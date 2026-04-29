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Jean Ferrari mandó indirecta a Eddie Fleischman por criticar que Perú jugará en altura: “Saber de fútbol no es para cualquiera”

El director general de fútbol de la Federación no se quedó callado y defendió a Mano Menezes tras duros cuestionamientos del periodista deportivo: “es fácil hablar de fútbol”

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Jean Ferrari mandó indirecta a Eddie Fleischman por criticar que Perú jugará en altura
Jean Ferrari mandó indirecta a Eddie Fleischman por criticar que Perú jugará en altura

El anuncio de Mano Menezes sobre la elección de ciudades de altura como sede para los partidos de la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 generó un intenso debate tanto en redes sociales como en medios de comunicación. La decisión del técnico brasileño, adoptada tras recorrer y evaluar diversos estadios en altitud, busca explotar un factor geográfico que podría favorecer al equipo nacional durante la competencia.

Sin embargo, la medida no fue bien recibida por todos los referentes del entorno futbolístico peruano. Eddie Fleischman expresó un fuerte rechazo a la estrategia y cuestionó públicamente la capacidad de Menezes para liderar el proyecto. El periodista calificó al entrenador de “incompetente”, encendiendo la polémica en el análisis mediático sobre el futuro de la selección.

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El periodista deportivo criticó duramente al técnico de la selección peruana. (Juego Cruzado)

La dura indirecta de Jean Ferrari a Eddie Fleischman

Tras las fuertes criticas de Eddie Fleischman contra la elección de Mano Menezes de jugar en la altura, Jean Ferrari usó sus redes sociales para mandarle una indirecta al periodista deportivo.

“Muchos piensan que es fácil pero, solo parece, una cosa es hablar u opinar de fútbol (lo puede hacer cualquier persona) y otra muy diferente saber de futbol, buen día gente”, publicó el directivo en su cuenta ‘X’ (antes Twitter).

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Y no fue lo único, el director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) usó respuesta de un usuario para seguir apuntando contra el popular ‘Colorado’.

“Repito, hablar de fútbol lo puede hacer cualquiera, saber de fútbol no es para cualquiera”, añadió.

La dura indirecta de Jean Ferrari a Eddie Fleischman
La dura indirecta de Jean Ferrari a Eddie Fleischman

¿Qué dijo Eddie Fleischman contra Mano Menezes?

La confirmación de Mano Menezes sobre la localía de la selección peruana en ciudades de altura para las eliminatorias rumbo al Mundial 2030 provocó reacciones inmediatas. La decisión, adoptada tras revisar distintos estadios situados por encima del nivel del mar, generó debate entre aficionados y periodistas.

En redes sociales y medios, la medida fue recibida con opiniones divididas. Uno de los principales críticos fue Eddie Fleischman, quien manifestó abiertamente su desacuerdo y dirigió duras críticas al entrenador brasileño. Este contraste de posturas evidencia la polémica que rodea el uso de la altura como estrategia para los encuentros de local.

El técnico de la selección peruana habló tras su visita a estadios. Créditos: Jax Latin Media.

“Mano Menezes ya confirmó que se van a jugar partidos en altura. Un canto a la incompetencia. Es una confesión de que no eres capaz de formar un equipo competitivo y tienes que llevarlo a la altura. Está reconociendo que somos malos y que no hay nada que hacer al respecto. Porque si tú tienes algo que hacer al respecto, lo haces donde juega la selección y donde juegan la mayoría de los jugadores, que es en el llano. Estás haciéndote el harakiri”, apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Juego Cruzado’.

Además, el conductor advirtió que el hecho de que la selección peruana dispute sus partidos en la altura podría resultar contraproducente. Según su análisis, la mayoría de los futbolistas del plantel no tienen experiencia regular en escenarios de altitud, lo que podría afectar su rendimiento y adaptabilidad durante los encuentros.

“Como no soy capaz, vámonos a Juliaca, Huánuco o Cusco. Entonces, por mí que la selección la vean en todo el Perú, que la vean en Iquitos, que la vean en todos lados; ese no es el tema. El tema es que tú te vas buscando qué perjudicar, quitarle oxígeno al rival cuando te lo vas a quitar tú mismo. Porque te lo vas a quitar tú mismo; la mayoría, el noventa por ciento, juega en el llano.No vas a tener tres semanas para preparar un equipo; tendrás entre tres y cuatro días. El tema es que tú te vas buscando qué perjudicar, quitarle oxígeno al rival cuando te lo vas a quitar tú mismo”, añadió.

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