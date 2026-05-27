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Campaña veterinaria gratis para este viernes 29 de mayo: ¿Cuáles son los servicios disponibles?

El propósito de la jornada es ofrecer atención veterinaria preventiva para perros y gatos, además de brindar recomendaciones básicas de cuidado a los propietarios

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campaña veterinaria gratis-Perú-08 de abril
La jornada comenzará a partir de las 9 horas - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de La Victoria anunció una campaña veterinaria gratuita para este viernes 29 de mayo, con atención de 9 a.m. a 1 p.m. en el parque Señor de Los Milagros, ubicado en la U.V. Matute, zona 22, con el objetivo de brindar cuidados básicos y orientación preventiva a dueños de mascotas.

La jornada ofrecerá servicios sin costo para perros y gatos, según el cronograma difundido por la comuna. El acceso se realizará dentro del horario establecido y solo atenderá a propietarios mayores de 18 años, de acuerdo con la indicación municipal. Para mantener el orden y reducir riesgos, la entidad edil pidió cumplir medidas de seguridad y traslado antes de acudir al punto de atención.

La campaña veterinaria se llevará a cabo este viernes 29 de mayo - Créditos: Magnific.
La campaña veterinaria se llevará a cabo este viernes 29 de mayo - Créditos: Magnific.

Servicios gratuitos disponibles

  • Consultas: revisión general del estado de salud del animal para detectar signos de malestar y recibir recomendaciones de cuidado.
  • Desparasitación: aplicación de antiparasitario interno para disminuir el riesgo de infestaciones y problemas asociados.
  • Antipulgas: tratamiento contra parásitos externos para reducir irritación, alergias y transmisión en el entorno doméstico.
  • Limpieza de oídos: aseo básico y control visual para prevenir acumulación de suciedad y advertir molestias tempranas.
  • Corte de uñas: recorte higiénico para evitar lesiones, enganches y molestias al caminar o rascar.
  • Registro de mascotas: anotación de datos del ejemplar y del responsable para facilitar identificación y ordenamiento local.
campaña veterinaria gratis-Perú-15 de mayo
La municipalidad precisó que el acceso será por orden de llegada, dentro del horario programado, y que la atención se realizará según la capacidad operativa del personal asignado - Créditos: Freepik.

La municipalidad subrayó que el cumplimiento de las condiciones de ingreso será obligatorio. El llamado a presentar correa, bozal o transportador busca mejorar la seguridad del personal y de otros asistentes, además de facilitar un manejo adecuado durante la revisión. La recomendación de llevar una manta en el kennel apunta a reducir estrés y mantener al animal en una superficie conocida.

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La campaña incluirá orientación sobre procedimientos y, para quienes busquen programar intervenciones quirúrgicas, el municipio habilitó un canal específico para informes y citas de esterilizaciones. La línea indicada es (01) 510 2079, anexo 7777, donde se ofrecerá información sobre disponibilidad y coordinación.

Recomendaciones para tu mascota

  • Mantén a tu mascota en un ambiente seco y sin corrientes de aire; la humedad baja la temperatura corporal y favorece resfríos.
  • Coloca una cama elevada del piso con mantas limpias; evita que duerma sobre cemento o cerámica fría.
  • Ajusta la alimentación según indicación veterinaria; en época de frío algunos animales requieren más energía, pero no aumentes raciones sin control.
  • Asegura agua a temperatura ambiente y cámbiala con frecuencia; el consumo baja en invierno y eso puede afectar riñones y piel.
  • Usa abrigo solo si corresponde a su tamaño, edad o raza; perros pequeños, mayores o de pelo corto suelen necesitarlo más.
  • Evita rapados y baños frecuentes; si lo bañas, seca por completo con toalla y aire tibio.
  • Reduce paseos en horas de menor temperatura; prioriza media mañana o primera hora de la tarde.
  • Protege patas y nariz; limpia al volver a casa y aplica bálsamo veterinario si hay grietas.
  • Controla signos de alarma; temblores persistentes, letargo, tos, secreción nasal o encías pálidas requieren consulta.
  • Mantén vacunas y desparasitación al día; el frío no elimina parásitos ni reduce el riesgo de infecciones.
  • No uses braseros o calefactores sin supervisión; hay riesgo de quemaduras o intoxicación por humo.
  • Prepara un espacio seguro para gatos; cajas, mantas y refugios les permiten conservar calor sin estrés.

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