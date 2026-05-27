Jefe de la ONPE afirma que paro agrario es un riesgo para el traslado de material electoral

Bernardo Pachas, funcionario de la ONPE, se dirige a los medios de comunicación durante una conferencia de prensa sobre la organización de elecciones. (ONPE)

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas sostuvo que el material electoral para la segunda vuelta del 7 de junio llegará a todos los locales antes de las 00:00 del domingo, pero afirmó que los bloqueos en las vías durante las protestas por el paro agrario ponen en riesgo el traslado por carretera.

Durante la supervisión del despliegue hacia las zonas más alejadas del país, Pachas precisó a los medios de comunicación que la carga saldrá el viernes 29 de mayo a las 10:00 p.m. y deberá entregarse, como máximo, a la 1:00 p.m. del sábado. Según el funcionario, esta operación busca dejar listos los locales con varias horas de anticipación al inicio de la jornada.

“El plan es abrir las puertas de los locales de votación a las seis de la mañana para que ingresen los miembros de mesa, los electores y los personeros, prensa y todo aquel acreditado ante el Jurado Nacional de Elecciones”, indicó a la prensa.

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Pachas afirmó que la logística electoral ya tiene una secuencia definida: primero el traslado del material, luego el acantonamiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y después la apertura de los locales.

Manifestantes del paro agrario nacional bloquean una carretera con ramas y fuego, deteniendo el tráfico de camiones en una de las vías afectadas en el norte de Perú. (Norte Sostenible)

El paro agrario apareció como el riesgo externo que puede afectar el traslado

En medio de una exposición centrada en horarios y resguardo, el jefe interino de la ONPE introdujo un factor ajeno a la organización electoral. Pachas pidió que el Gobierno central intervenga para resolver el paro agrario registrado en diversas regiones del país.

El funcionario aseguró que la circulación de los camiones que transportan el material electoral puede verse afectada por las manifestaciones en distintos puntos del país. “Aprovecho la oportunidad para pedirle al Gobierno central que solucione el problema del paro agrario, que eso sí es un riesgo para el traslado”, dijo Pachas a Canal N.

El funcionario agregó que la preocupación apunta a que la distribución llegue a todo el país sin interrupciones: “Le damos la invocación a través de ustedes para que estos camiones y todo el material llegue al país como queremos y que el día 7 de junio todos los ciudadanos hábiles para votar, voten tranquilamente”.

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La ONPE fijó una ventana de 15 horas para completar la distribución

Al detallar el operativo, el jefe interino de la ONPE indicó al medio Canal N: “El material va a estar, como lo ha dicho el gerente de gestión electoral, se entrega a más tardar el sábado”.

Miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) supervisan el cargamento de material electoral en un camión para la segunda vuelta de las elecciones en Perú. (JNE)

La precisión horaria marcó el eje de su mensaje público. Con esa planificación, la oficina electoral busca que el material no llegue al límite de las 00:00 del domingo, sino varias horas antes, para preparar cada sede y asegurar la presencia de las autoridades de control y resguardo.

ONPE pide que colegios privados cedan sus instalaciones

La otra pieza de la logística, según explicó el funcionario, depende de las instituciones educativas privadas que ceden sus instalaciones como centros de votación.

Pachas explicó por qué reclama la entrega anticipada de los locales: “Estamos haciendo la invocación a las entidades educativas privadas para que nos hagan la entrega del local el mismo viernes en la noche”.

Ese pedido tiene un objetivo práctico: permitir que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú queden acantonadas con tiempo y que el material pueda instalarse sin demoras. Según planteó, esa anticipación es la base para que el domingo el ingreso arranque desde la primera hora de la mañana con presencia de fiscalización y del jurado.

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