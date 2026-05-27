Perú

Caen cuatro implicados en asalto frustrado a camioneta en el Callao: intentaron fugar en taxi por aplicativo

El conductor del taxi aseguró que aceptó el servicio sin saber que los pasajeros eran buscados por la Policía. Indicó que recogió a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, quienes terminaron siendo detenidos en el operativo

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Captura de cuatro implicados tras persecución y balacera desde el Callao hasta Lima. La fuga continuó en un taxi por aplicativo cuyo conductor afirmó no saber quiénes eran los pasajeros. La intervención se cerró en San Juan de Lurigancho. Fuente: TV Perú Noticias

En medio de una persecución y balacera, la Policía capturó a cuatro presuntos implicados en el frustrado asalto a una camioneta registrado el 14 de mayo en la avenida Conde de Lemos, en el Callao. La intervención comenzó en la avenida Alameda 1, donde los sospechosos abrieron fuego para evitar su detención.

De acuerdo con la información difundida por ambos medios, el grupo escapó a bordo de un auto Audi, pero lo abandonó varias cuadras después para continuar la fuga en un taxi solicitado por aplicativo. La ruta terminó en San Juan de Lurigancho, donde los agentes concretaron la captura tras interceptar el vehículo.

La Policía los ubicó luego de un seguimiento que se extendió desde el primer puerto hasta Lima. El taxi fue intervenido cuando se aproximaba a una vía principal del distrito, en una escena que quedó marcada por el despliegue policial y el factor sorpresa: el conductor aseguró que no sabía a quién llevaba.

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Imagen dividida: izquierda, policías y personas en el suelo de noche; derecha, vista aérea de calle con coches y personas en movimiento durante el día
La policía captura a cuatro presuntos asaltantes en San Juan de Lurigancho, quienes usaron un taxi para su fuga sin el conocimiento del conductor, tras una intensa persecución. (Composición: Infobae Perú)

Persecución policial en el Callao termina con cuatro detenidos

La madrugada de la intervención, personal policial intentó detener a los ocupantes de un vehículo en la avenida Alameda 1, en el Callao. Según Latina Noticias, los cuatro sospechosos se desplazaban en un Audi que habría estado vinculado al ataque del 15 de mayo, registrado por cámaras de videovigilancia.

Al verse acorralados, los implicados realizaron disparos para abrirse paso y se produjo un cruce de fuego durante la persecución. La huida continuó por varias cuadras hasta que, a la altura de la avenida La Paz, abandonaron el vehículo y buscaron una salida rápida para perderse entre el tránsito.

Agentes policiales y personal de investigación en una escena nocturna con dos individuos inmovilizados en el suelo, vehículos y cinta pericial
Agentes policiales custodian a presuntos delincuentes tendidos en el suelo tras una espectacular persecución y captura que culminó en San Juan de Lurigancho, Lima. (Captura Latina Noticias)

La estrategia fue cambiar de unidad: tomaron un taxi por aplicativo y se dirigieron hacia Lima. Con la información en tiempo real, los agentes se adelantaron a la ruta de escape y cerraron el perímetro en un punto de interceptación, lo que permitió detener a los cuatro ocupantes del taxi sin que lograran completar el traslado.

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El noticiero reportó que entre los detenidos habría dos hombres y dos mujeres, y que la Policía continuaba con las diligencias para confirmar identidades y antecedentes. En las imágenes difundidas por televisión se observó el Audi señalado como parte del despliegue delictivo captado en el ataque de mayo.

Taxista asegura que recogió a cuatro pasajeros sin sospechar

El conductor del taxi, entrevistado por TV Perú, relató que aceptó el servicio sin conocer que los pasajeros estaban siendo buscados. “Aplicativo, sí, aplicativo”, respondió cuando le preguntaron cómo se tomó el viaje. Luego precisó: “Eran dos señoritas y dos jóvenes. Cuatro personas”.

Policías en chalecos fluorescentes con la palabra "POLICIA" acordonan una calle oscura con cinta amarilla, con cuatro personas boca abajo en el suelo y varios vehículos
La policía inmoviliza a cuatro presuntos delincuentes en San Juan de Lurigancho, Lima, durante un operativo nocturno que culminó una persecución tras un asalto frustrado. (Captura Latina Noticias)

Según su versión, el pedido se registró “de La Perla acá a Villa El Salvador”, con un tiempo estimado de 35 minutos para completar el trayecto. Sin embargo, cuando el vehículo se acercaba a una avenida principal, el taxista notó el operativo: “La policía nos interceptó, pues”.

El conductor sostuvo que no advirtió ninguna situación extraña durante el recorrido. “Yo no me había dado cuenta de nada, yo no sabía nada”, afirmó. Sobre un posible uso de armas dentro del vehículo, fue categórico: “Sinceramente, no vi nada”.

Ocho encapuchados participaron en emboscada vehicular en el Callao

El caso que detonó la investigación ocurrió la tarde del jueves 14 de mayo, alrededor de las 4:40 p. m., cuando una camioneta blanca fue interceptada en la avenida Conde de Lemos, en el Callao. Las imágenes de seguridad mostraron una acción coordinada: ocho encapuchados utilizaron tres vehículos para cerrar el paso y dejar al conductor sin margen de maniobra.

Impactantes imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento exacto en que un grupo de delincuentes intercepta a un conductor en plena calle. En cuestión de segundos, los asaltantes bajan de su vehículo, amenazan a la víctima y la despojan de su auto antes de huir. X

Según el registro, un auto bloqueó la parte delantera, otro cerró por detrás y un tercero se ubicó al lado derecho para completar el cerco. En segundos, varios atacantes descendieron y dispararon contra el vehículo. La información preliminar señalaba al menos seis disparos, con casquillos hallados luego en el pavimento.

En medio del ataque, uno de los encapuchados llegó a abrir la puerta del conductor, pero la reacción de la víctima alteró el plan: el chofer realizó una maniobra brusca, arrancó y escapó a gran velocidad. Pese a la violencia, el reporte señaló que no se confirmaron heridos entre transeúntes y que, hasta ese momento, la víctima no presentó denuncia formal.

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