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Jazmín Pinedo y su mensaje de triunfo luego de ganarle juicio a Latina por más de 600 mil soles: “Celebra cada pasito que das”

Un mensaje breve, pero directo: la conductora celebró en redes tras conocerse la sentencia que la favorece frente a Latina.

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Jazmín Pinedo habría ganado un juicio contra Latina y el canal tendría que pagarle una suma superior a S/600.000, según revelaron Rodrigo González y Gigi Mitre. El programa afirmó que la televisora pidió pagar en cinco años, pero el pedido habría sido rechazado y el pago sería inmediato. Willax Tv: Amor y Fuego.

Jazmín Pinedo compartió un mensaje en redes sociales luego de que se hiciera público que habría ganado un juicio en última instancia contra Latina por una suma superior a S/600.000.

Sin mencionar directamente al canal, la conductora publicó una frase que fue interpretada por sus seguidores como una celebración del resultado: “Celebra cada pasito que das”.

El mensaje apareció en medio de la repercusión mediática del caso, luego de que el programa 'Amor y Fuego’ asegurara el 26 de mayo que la televisora perdió el proceso judicial y que el pago sería inmediato, sin la opción de cancelarlo en cuotas. Hasta el momento, el dato del monto y el plazo de cumplimiento se sostiene en lo comentado en ese espacio televisivo.

Jazmín Pinedo publica mensaje tras ganar juicio a Latina por más de S/600.000: “Celebra cada pasito que das”. IG
Jazmín Pinedo publica mensaje tras ganar juicio a Latina por más de S/600.000: “Celebra cada pasito que das”. IG

El mensaje de Jazmín Pinedo: “Celebra cada pasito que das”

La publicación de Pinedo se caracterizó por su brevedad, pero tuvo un tono claro: gratitud y cierre emocional de un conflicto que se extendió por años. “Celebra cada pasito que das”, escribió la conductora, sin ofrecer detalles del proceso ni mencionar términos legales.

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Esa estrategia no es nueva en figuras públicas que atraviesan disputas judiciales: evitar afirmaciones que puedan interpretarse como un pronunciamiento sobre el contenido exacto del fallo, pero dejar una señal pública hacia su comunidad.

En redes, el mensaje se multiplicó rápidamente en capturas y comentarios, alimentando la lectura de que Pinedo celebraba una victoria en un conflicto que comenzó tras su salida del canal.

Jazmín Pinedo publicó un mensaje de celebración en redes tras conocerse públicamente el fallo que la favorece en su disputa con Latina. IG
Jazmín Pinedo publicó un mensaje de celebración en redes tras conocerse públicamente el fallo que la favorece en su disputa con Latina. IG

Lo que se dijo en ‘Amor y Fuego’: más de S/600.000 y un pago sin cuotas

La tarde del 26 de mayo, Amor y Fuego informó que Latina habría perdido el juicio con Jazmín Pinedo y que tendría que pagarle una suma superior a S/600.000. En el set, Rodrigo González afirmó: “Le han tenido que pagar una cifra mayor a seiscientos mil soles”.

El conductor también sostuvo que el canal intentó negociar un plazo extendido para cumplir con el pago, pero no lo habría conseguido. “El juicio lo ganó en enero, pero ellos pidieron un plazo de cinco años para poder pagarlo (…) y le han dicho: ‘No’”, comentó.

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En el mismo bloque, mencionó un plazo breve para la ejecución del pago. “Cuarenta y ocho horas”, dijo, mientras debatían el impacto que tendría para una empresa desembolsar más de medio millón en un periodo corto.

Gigi Mitre, por su parte, hizo un cálculo aproximado en dólares durante la conversación: “¿Cuánto es seiscientos mil soles? 180 mil dólares”.

Latina pierde juicio con Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora. IG
Latina pierde juicio con Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora. IG

Un conflicto que viene desde 2020: salida de Latina y demanda inicial

El origen del enfrentamiento legal se remonta a 2020, cuando Jazmín Pinedo dejó Latina —donde conducía Mujeres al mando— para incorporarse a ‘Esto es Guerra’ en América Televisión. Tras ese cambio, Latina presentó una demanda por S/450.000, alegando incumplimiento contractual.

En julio de 2021 se informó que Pinedo perdió esa demanda en primera instancia, aunque el caso no se cerró, ya que podía apelar. En ese contexto, la conductora se pronunció y dijo: “Me gustaría dejar en claro que esto no ha terminado (…) Han despertado al león”.

Con el paso del tiempo, la disputa se mantuvo como un tema abierto, con referencias a procesos adicionales y a etapas judiciales que no siempre se reflejaron con precisión en la conversación pública.

Jazmín Pinedo habla de sus problemas legales con Latina TV. Revista Somos

Lo que Jazmín dijo en 2024: “Esa deuda no existe”

En 2024, Jazmín Pinedo habló sobre el tema en una entrevista y sostuvo que la deuda mencionada “no existe”. Además, cuestionó que el conflicto se expusiera mediáticamente. “Ellos filtraron la información… incluso la dirección de mi casa, de mis padres y miles de datos más que no debieron ventilarse”, declaró entonces.

Esa postura se alineó con la forma en la que Pinedo ha manejado el caso en los últimos años: pronunciamientos puntuales, énfasis en la reserva y críticas a la exposición de datos privados.

Jazmín Pinedo revela detalles de su juicio con Latina TV
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