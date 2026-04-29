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Repechaje en La Granja VIP: Celine Aguirre, Renato Rossini Jr. y Pati Lorena volvieron al reality

A la mitad de los tres meses de competencia, el formato decidió que tres exparticipantes vuelvan al ruedo y sorprendieron a los granjeros

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A la mitad de los tres meses de competencia, el formato decidió que tres exparticipantes vuelvan al ruedo y sorprendieron a los granjeros | Panamericana

El martes 28 de abril, La Granja VIP sorprendió a la audiencia con una jugada inesperada. El reality, que cumple la mitad de sus tres meses de competencia, anunció el reingreso de tres exparticipantes: Celine Aguirre, Renato Rossini y Pati Lorena. La noticia se reveló durante la emisión en vivo y cambió por completo el panorama del programa.

La producción comunicó que estos cambios forman parte de una estrategia para mantener la tensión y el interés en la competencia. Los presentadores advirtieron que habría modificaciones en el formato y que podrían incorporarse más participantes en cualquier momento.

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El retorno de los tres concursantes no fue sencillo. Apenas ingresaron, asumieron el rol de peones, la posición menos ventajosa dentro de la granja. Esto implicó que debieron empezar desde abajo y enfrentar una prueba especial. De inmediato, dos de ellos fueron nominados y quedaron en riesgo de abandonar nuevamente la competencia.

Un presentador masculino con micrófono junto a tres concursantes (dos mujeres y un hombre) en uniformes de cuadros verdes, cascos y protectores, en un escenario iluminado
Celine Aguirre, Renato Rossini y Pati Lorena participan en el repechaje de La Granja VIP, luciendo sus uniformes y cascos, listos para competir y buscar una segunda oportunidad en el reality show. (Panamericana)

La presentación de Celine Aguirre, Renato Rossini y Pati Lorena ante el resto de los granjeros generó un clima de sorpresa y emoción. El “team reales” celebró el regreso de Celine Aguirre y la recibió con gestos de apoyo. Por su parte, el “team víboras” no ocultó su asombro ante la vuelta de Renato Rossini y Pati Lorena. En el ambiente se percibió tensión y expectativa por lo que podría suceder.

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La competencia no dio respiro. Celine Aguirre logró salvarse en la prueba y continuará al menos una semana más en el reality. Renato Rossini y Pati Lorena quedaron nominados y deberán competir entre ellos para definir quién sigue en la granja. Este giro en la dinámica obliga a los equipos a repensar sus estrategias y adaptarse a las nuevas reglas.

La producción de La Granja VIP busca evitar que los grupos se acomoden a un solo plan. Los cambios imprevistos ponen a prueba la capacidad de reacción de los participantes. El programa se consolida como el primer reality de competencia en Perú que introduce modificaciones de esta magnitud a mitad de temporada. Cada giro suma tensión y mantiene al público atento a lo que ocurre dentro de la casa.

Gráfico de un granero rojo con 16 fotos de concursantes de 'La Granja VIP', el logo Panamericana y una piscina. Texto: '¿Quién será el próximo eliminado?'
Celine Aguirre, Renato Rossini y Pati Lorena regresan a La Granja VIP en un emocionante repechaje, mientras el público se pregunta quién será el próximo eliminado del reality. (Panamericana)

La audiencia también reaccionó. En redes sociales, los seguidores del reality compartieron sus opiniones sobre el regreso de los tres concursantes. Muchos señalaron que la competencia se vuelve más impredecible y emocionante con este tipo de sorpresas. Otros manifestaron dudas sobre cómo afectará el ingreso de los exparticipantes al desarrollo del juego y a las alianzas existentes.

Granjeros firmaron acuerdo de confidencialidad

Antes de ingresar nuevamente, Ethel Pozo tomó la palabra y explicó las nuevas reglas. Los tres participantes reincorporados firmaron un acuerdo de confidencialidad que les impide revelar información sobre lo que vivieron fuera del reality o detalles que hayan conocido a través del canal 24/7. Esta medida busca proteger la integridad del formato y evitar ventajas injustas.

La conductora fue enfática al advertir que cualquier incumplimiento del acuerdo tendría consecuencias severas. La sanción más clara es la expulsión inmediata del programa. Esta advertencia se comunicó tanto a los concursantes como a la audiencia, reforzando la seriedad de las reglas.

Cuatro personas en un escenario con luces; tres llevan camisetas a cuadros verdes y negros y una mujer viste un traje oscuro con micrófono, delante de una silueta de gallo
Celine Aguirre, Renato Rossini y Pati Lorena posan junto a una presentadora en el repechaje de La Granja VIP, marcando su regreso al popular reality show. (Panamericana)

El público se ha vuelto más atento a los comportamientos de los participantes reincorporados. En plataformas digitales, muchos observan que algunos granjeros emplean códigos para comunicarse, en un intento de respetar el acuerdo y evitar sanciones. El ambiente dentro de la granja se ha vuelto más tenso y cualquier movimiento es seguido de cerca.

La reincorporación de Celine Aguirre, Renato Rossini y Pati Lorena marca un punto de inflexión en La Granja VIP. Las nuevas reglas y el factor sorpresa desafían a los concursantes y garantizan que la competencia siga siendo impredecible. La audiencia permanece expectante frente a los próximos movimientos en el reality.

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