujo han sido enfáticos. Yo pocas veces he visto jugadores declarar de una manera tan enérgica y tan convencidos de lo que estaban diciendo, sabiendo que estaban respaldados”, aseguró el exdirigente de los rimenses.

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El futbolista internacional recalca la necesidad de trasladar el discurso al rendimiento real. Insiste en que los dichos no bastan y exige acciones decididas por parte de toda la plantilla profesional (Ovación)

Además, Rebagliati apuntó que los futbolistas rimenses no tienen ningún derecho de incomodarse con el arribo del ‘Pirata’ para lo que resta de la temporada porque no están mostrando un buen momento.

“A mí me parece un acierto que, que así les incomode a algunos, empiecen a tomar decisiones que no les gusten al vestuario, porque esta especie de sensación de que hay que hacerle caso siempre a los jugadores. Alianza hoy en día. Alianza ha logrado, después de mucho tiempo, limpiar el vestuario y el grupo se le ve muy comprometido con Pablo Guede. Meter un jugador que disocie en Alianza sería un error en este momento dulce. Pero en Cristal y en la U, los jugadores calladitos la boca y si te traen a uno que te cae mal, que te peleaste con él por una flaca hace cinco meses o hace tres años o hace veinte años, en México también te peleaste con él porque te alquiló la casa y no te la dejó como querías; calladito te lo bancas, y vas a jugar. No tienes derecho a decir nada”, finalizó.

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