Adultos mayores se convierten en maestros escolares: enseñan agricultura y tejido gracias a Pensión 65

Una anciana y una niña, vestidas con trajes tradicionales coloridos, comparten un momento de enseñanza y aprendizaje en el arte del tejido ancestral. (MIDIS)

Los adultos mayores se han convertido en maestros dentro de las aulas. A través de espacios impulsados por el programa Pensión 65, usuarios de distintas regiones del país comparten con escolares conocimientos sobre agricultura, tejido, artesanía y medicina tradicional, permitiendo que saberes heredados por generaciones lleguen ahora a niños y jóvenes.

Estas jornadas buscan revalorar el papel de las personas mayores como portadoras de experiencia, memoria e identidad cultural. En cada encuentro, los estudiantes aprenden técnicas ancestrales, costumbres locales y prácticas vinculadas al cuidado de la tierra, la elaboración de prendas y el uso tradicional de plantas medicinales.

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Un hombre mayor sonríe mientras enseña a un grupo de niños en uniforme escolar el oficio tradicional del tejido de paja en un área rural, rodeados de cestas y materiales naturales. (MIDIS)

Según informó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en lo que va de 2026 se realizaron cerca de 40 sesiones intergeneracionales en colegios de Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Puno y San Martín. Más de 1,300 usuarios participaron como expositores en estas actividades.

Conocimientos que fortalecen la identidad

El Midis explicó que estas transmisiones intergeneracionales tienen como finalidad fortalecer la identidad cultural de los escolares y acercarlos a las tradiciones de sus comunidades.

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Un hombre indígena mayor, ataviado con vestimenta tradicional y un tocado de plumas, sostiene un arco y una flecha mientras un joven lo observa atentamente, en una imagen que evoca la transmisión cultural y la vida en armonía con la naturaleza. (MIDIS)

Los adultos mayores enseñan desde técnicas de cultivo y producción agrícola hasta tejidos tradicionales, elaboración de objetos artesanales y conocimientos sobre medicina natural. De esta manera, los estudiantes no solo reciben información práctica, sino también historias y experiencias de vida.

Legados que permanecen

Un anciano andino comparte momentos de ocio con un grupo de niños, sentados en el suelo, transmitiendo posiblemente historias o conocimientos tradicionales. (MIDIS)

Dentro de esta iniciativa, el programa recordó a Timoteo Huanca Calsin, sabio que falleció el último lunes, a los 74 años, en Pusi (Puno). En 2024 recibió el reconocimiento “Mayores del Bicentenario” del Ministerio de la Mujer, en la subcategoría “Prácticas intergeneracionales”, por transmitir su cosmovisión a miles de estudiantes de la provincia de Huancané.

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A lo largo de su vida, desarrolló una profunda conexión con la naturaleza, que le permitió interpretar señales del entorno —como el comportamiento de los animales, los cambios en la vegetación y las estrellas— para anticipar eventos climáticos y orientar a los agricultores de su distrito.

También destacaron el rol de Josefa Espíritu de Ortiz, una de las usuarias más destacadas de la comunidad nativa Tsachopen, quien partió a inicios de abril a los 88 años, dejando una huella imborrable en Chontabamba (Pasco).

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Doña Josefa compartía sus conocimientos sobre artesanía y elaboración de accesorios con semillas. En 2021 fue reconocida como “Adulta Mayor Emprendedora” en su región y sus trabajos llegaron a exhibirse en la gran feria Ruraq Maki del Ministerio de Cultura.

El drama de los adultos mayores en Perú y la importancia de Pensión 65

La población adulta mayor en el Perú ya supera los 4.1 millones de personas, equivalente al 13.9% del total nacional. Sin embargo, una parte importante enfrenta condiciones de alta vulnerabilidad: cerca del 25% de los hogares con personas mayores vive en situación de pobreza y más de 630 mil ciudadanos mayores de 70 años viven solos, sin compañía permanente ni redes de apoyo cercanas. Esta realidad incrementa los riesgos de aislamiento, depresión y abandono, mientras que el 80.3% padece enfermedades crónicas que demandan controles médicos, medicinas y cuidados constantes.

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A ello se suma el llamado “abandono invisible”, una problemática que afecta a adultos mayores que, pese a residir con familiares, no reciben atención básica, respaldo económico ni acompañamiento adecuado. En los casos más severos, algunos terminan desamparados dentro de sus propias viviendas o incluso en las calles, expuestos a desnutrición, deterioro físico, falta de higiene y graves complicaciones de salud. Aunque la legislación peruana permite que padres en estado de necesidad soliciten pensión de alimentos a sus hijos, este recurso todavía es poco utilizado por desconocimiento y por la fragilidad de muchos vínculos familiares.

Frente a este escenario, el programa Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) brinda apoyo económico a más de 824 mil adultos mayores en situación de pobreza extrema en todo el país. Si bien se trata de una ayuda clave para miles de beneficiarios, la cobertura aún resulta insuficiente ante la magnitud del problema. Hasta mediados del 2025, más de 170 mil personas aptas para acceder al programa permanecieron en lista de espera por restricciones presupuestales, pese a cumplir los requisitos exigidos.

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