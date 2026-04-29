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Directivo de Universitario aclaró la no llegada de Kiara Montes tras su renovación en Regatas: “No fue por una pelea con Paco Hervás”

Fabrizio Acerbi dio detalles del frustrado fichaje de la atacante nacional, quien seguirá siendo la capitana del club de Chorrillos en la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

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El directivo de Universitario descartó que haya sido por una mala relación con Paco Hervás. Créditos: Tribuna Crema / Youtube.

Se cerró el capítulo entre Kiara Montes y Universitario de Deportes. La atacante peruana fue confirmada como parte de Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, por lo que no vestirá la camiseta ‘crema’ en la próxima temporada.

Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de la ‘U’, abordó el tema en el programa de YouTube Tribuna Crema. En un primer momento, evitó profundizar en los motivos detrás de la frustrada incorporación de Montes, pero se encargó de aclarar algunas versiones que circulaban.

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Acerbi desestimó que la no llegada de la jugadora esté relacionada con una supuesta mala relación con el técnico español Paco Hervás, actual entrenador del equipo. Recordó que ambos mantienen un vínculo cordial desde su etapa en la selección peruana, algo que se reflejó en los encuentros ante Regatas.

“No puedo hablar sobre eso, pero sí quiero desmentir lo que se dijo acerca de una supuesta pelea con Paco. Paco estuvo mucho tiempo en la selección, en la sub 23 y demás, y no hay ninguna mala relación. Miren los videos cuando jugamos contra Regatas, el abrazo que se dieron lo demuestra”, señaló.

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El dirigente pidió evitar la difusión de comentarios sin sustento, ya que “basta con informarse para saber que no es verdad y terminan dañando la imagen de un técnico que ya estaba pasando por un mal momento. Este tipo de cosas hay que erradicarlas para el bien de todos y del deporte”.

Acerbi insistió en que la ausencia de Montes en Universitario no se debió a ese factor. “Después, si viene o no es otra cosa, pero no tiene que ver con que haya existido una pelea. Además, Paco es muy profesional y no dejaría de contar con una jugadora por una discusión”, finalizó.

Directivo de Universitario aclaró la no llegada de Kiara Montes tras conocerse su renovación en Regatas Lima.
Directivo de Universitario aclaró la no llegada de Kiara Montes tras conocerse su renovación en Regatas Lima.

Acerbi le respondió a hincha sobre Kiara Montes

En su cuenta de X (antes Twitter), Acerbi también le respondió a un hincha de Universitario que comentó sobre el frustado fichaje de Kiara Montes. "Kiara estuvo en negociaciones desde hace un buen tiempo, su no llegada no es por temas económicos. Hay un par de requerimientos mas que tenía la jugadora que no pudo cumplir el club para su llegada“, escribió el fanático.

El dirigente de la ‘U’ le contestó con contundencia: “Jajaja recién me entero de estas ‘negociaciones y condiciones’ con todo respeto te recomiendo cambiar de informante. Sé que quieres lo mejor para el club pero desinformar así solo genera hate y crea una inestabilidad que actualmente te aseguro no existe en cuanto a fichajes. Saludos”.

Fabrizio Acerbi le respondió a un hincha sobre la no llegada de Kiara Montes.
Fabrizio Acerbi le respondió a un hincha sobre la no llegada de Kiara Montes.

Acerbi sobre las renovaciones de Cat Flood, Mara Leão y Maluh Oliveira

Por otro lado, Fabrizio Acerbi se pronunció sobre el panorama de las renovaciones en la plantilla, poniendo el foco en las jugadoras extranjeras. El directivo de Universitario señaló que las conversaciones con Cat Flood, máxima anotadora del equipo, están muy avanzadas, por lo que las posibilidades de que continúe son altas.

Respecto a Mara Leão y Maluh Oliveira, el club ha manifestado su interés en que ambas permanezcan para la temporada 2026/2027, aunque Acerbi remarcó que la decisión final depende de las propias jugadoras. Aclaró, además, que una eventual salida no estaría vinculada a cuestiones económicas, sino a motivos personales.

Sobre Angélica Malinverno, el dirigente valoró su profesionalismo, pero dejó entrever que no seguirá en el equipo, ya que disputó menos de cinco partidos durante la temporada debido a su rendimiento. Finalmente, Acerbi no brindó detalles sobre la situación de Elis Bento ni sobre el futuro de las estadounidenses Taya Beller y Seleisa Elisaia.

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