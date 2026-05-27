Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026

Así llega Cienciano de Perú

En un contexto de irregularidad internacional, Cienciano preocupa un poco, pero aun así acaricia el objetivo prioritario: la clasificación a la siguiente ronda de la CONMEBOL Sudamericana 2026. Solo un triunfo contra Juventud Las Piedras, y una mezcla de resultados en la otra llave, permitirá el acceso a los octavos de final.