Michelle Soifer pasa susto al perder su carísimo arete: “Cuesta casi 50 mil dólares”

Michelle Soifer perdió su costoso arete. (Foto: Instagram)

Michelle Soifer es una de las integrantes de Esto es Guerra, y como era de esperarse, este miércoles 23 de febrero se presentó al programa con un galmuoroso vestido, además de acompañarlo con unas joyas preciosas. Y aunque sabíamos que tenían un importante valor, nunca imaginamos que el costo sería altísimo.

Así lo hizo saber la propia Michelle cuando se dio cuenta que había perdido uno de sus aretes. Según la cantante, tienen un valor de casi 50 mil dólares.

Michelle fue abordada por el periodista de América Hoy y no dudó en contarle lo que estaba pasando. “Estoy preocupada porque acabo de perder mi arete de casi 50 mil dólares, de Swarovski”, indicó Michelle al reportero, quien no dio mucha fe a sus palabras.

Incluso, le preguntó: “¿Quién te lo regaló?”. Michelle rápidamente respondió bastante seria: “¿Disculpa? yo me compro mis cosas, soy una mujer independiente”. Al escuchar estas palabras, el reportero se solidarizó con la guerrera y se animó a buscar con ella.

Michelle Soifer pasa susto al perder su carísimo arete. (Video: América TV)

En el informe se les ve buscando por todos los rincones del set, siendo el periodista quien encontró la joya. Una emocionada Michelle lo abrazó y quedó más tranquila.

Por su parte, las conductoras Ethel Pozo y Janet Barboza se mostraron bastante sorprendidas por el valor del arete. Sobre todo la hija de Gisela Valcárcel, quien resaltó que nunca ha tenido una joya de ese valor cerca de ella.

Como se recuerda, Michelle Soifer fue presentada en Esto es Guerra el pasado martes 22 de enero, causando sorpresa en el público, pues la joven anunció su retiro de los realitys para enfocarse a su carrera musical.

Por su parte, la cantante agradeció la oportunidad de la producción y resaltó que no podía faltar por tratarse del décimo aniversario del programa. Además, agradeció a su disquera por darle permiso de ser parte de este espacio de América TV.

MAGALY MEDINA CRITICA REGRESO DE MICHELLE SOIFER A ESTO ES GUERRA

Tras saber que Michelle Soifer había regresado a Esto es Guerra, Magaly Medina se encargó de recordarle que en principios de enero señaló que ansiaba tener un Grammy y que se esforzaría para conseguirlo. “Hoy todo para mí es el canto, nada más”, dijo la joven aquella oportunidad.

“Como gran bomba presentan a la internacional, la que ya se alucinaba ganado un Grammy, haciendo un featuring con Karol G, en una gira internacional y de pronto toda su bomba se convirtió en humo y ahora se va a ‘Esto es Guerra’”, indicó Magaly Medina entre risas.

“A Esto es Guerra otra vez, siempre ha tenido eso Michelle, que ha querido incursionar en la música, en el canto y siempre ha terminado haciendo cosas diferentes. Porque ya antes, después de su irregular carrera musical, se fue a Combate, que fue el primer reality donde estuvo, y ahora regresó a EEG no sabemos para qué, claro es su zona de confort, a no ser que su disquera no le estén dando el apoyo, del que ella se jactaba en algún momento”, indicó la periodista.

