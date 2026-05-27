Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026

¡Día de partido! Cienciano cierra el Grupo B enfrentando a Juventud Las Piedras, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con el objetivo prioritario de ganar.
Así llega Cienciano de Perú
En un contexto de irregularidad internacional, Cienciano preocupa un poco, pero aun así acaricia el objetivo prioritario: la clasificación a la siguiente ronda de la CONMEBOL Sudamericana 2026. Solo un triunfo contra Juventud Las Piedras, y una mezcla de resultados en la otra llave, permitirá el acceso a los octavos de final.
Queda una oportunidad y es realmente invaluable. A favor del ‘papá’ juega la localía, donde recibirá a un rival sin experiencia en esos terrenos. Así pues, se prevé que el bloque de Horacio Melgarejo aprovechará mejor esa condición, junto a sus pilares claves como Carlos Garcés, Alejandro Hohberg y Neri Bandiera.
Así llega Juventud de Uruguay
Juventud Las Piedras mira el pulso próximo con optimismo. Porque lleva tres fechas consecutivas invicto, aunque las dos últimas se saldaron con dos igualdades que aumentaron la puntuación en el Grupo B de manera escasa. En cualquier caso, los visitantes no se sienten menos.
No es menos cierto que Juventud Las Piedras irá por la heroica, pero existe una motivación importante dentro de un grupo que sabe que depende de sí mismo para llegar a la siguiente fase o a los ‘play-offs’ del segundo torneo de América.
Alineaciones probables de Cienciano vs Juventud en Cusco por Copa Sudamericana 2026
- Cienciano: Italo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Rotceh Aguilar; Gerson Barreto, Ademar Robles, Marcos Martinich, Cristian Souza; Neri Bandiera, Alejandro Hohberg,Carlos Garcés.
- Juventud Las Piedras: Carlos Sosa; Ignacio Mujica, Patricio Pernicone, Angel Morosini, Emmanuel Mas; Rodrigo Cecchini, Leonel Roldan; Gaston Pereiro, Facundo Pérez, Alejo Cruz; Fernando Mimbacas
Dónde ver Cienciano vs Juventud en Cusco por Copa Sudamericana 2026
La transmisión del encuentro entre Cienciano y Juventud Las Piedras estará disponible para Latinoamérica por DIRECTV, tanto en televisión como en la plataforma DGO. Quienes no accedan a estas alternativas podrán mantenerse informados de todas las incidencias mediante la web de Infobae Perú, que ofrecerá detalles en tiempo real durante el partido.
Horario de Cienciano vs Juventud en Cusco por Copa Sudamericana 2026
El partido tendrá lugar este miércoles 27 de mayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con inicio programado para las 17:00 (hora peruana). El arbitraje correrá por cuenta del argentino Yael Falcón Pérez.
Cienciano cierra su participación en la Copa Sudamericana 2026
- Fecha 1: Juventud Las Piedras 1-1 Cienciano | Montevideo
- Fecha 2: Cienciano 2-0 Academia Puerto Cabello | Cusco
- Fecha 3: Cienciano 1-0 Atlético Mineiro | Cusco
- Fecha 4: Academia Puerto Cabello 3-0 Cienciano | Carabobo
- Fecha 5: Atlético Mineiro 2-0 Cienciano | Mineiro