Pancho Rodríguez pide desde Chile a las entidades de Perú que revisen su caso: “Estoy en situación de delincuente”

Pancho Rodríguez no puede entrar al país por 5 años. (Foto: Instagram)

Pancho Rodríguez se comunicó con Magaly Medina desde Chile, donde narró la situación que vive tras ser impedido de entrar al Perú. El exintegrante de Esto es Guerra contó también que el único que se comunicó con él para ofrecerle ayuda es Peter Fajardo.

El chileno resaltó que ha vivido 7 años en Perú, trabajando y haciendo su vida en nuestro país, y no considera justo que no le permitan dar su descargo y aclarar su situación.

“Tengo residencia permanente, yo la saqué por lo mismo que siempre he dicho, yo estaba en Perú proyectando mi vida, me enamoré del país, de la gente. Estuve 7 años allá, yo llegué por un año, pero me encantó tanto que decidí proyectar mi vida”, dijo el chileno.

“Hay gente que me dice: ‘bueno, trabaja allá (Chile)’. No es tan fácil porque que sucede que toco las puertas en algún lugar y me aceptan, tres días después me dicen: ‘Panchito, ya puedes regresar a Perú’. No puedo comprometerme para decir después chau. Todos los días tengo la esperanza que me digan puedes regresar”, explicó el modelo.

Además, pidió a las entidades correspondientes que le permitan hacer su descargo con el fin de lograr justicia.

“Yo no estoy acá pidiéndole un favorcito a Migraciones, les estoy pidiendo que sean justos, que se haga justicia. Estoy en una situación de delincuente, de criminal. No puedo entrar al país por cinco años”, indicó.

SOBRE ESTO ES GUERRA

En otra oportunidad se refirió a Esto es Guerra, señalando que la única persona que se comunicó con él para ofrecerle ayuda es Peter Fajardo. Asimismo, señaló que todo lo está tratando de solucionar por su propia cuenta.

“Con la única persona que yo hablé fue Peter (Fajardo, productor de Esto es Guerra), que me llamó cuando estaba en el aeropuerto, fue muy amable y me ofreció ayuda. Nadie más de lo que es jefatura... Yo todo lo estoy viendo por mi cuenta... No sé si sería pertinente decir que me abandonaron o me dieron la espalda porque finalmente es algo que yo tenía que resolver por mí”, dijo.

Cabe recordar que Pancho Rodríguez fue sancionado tras participar en una fiesta en plena pandemia, reunión organizada por Yahaira Plasencia, donde también asistió el argentino Facundo González. Sin embargo, él sí pudo entrar a Perú y hasta se ha integrado en Esto es Habacilar hace un mes y esta semana a Esto es Guerra.

“En esa fiesta también estaba Facundo (González), nosotros lo vimos y tenemos esas imágenes. ¿Por qué a Facundo no lo botan también? Él está en Esto es Guerra”, señaló Magaly Medina notoriamente indignada.

MAGALY MEDINA SE QUEJA DE EEG ANTE SITUACIÓN DE PANCHO

Aunque Pancho Rodríguez no quiso hablar mal de su ahora excasa televisiva, Magaly le aseguró que no estaba bien que los jefes de Esto es Guerra no le estén apoyando para que pueda regresar al país, ya que es algo que deberían hacer por ser figura del canal.

“Tú deberías de tener el respaldo de tu programa para que te ayuden en estos trámites. Tú tienes tu vida hecha acá hace siete años. Qué fácil es dejar abandonada a su gente, me parece raro. O sea te dejan tirado allá y tu verás qué haces”, manifestó Medina.

Asimismo, la periodista de espectáculos consideró que Pancho no había cometido un error de tal magnitud para que sea impedido de retornar al Perú. “Acá hay gente extranjero que delinque y no lo botan. ¿Cuál es su delito? ¿Salir con Yaha y pagar su multa? Facundo estuvo ahí, está acá, no le pasó nada”.

Finalmente, Magaly Medina señaló que Pancho es uno de los guerreros con mejor comportamiento. “Hay otros que son matones, pegalones, borrachos, insultantes, discriminativos… ¿A esos por qué no se les sanciona? Se le sigue dejando entrar al país”.

Magaly Medina defendió a Pancho Rodríguez, quien fue impedido de ingresar al país en enero por haber participado de la fiesta prohibida de Yahaira Plasencia. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

