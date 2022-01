Pancho Rodríguez y Facundo González: ¿Por qué uno fue prohibido de entrar país y el otro no tras participar en fiesta de Yahaira Plasencia?

Pancho Rodríguez y Facundo González participaron en la fiesta de Yahaira Plasencia. (Foto: Instagram)

Desde la segunda semana de enero del 2022, Pancho Rodríguez hizo noticia tras ser impedido de ingresar al Perú, el motivo fue participar de una fiesta en Cieneguilla en plena pandemia el pasado 23 de abril, donde también asistió el argentino Facundo González entre otros chicos reality.

En aquel momento, tanto el chileno como el argentino ofrecieron las disculpas del caso. “Sé que pedir perdón no va a solucionar las cosas, pero aceptar que me equivoqué y pedir perdón es el primer paso para mejorar y aprender de los errores”, escribió en su momento Facundo, mientras que Pancho publicó su comunicado expresando su sentir.

“Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para expresar mi sentir ante el lamentable incidente, ocurrido el pasado viernes 23 de abril alrededor de las 11 P.M., al acudir a una reunión de cumpleaños ubicada en el distinto de Cieneguilla”, inició el mensaje.

“Ante las imágenes mostradas en distintos medios de comunicación, debo señalar que lamento profundamente mi comportamiento al incumplir lo impuesto por el gobierno ante la prohibición absoluta de eventos y reuniones privadas o públicas”, acotó el chileno, quien al momento de la intervención policial, explicó por qué decidió esconderse en el baño.

“Debo señalar que, al momento de la intervención policial, fui preso de la incertidumbre y el miedo, ya que nunca estuve en una situación parecida, actúe por instinto y trate de esconderme lo que no debió suceder. Fui trasladado a la dependencia policial donde tomaron mi declaración, asumí mi falta, firme el acta de detención y luego me trasladé a mi domicilio”, contó en aquel momento Pancho Rodríguez, quien pidió disculpas al público por lo ocurrido.

“He reflexionado y soy consciente que cometí una falta muy grave y no hay justificación alguna. En los seis años que vivo y trabajo en Perú nunca había protagonizado ningún acto de indisciplina como ciudadano, me relajé, tome una mala decisión y toda acción tienen una consecuencia. Finalmente, quiero pedir sinceras disculpas por lo ocurrido ante la opinión pública, a la empresa donde trabajo PRO TV y a toda la gente que me sigue . Me equivoqué y ahora toca asumir las consecuencias de mis actos”, concluyó.

Como consecuencia, Pancho y Facundo fueron retirados de Esto es Guerra, al igual que Ximena Peralta y Yahaira Plasencia, organizadora de la fiesta COVID.

Después de unas semanas, tanto Facundo como Pancho regresaron al programa. Cuando se pensó que todo había terminado ahí, el 2022 sorprende a Pancho Rodríguez con una prohibición de ingreso del país de parte de Migraciones, y aunque durmió 3 días en el aeropuerto tratando de solucionar la situación, el chileno tuvo que regresar a su país para no seguir exponiendo a su hija, con quien estaba a la hora de ser intervenido.

“El domingo último (9 de enero), posterior a la celebración del Año Nuevo en Chile, en circunstancias que me encontraba en el Aeropuerto Jorge Chávez, para poder entrar nuevamente a Perú en compañía de mi menor hija de 9 años, me fue comunicado por el funcionario a cargo, que no podía hacer ingreso al Perú, ya que el sistema le arrojaba una ‘alerta’”, escribió Pancho Rodríguez en un comunicado.

El integrante de Esto es Guerra señaló que no podrá ingresar al Perú por 5 años debido a esta ‘alerta’ en el sistema de Migraciones.

“En Migraciones, aún se encuentra pendiente de resolver un “recurso de apelación” respecto a una infracción administrativa, más no un delito, consistente en la salida obligatoria del país por cinco años, que me impuso, por el incidente mediático en el que me vi involucrado hace un tiempo atrás. Hecho por el cual sigo profundamente arrepentido y, por el cual pedí disculpas, sumado a ello, el pago efectivo de una multa”, explicó el chileno.

Yahaira Plasencia está encantada con la idea de viajar a Chile para visitar a Pancho Rodríguez.

Silvana Plasencia reacciona a publicación de Pancho Rodríguez. (Foto: Instagram)

Hasta la fecha, Pancho Rodríguez aún no puede ingresar al país. Ante ello, la pregunta de muchos fue si Facundo González correría con la misma suerte, pues el argentino decidió viajar fuera de Perú para disfrutar de sus vacaciones tras el final de temporada de Esto es Guerra.

“Mucha gente dice que :’Yahaira lo saló'. Él (Pancho) ya está grandecito, tampoco podemos echar y señalar culpas, las normas y las reglas están para cumplirse... Ahora, yo he tenido una duda, en esa misma fiesta también estuvo Facundo”, preguntó hace unos días Gigi Mitre en su programa Amor y Fuego.

Mientras que Rodrigo González aclaró: “No es que querramos que le pase lo mismo, ni mucho menos, pero, ¿qué ha pasado con él?”.

FACUNDO GONZÁLEZ EN ESTO ES HABACILAR

Pues bien, este 24 de enero Facundo González volvió a aparecer en la TV, en el estreno de Esto es Habacilar, la nueva versión del programa de Raúl Romero. En este programa, el argentino será uno de los “pitucos del balcón”.

Estos son los personajes que se verán cada noche en Esto es Habacilar. (Foto: Difusión)

“Feliz por este nuevo comienzo y agradecido por esta gran oportunidad, a disfrutarlo”, escribió el argentino en su red social, siendo felicitado por muchos de sus compañeros.

La pregunta es, ¿por qué él si pudo regresar al Perú y Pancho aún está prohibido de entrar al país?

Tras esta situación, Pancho ya no es muy activo en las redes sociales, solo publica fotos con su hija y recientemente subió a su historia una oración: “Amado Dios, en esta nueva semana, mis sueños y mis preocupaciones. Que todo se haga según tu voluntad, pues tus planes son maravillosos y tus tiempos siempre son perfectos”

Pancho Rodríguez publica una oración en su cuenta de Instagram. (Foto: Instagram)

Cabe indicar que Migraciones se comunicó con +Espectáculos para aclarar que Rodríguez fue notificado sobre su situación desde diciembre del 2021, mientras que el chileno indicó que fue tomado por sorpresa.

“Les cuento que nosotros empezamos el programa hablando del tema de Pancho Rodríguez y Migraciones se comunicó con nosotras para darnos más información”, señaló Valeria Piazza el pasado 13 de enero.

Brunella acotó que la notificación se le había hecho en diciembre´pasado. “Lo que nos comentaron es que Pancho ha sido muy correcto y ha respetado la decisión que tomó Migraciones. A él le llegó una notificación en diciembre y él habría apelado. Nosotros pensábamos que no sabía, pero se le había notificado en diciembre de este caso”, dijo la rubia.

“Pero no habría sido resuelta esta apelación todavía por eso es que cuando él regresa a Perú, después de sus vacaciones, no le permiten entrar al país”, acotó, por su parte, Ximena Dávila.

¿Qué medidas tomó Facundo que lo salvaron de no ser prohibido de ingresar al país, y Pancho Rodríguez no tomó en cuenta? ¿O la notificación fue solo para el chileno?

Facundo González también participó en la fiesta de Yahaira Plasencia. (Foto: Instagram)

