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Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026

El conjunto ‘imperial’ cierra en casa su participación en la Fase de Grupos. Tan solo necesita un triunfo para seguir en carrera, aunque busca uno categórico que garantice el acceso a octavos de final siempre y cuando surja una combinación favorable en la otra llave

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07:45 hsHoy

¡Día de partido! Cienciano cierra el Grupo B enfrentando a Juventud Las Piedras, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con el objetivo prioritario de ganar.

07:45 hsHoy

Así llega Cienciano de Perú

En un contexto de irregularidad internacional, Cienciano preocupa un poco, pero aun así acaricia el objetivo prioritario: la clasificación a la siguiente ronda de la CONMEBOL Sudamericana 2026. Solo un triunfo contra Juventud Las Piedras, y una mezcla de resultados en la otra llave, permitirá el acceso a los octavos de final.

Queda una oportunidad y es realmente invaluable. A favor del ‘papá’ juega la localía, donde recibirá a un rival sin experiencia en esos terrenos. Así pues, se prevé que el bloque de Horacio Melgarejo aprovechará mejor esa condición, junto a sus pilares claves como Carlos Garcés, Alejandro Hohberg y Neri Bandiera.

07:45 hsHoy

Así llega Juventud de Uruguay

Juventud Las Piedras mira el pulso próximo con optimismo. Porque lleva tres fechas consecutivas invicto, aunque las dos últimas se saldaron con dos igualdades que aumentaron la puntuación en el Grupo B de manera escasa. En cualquier caso, los visitantes no se sienten menos.

No es menos cierto que Juventud Las Piedras irá por la heroica, pero existe una motivación importante dentro de un grupo que sabe que depende de sí mismo para llegar a la siguiente fase o a los ‘play-offs’ del segundo torneo de América.

07:45 hsHoy

Alineaciones probables de Cienciano vs Juventud en Cusco por Copa Sudamericana 2026

- Cienciano: Italo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Rotceh Aguilar; Gerson Barreto, Ademar Robles, Marcos Martinich, Cristian Souza; Neri Bandiera, Alejandro Hohberg,Carlos Garcés.

- Juventud Las Piedras: Carlos Sosa; Ignacio Mujica, Patricio Pernicone, Angel Morosini, Emmanuel Mas; Rodrigo Cecchini, Leonel Roldan; Gaston Pereiro, Facundo Pérez, Alejo Cruz; Fernando Mimbacas

07:44 hsHoy

Dónde ver Cienciano vs Juventud en Cusco por Copa Sudamericana 2026

La transmisión del encuentro entre Cienciano y Juventud Las Piedras estará disponible para Latinoamérica por DIRECTV, tanto en televisión como en la plataforma DGO. Quienes no accedan a estas alternativas podrán mantenerse informados de todas las incidencias mediante la web de Infobae Perú, que ofrecerá detalles en tiempo real durante el partido.

07:44 hsHoy

Horario de Cienciano vs Juventud en Cusco por Copa Sudamericana 2026

El partido tendrá lugar este miércoles 27 de mayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con inicio programado para las 17:00 (hora peruana). El arbitraje correrá por cuenta del argentino Yael Falcón Pérez.

07:43 hsHoy

Cienciano cierra su participación en la Copa Sudamericana 2026

- Fecha 1: Juventud Las Piedras 1-1 Cienciano | Montevideo

- Fecha 2: Cienciano 2-0 Academia Puerto Cabello | Cusco

- Fecha 3: Cienciano 1-0 Atlético Mineiro | Cusco

- Fecha 4: Academia Puerto Cabello 3-0 Cienciano | Carabobo

- Fecha 5: Atlético Mineiro 2-0 Cienciano | Mineiro

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