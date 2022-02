Pancho Rodríguez confirma que besó a Yahaira Plasencia: “Confundimos la amistad”

Pancho Rodríguez asegura que confundió su amistad con Yahaira Plasencia. (Foto: Instagram)

Pancho Rodríguez hasta la fecha no puede regresar al Perú debido a que Migraciones prohibió su ingreso al territorio nacional por infringir las normas de buena conducta que debía cumplir. Como se recuerda, el exintegrante de Esto es Guerra asistió a una reunión social cuando no se encontraban permitidas.

Debido a que todavía no revisan la apelación que hizo, el modelo se comunicó con el programa Magaly Tv: La firme para contar el drama que vive. Asimismo, tuvo que responder las preguntas incomodas de la ‘Urraca’ relacionadas a Yahaira Plasencia.

Al tenerlo en videollamada, la polémica periodista le consultó directamente si tuvo una relación sentimental con la salsera meses atrás. “ Esas son cosas que se especulaban. Nosotros teníamos una amistad ”, comentó.

Sin embargo esta respuesta no satisfago a Magaly Medina, quien insistió en el tema y le preguntó si se besaban. “ En algún momento pueden haber pasado cosas, pero siempre fuimos amigos , nosotros teníamos claro que era una amistad”, añadió.

De otro lado, la ‘Urraca’ quiso saber qué tipo de relación tuvieron. “¿Eran salientes?”, le consultó. “Estuvimos saliendo como amigos, los dos estábamos solteros, no le hicimos daño a nadie”, respondió.

Los comentarios de Pancho Rodríguez siguieron sin convencer a Magaly Medna, por lo que no tuvo más opción que preguntarle de una vez por todas lo que muchos querían saber. “Chapaban... ¿Si o no?”, señaló.

“ En algún momento pudimos confundir la amistad. Uno se puede confundir. Yo creo que nos confundimos , pero eso hoy en día eso no me interesa, me interesa solucionar mi tema”, dijo el exchico reality.

Pancho Rodríguez confesó que en más de una ocasión se besó con Yahaira Plasencia, pero argumentó que solo confundieron la amistad que tenían.

YA NO SE HABLAN

Pese a que meses atrás aseguraban que tenían una bonita amistad, desde que Pancho Rodríguez fue impedido de ingresar al Perú, la relación amical que tenían el modelo y Yahaira Plasencia se terminó por motivos que el chileno no quiso revelar.

“ Hoy en día no hablamos pero es porque estamos en caminos distintos , yo estoy preocupado en otras cosas, tratando de resolver todo esto”, comentó bastante serio el exchico reality.

Asimismo, aclaró que atravesar este momento complicado le enseñó la verdadera cara de la amistad, pues pocas personas son las que lo hayan apoyado en este difícil momento. “Me siento afortunado de eso, porque me he rodeado de gente maravillosa”, señaló.

MAGALY LO CUESTIONA

Magaly Medina también le increpó a Pancho Rodríguez por no querer responder algunas de sus interrogantes. En el lugar donde estaba Pancho, la periodista pudo ver un oso de peluche y le preguntó si Yahaira Plasencia se lo había regalado.

“¿Por qué te cuesta hablar? (…) ¿Por qué te pones colorado? (Pancho: es que las preguntas que me haces Magaly) Pero, no quieres hablar nada, pareces la Yaha cuando se le preguntaba por Jefferson y de verdad yo no tengo paciencia cuando la gente no quiere hablar ”, dijo.

