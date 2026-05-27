Diego Rebagliati confesó que Franco Velazco le prohibió entrevistar a Jorge Fossati: “Por decir que no está a la altura de Jean Ferrari”

El comentarista deportivo señaló que el administrador le prohibió entrevistar a Jorge Fossati. Créditos: Fútbol Satélite / Youtube.

Universitario de Deportes quedó eliminado de las competencias internacionales tras igualar 0-0 con Deportes Tolima en la última fecha de la Copa Libertadores 2026. Esta situación dejó expuestos a varios integrantes del club a las críticas, entre ellos el actual administrador, Franco Velazco.

Diego Rebagliati sostuvo que la gestión de Velazco es una de las causas del mal presente deportivo de Universitario y relató un episodio que vivió con el administrador tras emitir críticas y compararlo con el exdirigente Jean Ferrari.

“El tema es que desde el primer día esta administración buscó diferenciarse de la anterior. Yo lo mencioné y, por decir algo que no les gustó, no me permitieron entrevistar a Fossati un día. Desde el inicio, Velazco dio la orden a Vanesa. Había una entrevista pactada para El Ángulo, nadie de El Ángulo podía ir, yo sí, pero cuando dijeron: ‘Rebagliati va’, respondieron que no”, relató en Fútbol Satélite.

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Rebagliati precisó cuáles fueron sus declaraciones que motivaron el veto del entorno de Franco Velazco: “Porque yo había dicho que Velasco tenía que volver a nacer para estar a la altura de Ferrari. Me refería a lo futbolístico”.

El comentarista también profundizó su postura sobre la comparación: “Lo he explicado muchas veces. Ferrari está en el fútbol desde los cuatro años, jugó en Cantolao, en San Agustín, en la ‘U’, en la selección, en Europa. Velazco tiene un mérito grande como abogado y gestor, pero en lo futbolístico estaba lejos de Ferrari. No me parecía mal que Velasco fuera la transición, pero sí que desde el primer día quisieran diferenciarse de lo que había hecho Jean”.

Rebagliati consideró que el intento de distanciarse del trabajo de Jean Ferrari, responsable del tricampeonato nacional, resultó un error y lo relacionó con la situación de la Federación Peruana de Fútbol. “No es solo eso, tampoco es tan complicado. Es el mismo caso de (Agustín) Lozano y (Edwin) Oviedo, salvando las diferencias personales. Salir campeón no es tan difícil”.

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Diego Rebagliati relató este incidente para evidenciar la manera en que Franco Velazco gestionó las críticas, una situación a la que toda administración se enfrenta al estar al mando de una institución, especialmente en un club como Universitario de Deportes.

Diego Rebagliati confesó que Franco Velazco le prohibió entrevistar a Jorge Fossati en Universitario.

Óscar del Portal pidió a Franco Velazco que acepte su responsabilidad

Óscar del Portal adoptó una postura más frontal hacia Franco Velazco y le exigió que asuma su responsabilidad en el desempeño de Universitario durante el primer semestre de la temporada, periodo en el que el equipo no solo quedó fuera de todas las competencias internacionales, sino que también perdió el Torneo Apertura.

“Digamos que de repente cinco entrenamientos, seis entrenamientos. Y ha dicho: ‘Pese a eso, soy responsable. Soy responsable de esta situación, soy responsable del tema físico, soy responsable del equipo’”, señaló Del Portal, aludiendo a la autocrítica que realizó el técnico Héctor Cúper en conferencia de prensa.

Luego, contrastó esa actitud con la de Velazco: “Sin embargo, hay un administrador que ya lleva buen tiempo y nunca asume responsabilidad. Siempre la responsabilidad es de Barco, de Fossati por pedir más dinero, de los jugadores que querían algo más, del Tunche. Siempre encuentra algún responsable y recurre al discurso populista para quedar bien”, agregó.

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El comentarista deportivo señaló que el administrador de Universitario debe aceptar la responsabilidad. Créditos: Al Ángulo / X.

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes necesita superar la reciente eliminación y concentrarse en la jornada final del Torneo Apertura, con el objetivo de obtener una victoria y reducir la distancia con Alianza Lima en la tabla acumulada.

El conjunto dirigido por Héctor Cúper se medirá ante Sport Huancayo el sábado 30 de mayo, a las 20:00 horas de Perú, en el estadio Monumental, donde el equipo volverá a ser local.