Perú

Padre enfrenta a streamer Jotajoda tras acercamiento a su hija menor durante transmisión

Un hombre interrumpió un video en directo para increpar a un creador de contenido que intentaba conversar con una adolescente en la vía pública

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Un hombre interrumpió un video en directo para increpar a un creador de contenido que intentaba conversar con una adolescente en la vía pública. Facbook/ N60 Noticias

Un padre de familia interrumpió una transmisión en vivo realizada por el influencer conocido como Jotajoda tras percatarse de que este se acercó a su hija adolescente sin su consentimiento. El episodio, que ocurrió en una vía pública de Lima, fue captado durante el “live” y replicado por el medio digital N60 Noticias de Trujillo, generando un debate inmediato en redes sociales sobre los límites del contenido en la calle y la protección de menores.

Durante la transmisión, el streamer, cuya identidad no trascendió en los reportes iniciales, intentó interactuar con la adolescente, lo que provocó la reacción de su padre. Según lo difundido por N60 Noticias, el hombre se interpuso entre el joven y su hija y le reclamó airadamente por acercarse a una menor sin previa autorización. “Debes ver bien a quién te acercas”, le advirtió el padre, haciendo énfasis en la edad de la adolescente y el deber de resguardar su integridad.

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Jota Joda causó la furia de un padre por acercarse a su hija menor.
Jota Joda causó la furia de un padre por acercarse a su hija menor.

Jotajoda

La reacción del padre tomó por sorpresa a los espectadores y al propio streamer, quien intentó explicarse y pidió disculpas por la situación. De acuerdo con lo que se ve en N60 Noticiasel joven sostuvo que no fue su intención incomodar. Pese a su explicación, el padre mantuvo su postura firme y le siguió increpando bastante exaltado.

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El video del incidente se viralizó rápidamente, acumulando miles de reproducciones y comentarios. Usuarios se dividieron entre quienes consideraron inapropiada la conducta del influencer y quienes criticaron la actitud confrontativa del padre. “No debió acercarse a una menor sin preguntar primero”, escribió un usuario, mientras que otros opinaron que “el padre solo está protegiendo a su hija”.

Padre interviene una transmisión en vivo para proteger a su hija de streamer.
Padre interviene una transmisión en vivo para proteger a su hija de streamer.

Incluso, señalaron que el decir que es influencer no es razón suficiente para acercarse a una menor y que se salvó de que el padre actuará más agresivo.

El caso visibilizó la creciente presencia de influencers y streamers en espacios públicos, donde suelen interactuar con transeúntes para generar contenido espontáneo. Este fenómeno plantea nuevos desafíos legales y éticos, especialmente cuando involucra a menores de edad.

Controversias con streamers como protagonistas

Durante los primeros meses de 2026, la escena del streaming peruano ha experimentado múltiples controversias en las que se cruzan creadores de contenido, política y redes sociales. El caso de Cristorata en abril marcó uno de los episodios más polémicos: el streamer lanzó expresiones racistas y discriminatorias hacia votantes de las regiones de PunoAyacucho y Amazonas durante una transmisión en la plataforma Kick, mientras analizaba el desarrollo de las Elecciones Generales 2026.

El Ministerio de Cultura anunció la presentación de acciones legales ante el Ministerio Público por presunta discriminación racial. En respuesta al escándalo, Cristorata ofreció disculpas públicas a través de sus redes sociales. Incluso, se mencionó la posibilidad de que el streamer enfrente una pena de prisión por sus declaraciones. “Ofrezco disculpas a quienes se sintieron ofendidos”, expresó el creador de contenido.

La participación de streamers en la campaña electoral de César Acuña entre marzo y abril también alimentó el debate sobre la influencia de estas figuras en la percepción política de la juventud. La conductora Magaly Medina criticó abiertamente el involucramiento de streamers en actos proselitistas y cuestionó su rol en la legitimación de candidatos ante el público joven.

Abogado que denunció a ‘Cristorata’ rechaza efecto de disculpas tras expresiones racistas. Composición Infobae Perú
Abogado que denunció a ‘Cristorata’ rechaza efecto de disculpas tras expresiones racistas. Composición Infobae Perú

Los conflictos no se han limitado al ámbito político. En abril, Piero Arenas fue acusado de presunto abuso sexual y de transmitir el hecho en vivo por redes sociales. Por su parte, la creadora Grasse Becerra denunció ataques y amenazas en línea luego de emitir su opinión respecto al streamer Kingteka, quien fue involucrado en el caso. 

Diealis fue denunciado por agresión física, su víctima relata haber sido estrangulada y golpeada. Se le han impuesto medidas de protección que le impiden acercarse a ella.

Caso Diealis: Ministerio Público abre investigación por intento de feminicidio. Composición Infobae / Carol Ruiz.
Caso Diealis: Ministerio Público abre investigación por intento de feminicidio. Composición Infobae / Carol Ruiz.

La sucesión de incidentes ha avivado el debate sobre la responsabilidad de los streamers y la regulación de su contenido en Perú, especialmente cuando sus acciones pueden derivar en consecuencias legales y sociales de alto impacto.

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