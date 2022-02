Yahaira Plasencia confirma distanciamiento con Pancho Rodríguez: “No nos seguimos, que le vaya bien”

Yahaira Plasenciay Pancho Rodríguez ya no se siguen en Instagram tras entrevista con Magaly Medina. (Foto: América TV)

A Yahaira Plasencia no le habría gustado para nada las recientes declaraciones de Pancho Rodríguez en el programa de Magaly Medina, donde confesó que sí se llegaron a besar porque “confundieron la amistad”. La salsera dejó en claro que está soltera.

Este jueves 24 de febrero, la cantante nacional fue invitada al programa América Hoy para presentar el lanzamiento de la versión balada de “Dime”. Los conductores del magazine, Brunella Horna, Janet Barboza y Ethel Pozo, aprovecharon para preguntarle qué opinaba sobre el modelo chileno.

Durante gran parte del programa, Plasencia evitó referirse a Pancho Rodríguez, señalando únicamente que se encontraba soltera y feliz por los nuevos retos de su carrera artística . No obstante, la popular ‘Rulitos’ no se quedó contenta con su respuesta y volvió a tocar el tema.

“Lo que pasa es que mi papá Armando (productor de América Hoy) me adora, y sabe que si me pregunta eso, no vengo más”, respondió Yahaira, aclarando así que no pensaba hablar sobre Pancho, quien se encuentra en Chile tras ser impedido de ingresar al país por un problema migratorio.

YA NO SE SIGUEN EN INSTAGRAM

Debido a la insistencia de los presentadores, la salsera solo llegó a admitir que no se seguían más en Instagram. “ No nos seguimos… pero igual yo siempre he dicho que mi discurso es el mismo de siempre, que le deseo lo mejor y que le vaya bien en todo” , sostuvo.

Una vez más, Yahaira no respondió si habían confundido su amistad o por qué se llegaron a distanciar cuando lucían tan unidos antes de su problema con Migraciones. “No voy a tocar el tema, que ahí quede, que le vaya bien”, fue lo único que dijo.

Yahaira Plasencia habló sobre Pancho Rodríguez luego que este confesaron que sí se besaron porque "confundieron su amistad". (VIDEO: América Hoy / América Hoy)

Recordemos que los rumores de una pelea entre ellos iniciaron en enero, luego de que Pancho Rodríguez fuera impedido de ingresar al país por haber participado en la fiesta clandestina de Yahaira Plasencia. Ambos se dejaron de seguir en redes sociales y dejaron de hablar uno sobre el otro.

Al parecer, la amistad que tenían se habría quebrado tras el incómodo silencio de la salsera. Mientras los personajes de la farándula alzaron su voz de protesta contra la decisión de Migraciones, Yahaira Plasencia brilló por su ausencia, pues no emitió un comunicado, ni se refirió a su amigo en sus redes sociales por un problema que ambos protagonizaron en el 2021.

SITUACIÓN MIGRATORIA DE PANCHO RODRÍGUEZ

Ya se estrenó la nueva temporada de Esto es Guerra y Pancho Rodríguez todavía sigue sin poder pisar territorio peruano. Durante una entrevista con Magaly Medina, el chileno lamentó que Migraciones le haya impedido su ingreso a Perú por cinco años pese haber pagado una multa por no respetar el toque de queda.

“Yo no estoy acá pidiéndole un favorcito a Migraciones, les estoy pidiendo que sean justos, que se haga justicia. Estoy en una situación de delincuente, de criminal. No puedo entrar al país por cinco años” , indicó.

La ‘Urraca’ no dudó en salir en su defensa y señaló que en nuestro país viven criminales que no han sido expulsados como Pancho, por lo que considera que su impedimento es una medida desproporcionada. “Acá hay gente extranjero que delinque y no lo botan. ¿Cuál es su delito? ¿Salir con Yaha y pagar su multa? Facundo estuvo ahí, está acá, no le pasó nada”.

