Perú

Agricultores de Piura rechazan llamado de PCM para resolver el paro agrario: “el paro indefinido, hoy con más fuerza que nunca”

Manifestantes afirman que no enviarán a representantes al encuentro con miembros del Consejo de Ministros y del Ministerio de Desarrollo Agrario

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Manifestantes, en su mayoría agricultores, bloquean una carretera con ramas y exhiben un cartel blanco que dice "PRECIO JUSTO PARA EL ARROZ YA!". Un hombre sostiene una pala en alto
Agricultores arroceros protestan bloqueando carreteras y mostrando un cartel que exige un precio justo para el arroz, en el marco de un paro nacional agrario.

Los productores arroceros de Piura endurecieron este miércoles su protesta y anunciaron que no enviarán representantes a la reunión convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) esta tarde. “No van a asistir. No hay delegación alguna”, afirmó el agricultor José Pingo Bayona.

Durante una entrevista con Exitosa, el vocero de los agricultores del Valle de Sechura, en la región Piura, confirmó que el colectivo acordó que su sector no enviará ningún representante a la cita, como fue solicitado por la PCM según un comunicado emitido por el Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) la noche del martes.

Pingo Bayona precisó que, si algunos funcionarios o dirigentes se presentan, lo harán a título individual. “Los que van a asistir serán por responsabilidad propia, por el cargo que ostentan”. Según sostuvo, la decisión colectiva busca marcar distancia de una convocatoria que, para el gremio, no responde a sus demandas de fondo.

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Gran multitud de personas bloquea una carretera en una zona rural de Piura, Perú, bajo un cielo despejado, con árboles, postes eléctricos y vehículos en la vía
Cientos de agricultores y productores de Piura bloquean una carretera exigiendo la instalación de una mesa de diálogo en la región con la presencia de ministros del Gobierno Central. (Contacto Piura)

El dirigente ubicó el anuncio en el contexto del avance de la medida de fuerza: “Nuevamente, tercer día de paro, el paro indefinido, hoy con más fuerza que nunca, ante la falta de interés y la desatención del Gobierno central, que nos ha dado una respuesta insuficiente”, declaró en Exitosa.

Entre los motivos del reclamo, el agricultor señaló el alto costo de producción y “la falta de una política pública agraria que proteja nuestra producción nacional”. En su intervención, insistió en que el sector no busca más reuniones sin resultados: “Estamos aquí para escuchar y atender soluciones, no con mesas de diálogo que ya vamos más de 30”.

Al referirse a lo que esperan como salida, Pingo Bayona reclamó medidas con sustento normativo y recursos: “Con hechos concretos, con decretos leyes, con leyes, con decretos de urgencia, que tengan fecha, que tengan presupuesto”, afirmó en conversación con el medio radial.

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PCM convocó a reunión con gobernadores regionales y sector agrario

El Poder Ejecutivo convocó para hoy a una reunión de alto nivel en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) con presencia de gobernadores regionales y dirigentes del sector arrocero para atender las problemáticas de los trabajadores que han generado protestas y bloqueos de carreteras en varias regiones.

Comunicado oficial del Gobierno del Perú y MIDAGRI sobre la convocatoria a reunión de alto nivel con gremios arroceros y gobernadores regionales
La Presidencia del Consejo de Ministros convocó a gobernadores regionales y gremios arroceros a una reunión de alto nivel el 27 de mayo para abordar la problemática del sector. (PCM)

El detalle de la convocatoria muestra que el Gobierno citó a los gobernadores regionales Jorge Luis Pérez Flores de Lambayeque, Manuel Gambini Rupay de Ucayali, Luis Ernesto Neyra León de Piura, Walter Grundel Jiménez de San Martín, Avelina del Rosario Palacios Palacios de Tumbes y Antonio Leonidas Pulgar Lucas de Huánuco.

La cita llamada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) fue fijada para las 4:00 p. m. en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.El oficio oficial invita a las autoridades regionales y pide que cada región coordine la participación de dos representantes de sus organizaciones.

La presión sobre el Ejecutivo creció con informes de interrupciones en vías de 12 puntos en la región Piura, tres en la región San Martín, uno en la región Huánuco y tres en la región Puno. El paro de productores de arroz se mantiene desde el último lunes y alcanza a zonas de la costa norte, la sierra y la selva.

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