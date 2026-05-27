Paro agrario: Gobernador de Piura propone que el Estado compre el arroz de productores y otorgue bono para fertilizantes

Manifestantes del paro agrario nacional bloquean una carretera con ramas y neumáticos, observados por dos policías con escudos, en una de las vías afectadas en Perú. (Norte Sostenible)

El gobernador regional de Piura, Luis Neyra, propuso una posible solución para el paro agrario que cumple hoy su tercer día de bloqueos en distintas regiones del país y sugirió la intervención del Estado en el mercado del arroz y un bono para fertilizantes, precisamente dos de las plataformas de protesta que exponen los agricultores que mantienen bloqueadas las vías entre Sullana, Catacaos y Chiclayo.

Neyra sostuvo ante RPP que durante un encuentro al que fue citado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) planteará “que haya una compra de arroz con la finalidad de que esta medida incremente el precio del arroz”. En la misma propuesta incluyó controles para frenar el contrabando y una coordinación con países exportadores para moderar el ingreso del producto al mercado peruano cuando exista alta oferta interna.

“Que también, por ejemplo, las Aduanas hagan su trabajo porque está ingresando mucho arroz por contrabando”, afirmó el gobernador. En su exposición sobre la reunión convocada por el Ejecutivo, Neyra detalló que una de las medidas en evaluación es la intervención estatal sobre la demanda.

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Compra estatal y control a las importaciones

El gobernador agregó que el problema también alcanza a los flujos de importación formal. “Uruguay se señala que no compite con el Perú, pero sí Brasil y, por ejemplo, los países asiáticos. Hacerlos comprender que cuando hay mayor oferta interna no podemos importar. Hay que regular todo eso“, afirmó.

Luis Neyra, gobernador regional de Piura, responde con insultos a las críticas por la demora de las obras en la región. (Foto: Noticias Piura)

De esta forma, mientras que la compra del Estado buscará elevar el precio local del arroz, se podría intentar reducir la presión externa sobre el mercado por medio de la regulación de la importación y evitar el ingreso de producto de contrabando desde países competidores.

Medidas por el alza en precio de fertilizantes

Neyra también trasladó a la mesa con el Ejecutivo un pedido de subsidio para los pequeños productores. Según explicó, el encarecimiento de los fertilizantes responde al impacto internacional derivado del cierre del estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

“También tenemos que subsidiar de alguna manera. Al pequeño agricultor se le está proponiendo un bono para el tema de fertilizantes“, dijo Neyra al medio radial.

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Ese planteo suma un componente distinto al reclamo por el arroz: no se concentra en el valor de venta del producto final, sino en el costo de producirlo. La combinación de ambas variables explica por qué el gobernador busca que la respuesta oficial incluya medidas de mercado y asistencia directa.

Personas caminan al lado de una carretera con camiones y buses parados debido al paro agrario nacional que afecta varias regiones del norte de Perú, incluyendo Piura, Tumbes, San Martín y Lambayeque. (Norte Sostenible)

Paro agrario pone en riesgo traslado de material electoral

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas sostuvo que el material electoral para la segunda vuelta del 7 de junio llegará a todos los locales antes de las 00:00 del domingo, pero afirmó que los bloqueos en las vías durante las protestas por el paro agrario ponen en riesgo el traslado por carretera.

El funcionario aseguró que la circulación de los camiones que transportan el material electoral puede verse afectada por las manifestaciones en distintos puntos del país. “Aprovecho la oportunidad para pedirle al Gobierno central que solucione el problema del paro agrario, que eso sí es un riesgo para el traslado”, dijo Pachas a Canal N.

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El funcionario agregó que la preocupación apunta a que la distribución llegue a todo el país sin interrupciones: “Le damos la invocación a través de ustedes para que estos camiones y todo el material llegue al país como queremos y que el día 7 de junio todos los ciudadanos hábiles para votar, voten tranquilamente”.